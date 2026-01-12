कोल्हापूर

Kolhapur : लोकशाहीचा उत्सव ते राजकीय इव्हेंट; महापालिका निवडणुकीत कोटींची उधळण, निवडणूक म्हणजे पूर्ण ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’ प्रत्यक्षात उमेदवारांचा खर्च लाखांवर.....

Political Economy : प्रचारासाठी लागणारी प्रत्येक गोष्ट भाड्याने घ्यावी लागत असून, निवडणूक आता व्यावसायिक इव्हेंटसारखी झाली आहे.कायदेशीर मर्यादा असूनही अनेक मतदारसंघांत प्रत्यक्ष खर्च तिप्पट-चौपट होत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
Campaign activities during municipal elections reflect rising political spending.

ओंकार धर्माधिकारीसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीचा परीघ केवळ राजकीय क्षेत्रापुरता मर्यादीत नाही. तर या निवडणुकीच्या मागे असणारे अर्थकारणही मोठे आहे. आचारसंहितेच्या ३० दिवसांमध्ये उमेदवारांकडून होणारा खर्च आणि निवडणुकीच्या निमित्ताने निर्माण होणारे रोजगार लक्षात घेता महिन्याभरात सुमारे ५०० कोटी खर्च होणार आहेत.

