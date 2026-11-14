कोल्हापूर

Dilshad Mulla OBC Caste Certificate Invalid : 'काँग्रेस'च्या दिलशाद मुल्ला यांचा ओबीसी जातीचा दाखला ठरविला अवैध; नगरसेवकपद धोक्यात, मुल्ला उच्च न्यायालयात मागणार दाद

Dilshad Mulla OBC Caste Certificate Declared Invalid : कोल्हापूर महापालिकेच्या काँग्रेस नगरसेविका दिलशाद मुल्ला यांचा ओबीसी जातीचा दाखला जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
Dilshad Mulla OBC caste certificate invalid

Dilshad Mulla OBC caste certificate invalid

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : येथील महानगर पालिकेच्या काँग्रेसच्या नगरसेविका दिलशाद अब्दुलसत्तार मुल्ला यांचा ओबीसी जातीचा दाखला जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविला आहे. जात पडताळणी समितीने याबाबत कोल्हापूर महापालिकेला पत्र दिले आहे. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने मुल्ला यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना अहवाल पाठविला (Kolhapur corporator Dilshad Mulla latest news) आहे. त्यामुळे मुल्ला यांचे नगरसेवकपद धोक्यात आले आहे.

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