Dilshad Mulla OBC Caste Certificate Invalid : 'काँग्रेस'च्या दिलशाद मुल्ला यांचा ओबीसी जातीचा दाखला ठरविला अवैध; नगरसेवकपद धोक्यात, मुल्ला उच्च न्यायालयात मागणार दाद

कोल्हापूर : येथील महानगर पालिकेच्या काँग्रेसच्या नगरसेविका दिलशाद अब्दुलसत्तार मुल्ला यांचा ओबीसी जातीचा दाखला जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविला आहे. जात पडताळणी समितीने याबाबत कोल्हापूर महापालिकेला पत्र दिले आहे. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने मुल्ला यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना अहवाल पाठविला (Kolhapur corporator Dilshad Mulla latest news) आहे. त्यामुळे मुल्ला यांचे नगरसेवकपद धोक्यात आले आहे..महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १४-अ या नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) या प्रवर्गातून निवडणूक लढून मुल्ला विजयी झाल्या. त्यांनी ओबीसी जातीचा दाखला सादर केला होता. त्यांच्या दाखल्यावर आक्षेप घेण्यात आल्याने चौकशी सुरू होती..तपासणीअंती मुल्ला यांचा जातीचा दाखला अवैध ठरविण्यात आला आहे. दरम्यान, गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी जात पडताळणी समितीने भाजपचे नगरसेवक विजयसिंह देसाई यांचा ओबीसी जातीचा दाखला अवैध ठरविला होता. त्यावर देसाई यांनी न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द केल्याने देसाई यांचे नगरसेवकपद कायम राहिले आहे..Chandrakant Patil Gokul Election : 'चंद्रकांतदादा होणं सोपं नाही..'; निवडणुकीच्या अंदाजामुळे ट्रोल झालेल्या मंत्र्यांच्या बचावात उतरले समर्थक, शहरभर लागले 'दादा पॅटर्न'चे बॅनर्स.उच्च न्यायालयात दाद मागणारओबीसी जातीच्या दाखल्याबाबत आम्हाला गेल्या महिन्यात पत्र मिळाले आहे. यावर आम्ही पाच नोव्हेंबरला पुणे येथे विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले आहे. न्यायालयातही आम्ही दाद मागणार असल्याचे मुल्ला यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.