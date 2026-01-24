कोल्हापूर

Kolhapur Politics : काठावरचे बहुमत, ‘दे धक्का’ची धास्ती! महापालिकेतील महायुतीसमोर पाच वर्षांचे मोठे आव्हान

Mahayuti Faces Thin Majority : कोल्हापूर महापालिकेत महायुती सत्तेत येण्याची चिन्हे स्पष्ट असली, तरी समित्यांमधील काठावरचे बहुमत भविष्यातील राजकारण अस्थिर करू शकते. एका सदस्याच्या इकडे-तिकडे हालचालीने संपूर्ण समीकरण बदलू शकते.
Kolhapur Municipal Corporation sees intense calculations over committee majority.

उदयसिंग पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिकेच्या सभागृहात महायुती सत्तेत जाणार असली तरी सध्या पक्षीय बलाबलानुसार स्थायी, परिवहन, महिला व बालकल्याण समितीत महायुतीला अगदी काठावर बहुमत आहे. प्रत्येक पक्ष शक्यतो स्वतंत्रच आघाडी नोंदणी करेल असे दिसते.

