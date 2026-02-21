Kolhapur Muncipal : गुंठेवारी नियमितीकरणाचा ठराव मंजूर; महापालिकेची पहिली सर्वसाधारण सभा,अजित पवार यांचे स्मारक वर्षभरात करण्याचाही ठराव

कोल्हापूर : अधिकारी जाग्यावर नसतात, अनेकांना कागदपत्रांसाठी हेलपाटे मारावे लागतात, त्यामुळे शहरातील हजारो घरांचे गुंठेवारी नियमितीकरण रखडलेले आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी तीन नव्हे, तर किमान सहा महिन्यांचा अवधी पाहिजे, अशी मागणी अनेक नगरसेवकांनी आज केली. .गुंठेवारीतील येणारे पैसे त्या भागातच खर्च करावेत, अशा उपसूचनेसह पहिल्याच सभेत हा ठराव मंजूर करण्यात आला. तसेच दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे स्मारक पहिल्या पुण्यतिथीपूर्वी उभे करण्याचाही ठराव करण्यात आला..Ajit Pawar Plane Crash: अजितदादांमुळे बीडकरांचं ४५ वर्षांचं स्वप्न झालं होतं पूर्ण; पालकमंत्रीपद स्वीकारल्यापासून 'हे' बदल केले.आज झालेल्या महापालिकेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेतील पुरवणी विषयपत्रिकेवर गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी वाढ तसेच दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मारकाचे विषय होते. सभा सुरू झाल्यानंतर प्रथम दुखवट्याचे ठराव मांडून आदरांजली वाहण्यात आली. पवार यांच्या आदरांजलीचे दोन ठराव होते. .त्यात कोल्हापूरची हद्दवाढ व्हावी, ही अजित पवार यांची इच्छा होती. त्यामुळे हद्दवाढीचा ठराव करून त्यांना आदरांजली वाहूया, असा ठराव राष्ट्रवादी पक्षाचे गटनेते आदिल फरास यांनी मांडला. तसेच शिरोली जकात नाक्याजवळ बास्केट ब्रीज, शहरातील नियोजित उड्डाणपूल यांचा आराखडा लक्षात घेऊन साजेसे स्मारक व्हावे, अशी सूचना केली. .Ajit Pawar Passed Away : आमचा पांडुरंग नेला.... अमोल मिटकरींची अजित पवार यांच्या निधनानंतर काळीज चिरणारी पोस्ट.विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर यांनी, ठराव होतो; पण अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे १५ दिवसांत जागा निश्चित करावी. पहिल्या पुण्यतिथीपूर्वी स्मारक व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. भाजपचे गटनेते मुरलीधर जाधव यांनीही हेच काम प्रथम महापौरांकडून व्हावे, सर्व पक्षांना सांगून लवकर कामाला सुरुवात करावी, असे मत मांडले. महापौर रूपाराणी निकम यांनी लवकर बैठक घेऊन तातडीने निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही दिली..गुंठेवारीबाबत बोलताना शिवसेनेचे गटनेते शारंगधर देशमुख यांनी अधिकारी न भेटल्याने अनेक नागरिक परत गेले आहेत, कॅम्प लावलेले नाहीत. त्यामुळे नवीन असलेल्या सहाय्यक संचालकांना प्रत्यक्षात किती प्रकरणे होती हे माहिती नसावे. .सहा महिने वाढ देऊन ज्या भागातील प्रकरणे आहेत, तिथेच त्यातील पैसे खर्च करा, अशा उपसूचनेसह ठराव मंजूर करावा. फरास यांनी मोठ्या धेंड्यांची, एजंटांची प्रकरणे मंजूर होतात; पण सामान्यांची गुंठेवारीची प्रकरणे लटकवली जातात. .त्यामुळे तीन नव्हे, सहा महिने मुदतवाढ द्या. त्यासाठी कशाला काथ्याकुट करता. त्यामध्येही नीट कामकाज झाले नाही तर कोल्हापुरी पाहुणचार अधिकाऱ्यांना मिळेल, असा इशारा दिला. विजयसिंह देसाई यांनी अनेकांनी पहिला हप्ता भरला आहे; पण फाईलच सापडत नाहीत. .त्या फाईल शोधायच्या, त्यानंतर अधिकारी भेटत नाहीत. बिल्डरांसोबत अधिकारी बसलेले दिसतात. सहा महिने मुदतवाढ देऊन वॉर्डनिहाय कॅम्प घ्यावे तरच ही प्रकरणे संपतील, असे सांगितले..यावेळी मुरलीधर जाधव, काँग्रेसचे गटनेते इंद्रजित बोंद्रे, सुभाष बुचडे यांनीही मते मांडली. महापौरांनीही यात दिरगांई चालणार नाही, पूर्ण माहितीसह पुढील सभेत या, असे आदेश दिले, तर हा ठराव उपसूचनेसह मंजूर करण्यात आला..सभागृह नेतेपदी मुरलीधर जाधवभाजपचे गटनेते मुरलीधर जाधव यांची सभागृह नेतेपदी निवड करण्याचे पत्र आज पक्षाच्यावतीने महापौरांकडे देण्यात आले. त्याप्रमाणे त्यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार सभागृह नेतेपदाच्या सुविधा जाधव यांना प्रशासनाकडून दिल्या जाणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.