Kolhapur : लोकशाहीचा उत्सव ते राजकीय इव्हेंट; महापालिका निवडणुकीत कोटींची उधळण, निवडणूक म्हणजे पूर्ण ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’ प्रत्यक्षात उमेदवारांचा खर्च लाखांवर.....

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीचा परीघ केवळ राजकीय क्षेत्रापुरता मर्यादीत नाही. तर या निवडणुकीच्या मागे असणारे अर्थकारणही मोठे आहे. आचारसंहितेच्या ३० दिवसांमध्ये उमेदवारांकडून होणारा खर्च आणि निवडणुकीच्या निमित्ताने निर्माण होणारे रोजगार लक्षात घेता महिन्याभरात सुमारे ५०० कोटी खर्च होणार आहेत. .महापालिकेने जरी उमेदवारांना खर्चाची मर्यादा नऊ लाखांची घालून दिली असली तरी सध्या प्रचाराचे दिसणारे स्वरूप लक्षात घेता हा खर्च तिप्पट होईल, अशी शक्यता दिसते. निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा ‘उत्सव’ ही संकल्पना मागे पडून आता निवडणूक म्हणजे ‘इव्हेंट’ झाला आहे. .Kolhapur Election : नऊ लाखांच्या मर्यादेत निवडणूक लढवा; पण खर्चाचा ताळेबंद पाहून डोळे विस्फारले.कारण आता यामध्ये प्रचाराच्या प्रत्येक घटकाची स्वतंत्र बाजारपेठ आहे. प्रचारासाठी लागणारी यंत्रणा आता उमेदवारांना स्वतःच उभी करावी लागत असून, त्यासाठी भाडेतत्त्वावर सर्व साधने आणावी लागत आहेत. पदयात्रेसाठी येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना सकाळी नाष्टा, दुपारी आणि रात्री जेवण द्यावे लागते. .प्रभागातील नागरिकांच्या जेवणावळी हॉटेल तसेच समाजिक हॉलमध्ये सुरू आहेत. येथे शाकाहारी आणि मांसाहारी दोन्ही पर्याय द्यावे लागत आहेत. प्रचाराची पत्रके, फलक, प्रचार करणारी वाहने या सर्वांचा खर्च पाहिला, तर तो काही लाखांत जाणारा आहे. कोपरा सभांचा खर्चही मोठा आहे. .Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत उत्साह शिगेला! दोन दिवसांत तब्बल १०४६ अर्जांची विक्री, प्रत्यक्ष दाखल फक्त तीन.याशिवाय ‘मिसळ पे चर्चा’, ‘चाय पे चर्चा’ या उपक्रमांचा खर्चही उमेदवारांनाच करावा लागत आहे. त्यामुळे एक उमेदवार किमान २० ते २५ लाख रुपये खर्च करेल, अशी शक्यता कार्यकर्त्यांनी खर्चाबाबत दिलेल्या माहितीवरून मिळते. त्यामुळे निवडणूक म्हणजे आता उत्सव नव्हे, तर इव्हेंट झाला असून, इथली प्रत्येक गोष्ट आता विकतच घ्यावी लागत आहे..सोशल मीडियाचा खर्च अधिककाही कंपन्यांनी सोशल मिडिया प्रचाराचे कंत्राटच घेतले आहे. मातब्बर मंडळींनी यासाठी पाच ते सहा लाख रुपये मोजले आहेत. तर कमी पैसे असलेल्या उमेदवारांनाही सोशल मिडियावर काही हजार रुपये खर्च करावे लागत आहेत..किमान खर्च २५ लाखशहरातील राजकीय पक्षांचे उमेदवार किमान २५ लाख रुपये खर्च करीत आहेत, असे कार्यकर्ते सांगतात. ज्या ठिकाणी मातब्बर उमेदवार आहेत आणि चुरस अधिक आहे तेथे एक कोटी रुपयांपर्यंत खर्च जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहरात सर्वसाधारणपणे निवडणुकीच्या कालावधीत ५०० कोटींचा चुराडा होईल, असा अंदाज आहे..अंदाजे खर्चपत्रक - ३ रुपये (प्रती पत्रक)डिजिटल फलक - ४००० रुपये (प्रती फलक)जेवण - २०० रुपये (प्रती व्यक्ती)भाडेतत्त्वावरील कार्यकर्ते - ५०० रुपये (रोजंदारी)सोशल मीडिया खर्च - २ ते ३ लाख रुपये (पॅकेज) प्रचाराच्या रिक्षा - १५०० (प्रती दिन).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.