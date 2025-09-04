Kolhapur Municipal Corporation : कोल्हापूर महापालिकेत नगरसेवकांना हक्काचे गड आता जिंकणे झालं कठीण, प्रभाग रचनेमुळे अनेकांची कसोटी

तटाकडील तालीम परिसर सोन्या मारुती चौकापर्यंतच्या प्रभागातसंध्यामठ, मरगाई गल्ली, महाकालीचा भाग लक्षतीर्थपर्यंतच्या टापूतगांधी मैदान ते संभाजीनगर बसस्थानकापर्यंतचा एक प्रभागमंगळवार पेठेतील काही भाग संभाजीनगरपर्यंतटाऊन हॉलपासून सुरू झालेल्या प्रभागात दैवज्ञ बोर्डिंगहीराजारामपुरीचेही काही भाग दोन प्रभागांत विखुरलेनागाळा पार्कचा काही भाग कसबा बावड्यासोबत,काही भाग राजर्षी शाहू-छत्रपती शिवाजी स्टेडियमपर्यंत.Corporator Disappointment Kolhapur : महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी बहुचर्चित चार सदस्यीय प्रभाग रचनेचे प्रारूप आज जाहीर करण्यात आले. चार सदस्यांचे १९ प्रभाग, तर पाच सदस्यांचा एक असे २० प्रभाग असून सदस्य संख्या मात्र ८१ कायम ठेवली आहे. शिवाजी पेठ, मंगळवार पेठ, शाहूपुरी, लक्ष्मीपुरी, जुना बुधवार पेठ, राजारामपुरी असे दाट लोकसंख्येचे महत्त्वाचे परिसर फुटले आहेत. त्यामुळे पूर्वीपासून एकछत्री अंमल करणाऱ्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी व अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली बुधवारी दुपारी तीन वाजता महापालिकेने नागरिकांना प्रभाग नकाशे, त्यांचे परिसर व दिशा दर्शविणारी माहिती प्रत्यक्ष, तसेच ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून दिली प्रभागांमध्ये कमीतकमी २५ हजार, तर जास्तीतजास्त ३७ हजार लोकसंख्या आहे..मुख्य इमारतीतील स्थायी समितीच्या सभागृहात, तसेच गांधी मैदान विभागीय कार्यालय, छत्रपती शिवाजी मार्केट विभागीय कार्यालय, राजारामपुरी विभागीय कार्यालय, छत्रपती ताराराणी मार्केट विभागीय कार्यालयातही २० प्रभागांची माहिती, छायाचित्रांसह लावण्यात आली. याबरोबरच महापालिकेच्या संकेतस्थळावरही माहिती देण्यात आली. नकाशे तसेच इतर माहिती जास्त असल्याने वेबसाईटवरून लवकर दिसत नव्हती. त्यामुळे अनेक माजी नगरसेवक, इच्छुक, कार्यकर्ते स्थायी समितीच्या सभागृहात आले. तेथे लावलेल्या नकाशांद्वारे, परिसराच्या नावानुसार प्रभाग समजून घेण्याचा प्रयत्न करत होते..Kolhapur News : कोल्हापूर महानगरपालिकेची प्रभाग रचना जाहीर.काहींनी आपल्याला हवा असलेला भाग कुठे आहे, इतकाच शोध घेतला. तो भाग हव्या त्या भागाला जोडला की नको असलेल्या भागाला जोडला गेला हे पाहिले जात होते. ते समजल्यानंतर अनेकजण सुटकेचा निःश्वास टाकत होते. दाट वस्तीचे भाग लोकसंख्येनुसार तसेच आयोगाच्या सूचनांनुसार जोडले गेले आहेत. त्यामुळे शिवाजी पेठ, मंगळवार पेठेचा, बुधवार पेठ, लक्ष्मीपुरी परिसर दोन ते तीन प्रभागांमध्ये विखुरला गेला आहे. यामुळे काही प्रभाग इतर तीन-चार भाग मिळून झाले आहेत..या प्रारूप रचनेबाबत नागरिकांच्या हरकती वा सूचना १५ सप्टेंबरपर्यंत दुपारी तीनपर्यंत स्थायी समिती सभागृहात स्वीकारल्या जाणार आहेत. हरकती व सूचना दाखल करणाऱ्या नागरिकांना सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी महापालिकेकडून कळविण्यात येणार आहे. तीनच दिवस कामकाजाचे तसेच इतर दिवशी सुटी असल्याने महापालिकेने १५ तारखेपर्यंतच्या सर्व दिवशी हरकती स्वीकारण्याचे ठरवले आहे.अनेकांचे भाग इकडे तिकडे जोडले गेल्याने मोठ्या प्रमाणावर हरकती येण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या सुनावणीनंतर आरक्षण प्रक्रिया महत्वाची आहे. पण महापालिकेला अजून पुढील कार्यवाहीचे काही आदेश आलेले नसल्याचे अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ यांनी सांगितले. अंतिम प्रभाग रचना ९ ते १३ ऑक्टोबर दरम्यान जाहीर केली जाणार आहे..प्रत्येक प्रभागात असणार ओबीसी सदस्यलोकसंख्येनुसार ८१ सदस्य संख्येतील २१ सदस्य हे नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील (ओबीसी) असतील. तर ११ सदस्य हे अनुसूचित जातीतील असतील. ओबीसींचे २१ सदस्य असल्याने प्रत्येक प्रभागात एक सदस्य येणारच असून एका प्रभागात दोन ओबीसी सदस्य असतील. फक्त हे दोन सदस्य पाच सदस्यीय प्रभागात जातात की चिठ्ठी टाकून केले जातात, हे आयोगाच्या सूचनेनुसार ठरणार आहे..‘सकाळ’ने दिले सर्वप्रथम वृत्तपाच सदस्यांचा प्रभाग हा दक्षिणेकडील उपनगरात व शेवटचा होणार, अशी बातमी सर्वप्रथम ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार ३२ हजार १२१ लोकसंख्येचा २० वा प्रभाग पाच सदस्यांचा झाला आहे. त्यामध्ये कळंबा कारागृहापासून सुर्वेनगर, कणेरकरनगर, नाना पाटीलनगर, रिंगरोडवरील बुद्धिहाळकर पाटीलनगरपर्यंतच्या भागाचा समावेश आहे. तर २५ हजार ३५७ इतक्या सर्वात कमी लोकसंख्येचा तिसरा प्रभाग आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.