Kolhapur Politics : काठावरचे बहुमत, ‘दे धक्का’ची धास्ती! महापालिकेतील महायुतीसमोर पाच वर्षांचे मोठे आव्हान

कोल्हापूर : महापालिकेच्या सभागृहात महायुती सत्तेत जाणार असली तरी सध्या पक्षीय बलाबलानुसार स्थायी, परिवहन, महिला व बालकल्याण समितीत महायुतीला अगदी काठावर बहुमत आहे. प्रत्येक पक्ष शक्यतो स्वतंत्रच आघाडी नोंदणी करेल असे दिसते. .त्यातून महायुतीचे बलाबल कशातून भक्कम होईल, याचा अभ्यास सुरू असून, त्यानंतर आघाडीची नोंदणी अंतिम केली जाणार आहे. त्यात कमी-जास्त झाले तर पाच वर्षांत या काठावरील बहुमताला केव्हाही 'दे धक्का' बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. .Sindhudurg ZP : ३३व्या अध्यक्षपदासाठी सिंधुदुर्गात राजकीय रणधुमाळी; दिग्गज नेत्यांची आतापासूनच मोर्चेबांधणी.३४ जागा मिळवून काँग्रेस मोठा पक्ष ठरला आहे, तर भाजप, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षांची सदस्य संख्या मिळून महायुतीचे संख्याबळ ४५ झाले आहे. जनसुराज्यशक्ती व शिवसेना उबाठा गटाचे प्रत्येकी एक सदस्य आहेत..ते सदस्य कुणासोबतच्या आघाडीत जातात यातून त्या आघाडीचे एकत्रित संख्याबळ वाढणार आहे; पण त्यामुळे समितीतील संख्याबळावर फारसा परिणाम होईल असे वाटत नाही. त्यांच्यासोबत काही मित्रपक्षांनी एकत्रित आघाडी केली तरच संख्याबळात काही फरक पडू शकणार आहे. .BJP Falls : दिग्गज आले, सत्ता आली; पण बहुमत हुकले! सांगलीत भाजपचा वारू काठावरच थांबला.विभागीय आयुक्तांकडे आघाड्यांची नोंदणी कशी होणार यावर पुढील राजकारणाची दिशा ठरणार आहे. सध्या तरी प्रत्येक पक्षाची नोंदणी स्वतंत्र केली जाईल असे दिसते. या नोंदणीमध्येच आगामी काळातील अस्थिरतेची नांदी असेल. त्याप्रमाणे नोंदणी करण्याची खबरदारी घेतली जात आहे. गेल्या सभागृहात झालेल्या प्रकाराचा संदर्भ घेत नोंदणी करण्यात येणार आहे..सध्या तरी पक्षीय बलाबलाप्रमाणे स्थायी समितीमध्ये महायुतीला सोळापैकी नऊ, परिवहन समितीमध्ये १२ पैकी महायुतीला सात, महिला व बालकल्याण समितीमध्ये नऊ पैकी पाच असे काठावरील बहुमत आहे. त्याचवेळी काँग्रेसचे मात्र या समित्यांमध्ये अनुक्रमे सात, पाच, चार असे सदस्य राहणार आहेत. .त्यांच्याकडे स्थायी व परिवहन समितीत त्यांच्याकडे एखादा सदस्य आला तर समान संख्याबळ होणार आहे. महिला व बालकल्याणमध्ये एखादा वाढला तर तिथे काँग्रेसचे बहुमत होऊ शकते. यामुळे महायुतीतील तीन मित्रपक्षातील समझोता सर्वानुमते होतो की नाही यावर भविष्यातील वाटचाल सोपी की खडतर राहणार हे ठरणार आहे..सहयोगी सदस्य महत्त्वाचा ठरणारभाजप व शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या महायुतीत जनसुराज्य शक्ती पक्षाचा एकमेव नगरसेवक कशा पद्धतीने जाणार याचा अभ्यास केला जात आहे. कोणत्या पक्षाच्या आघाडीत त्याचे नाव समाविष्ट केल्यास समितीमध्ये महायुतीची सदस्य संख्या किती वाढेल हे तपासले जात आहे. . स्वतंत्रच राहण्याची मानसिकतामहायुती जरी सत्तेत आली असली तरी त्यातील प्रत्येक मित्रपक्षाची आपली नोंदणी स्वतंत्र करण्याची मानसिकता दिसून येत आहे. एकत्रित नोंदणी करून पाच वर्षे अडकून राहणे कुणालाही पसंत नसल्याची चर्चा आहे..स्वतंत्र नोंदणीमुळे त्या-त्या काळानुसार निर्णय घेणे सोपे ठरू शकते. तसेच प्रत्येकाला संधी मिळत नसली तरी संधी शोधण्याचाही प्रयत्न केला जाऊ शकतो. यामुळे भविष्यात महायुतीची गाडी एकमेकांना समजून घेऊन चालली तरच पुढे जाईल; अन्यथा अडथळ्यांचा सामना करावा लागेल..प्रत्येकाचा व्हीप स्वतंत्रस्वतंत्र नोंदणी झाली तर त्या पक्षाच्या गटनेत्याला आपापल्या सदस्यांना व्हीप बजावण्याचा अधिकार राहतो. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतो. महायुती जरी एकत्रित असली तरी त्यांच्यात त्या-त्यावेळी एकमत होणे गरजेचे आहे.