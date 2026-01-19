कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : नव्या सभागृहाची उलटी गणिते सुरू; आधी आघाडी नोंदणी, मग सत्तेचा फॉर्म्युला ठरणार

Alliance Registration : कोल्हापूर महापालिकेतील सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला आघाडी नोंदणीवर ठरणार, महापौर आरक्षण आणि स्वीकृत सदस्यांमुळे नागरी कारभाराच्या पहिल्या टप्प्याला आकार मिळणार
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिकेचे नवीन सभागृह लवकरच अस्तित्वात येणार असल्याने प्रथम आघाडी नोंदणीचे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी पक्षांना महापालिकेकडून उद्या (ता. १९) पत्र पाठवून नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले जाणार आहे.

