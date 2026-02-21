Kolhapur Muncipal : विषय समितीतील ३७ सदस्यांची नियुक्ती; कोल्हापूर महापालिका, आठ स्वीकृत नगरसेवकांचीही निवड

कोल्हापूर : महापालिकेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत स्थायी, परिवहन, महिला व बालकल्याण समितीतील ३७ सदस्यांची नियुक्ती आज करण्यात आली. त्याचबरोबर आठ स्वीकृत नगरसेवकांचीही निवड झाली. स्वीकृतच्या घोषणेनंतर समर्थकांनी जल्लोषी मिरवणुका काढल्या..काँग्रेस, भाजप, शिवसेनेला जादा सदस्य संख्या मिळाली आहे. स्थायी सभापती भाजपचा होणार असल्याने सदस्यांमध्ये कोणाची वर्णी लागते, यावरून सभापतिपदाचा उमेदवार कोण हे समजणार होते. त्यामुळे सदस्य म्हणून जाण्यासाठी इच्छुकांनी प्रयत्न चालवले होते. .Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिकेत 'महिलाराज'! स्थायी समितीच्या १६ पैकी ११ जागांवर महिलांची वर्णी.आज दिलेल्या सदस्यांची नावे पाहता विशाल शिराळे यांचे नाव सभापतिपदासाठी आघाडीवर दिसते. याबरोबरच परिवहन समितीमध्ये भाजप, कॉंग्रेस, शिवसेनेने सभागृहाबाहेरील आठ कार्यकर्त्यांना स्थान दिले आहे..स्वीकृत नगरसेवकांसाठी अर्ज दिलेल्या आठ उमेदवारांची नावे आज महापौर रूपाराणी निकम यांनी जाहीर केली. त्यातील कोणत्या नावाला आक्षेप आहे का, अशी विचारणा केल्यानंतर सभागृहातून कोणत्याही नावाला आक्षेप नोंदविला नसल्याने महापौरांनी नावांना संमती दिली..Kolhapur Mayor : महापौर उमेदवारीतून साधले अनेक लक्ष्य; वरिष्ठ पातळीवर हालचाली, खासदार महाडिकांचा भाजपमध्ये वरचष्मा.कॉंग्रेस आघाडीतून आलेल्या सुनील मोदी यांच्या नावाला आक्षेप घेण्याची तयारी महायुतीने केली होती; पण आज सकाळी भाजप, शिवसेनेच्या एकत्र झालेल्या आघाडीच्या बैठकीत महायुतीच्या नेत्यांकडून त्याला सहमती दर्शविली नाही. त्यामुळे सभागृहातील मोदींची निवडीची प्रक्रिया विनाअडथळा झाली..समितीसाठी निवडलेली नावे स्थायी समितीकाँग्रेस-इंद्रजित बोंद्रे, प्रवीण केसरकर, प्रतापसिंह जाधव, अमर समर्थ, सुभाष बुचडे, प्रवीण सोनवणे, प्रतिज्ञा उत्तुरे.भाजप - विशाल शिराळे, राजनंदा महाडिक, नेहा तेंडुलकर, बबन मोकाशी, पूर्वा राणे.शिवसेना - अर्चना पागर, शीला सोनुले, अनुराधा खेडकर.राष्ट्रवादी - आदिल फरास..परिवहनकाँग्रेस - दुर्वास कदम, उमेश पोवार, महेंद्र कोरडे, श्रीधर गाडगीळ, अक्षय शेळके.भाजप - प्रसाद जाधव, हेमंत आराध्ये, संतोष लाड, प्रशांत मोरे.शिवसेना - सत्यजित जाधव, रोहन अतिग्रे.राष्ट्रवादी - मानसी लोळगे. महिला व बालकल्याणकाँग्रेस - अरुणा गवळी, धनश्री कोरवी, अनुराधा मुळीक, जयश्री कांबळे.भाजप - वंदना मोहिते, नीलिमा पाटील, दीपा ठाणेकर.शिवसेना - प्राजक्ता जाधव, कौसर बागवान..स्वीकृत नगरसेवकभाजप - सुनील वाडकर, विजय जाधव, प्रा. जयंत पाटील.कॉंग्रेस - सुनील मोदी, मुस्ताक मलबारी, राहुल माने.शिवसेना - रत्नेश शिरोळकर, प्रसाद चव्हाण. एका समितीतून लोळगे बाहेर. .राष्ट्रवादीकडून परिवहन समिती सभापतिपदासाठी म्हणून मानसी लोळगे यांचे नाव समितीत दिले होते. त्यांचे नाव भाजपने महिला व बालकल्याण समितीतही दिले होते. हे सभागृहातच लोळगे यांना समजल्यानंतर त्यांनी गटनेते आदिल फरास यांच्याशी चर्चा करून दोन्ही समितीत काम करणे शक्य होणार नाही, असे सांगत महिला बालकल्याण समितीतून बाहेर पडण्याचा अर्ज दिला. यानंतर भाजपचे गटनेते मुरलीधर जाधव यांनी दीपा ठाणेकर यांचे नवीन नाव महिला बालकल्याणसाठी दिले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.