Kolhapur Corporators : तज्ज्ञ हवेत की ‘हक्काचे’ चेहरे? स्वीकृत नगरसेवकांवरून कोल्हापुरात चर्चा

कोल्हापूर : महानगरपालिकेत यावेळी आठ स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती होणार आहे. यामध्ये कारभाऱ्यांना संधी मिळणार की, तज्ज्ञांना हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. विशेष म्हणजे शैक्षणिक, सामाजिक अशा वेगवगेळ्या क्षेत्रांतील येथे स्वीकृत सदस्य निवडावा, असा नियम आहे. .निवृत्त प्राध्यापक, महापालिकेतील निवृत्त उपायुक्त, वकील, सी. एस., अभियंता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते अशांची येथे नियुक्ती करणे अपेक्षित असते. राज्यात राज्यपालनियुक्त आमदार आणि देशात राष्ट्रपतीनियुक्त खासदार असतात. .पुण्यात भाजपचे ७ अन् राष्ट्रवादीचे २ नगरसेवक वाढणार, पण पुन्हा नाराजीची शक्यता; नेत्यांसमोर पेच.त्यांच्या निवडीवेळी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना येथे संधी दिली जाते. याच पद्धतीने महानगरपालिकेत स्वीकृत सदस्य नियुक्त होतात. दहा नगरसेवकांमागे एक स्वीकृत सदस्य अशी संख्या आता महापालिकेत असणार आहे. .दहापेक्षा अधिक सदस्य असणार नाहीत. यामध्ये कोणाला संधी द्यायची, हे यापूर्वीच ठरल्याचेही सांगण्यात येते. महापालिकेला पारदर्शी कारभार करण्यासाठी तज्ज्ञांकडून मदत व्हावी. त्यांच्याकडून त्यांच्या क्षेत्रातील अनुभव येथे उपयोगात यावा, यासाठी हे पद असते. .Kolhapur Municipal Politics : कोल्हापुरात महायुतीचा पहिला महापौर कोण? नेत्यांकडून नगरसेवकांच्या बैठकीची वेळ तारीख ठरली.मात्र, तेथे कारभारी व्यक्तींना संधी देण्याचा राजकीय पक्षांचा प्रयत्न असतो. बाहेरून पक्षाचे काम करणाऱ्यांना आणि नेत्यांच्या हक्काच्या व्यक्तींना या ठिकाणी संधी दिली जाते. नव्या, तज्ज्ञ चेहऱ्यांना संधी देणे शक्य २०२६ च्या सभागृहात आठ स्वीकृत नगरसेवक असणार आहेत..त्यापैकी शिवसेनेचे स्वीकृत निकालापूर्वीच ठरले आहेत. निवडणुकीत नेत्यांनी त्यांना शब्द दिला आहे. महापालिकेत यापूर्वी सत्तेत आणि पदावर असलेल्यांच्या घरातील एकाला संधी दिली जाणार आहे. .बॅक ऑफिस पाहणाऱ्या एका माजी नगरसेवकाला संधी मिळू शकते. काँग्रेसकडून पराभूत झालेल्या एकाही नगरसेवकाला संधी दिली जाणार नाही. ज्या ठिकाणी पक्षाचे राजकीय वजन कमी आहे, त्या ठिकाणी कार्यकर्त्याला स्वीकृत नगरसेवक करण्याचे धोरण काँग्रेसचे असल्याचे सांगण्यात येते. .भाजपकडूनही काही नावांवर चर्चा सुरू आहे. मात्र, त्यांनीही अद्याप कोणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले नाही. त्यामुळे सर्वच पक्षांना नव्या आणि तज्ज्ञांच्या चेहऱ्यांना संधी देता येणे शक्य आहे. त्यामुळे 'कारभारी' या टोपण नावाने सुद्धा त्यांची ओळख गडद होते..हे होते स्वीकृत२०१० - २०१५ प्रा. जयंत पाटीलउत्तम कोराणेविनय फाळकेउदय जाधवशशिकांत पाटील .२०१५ - २०तौफिक मुल्लाणीमोहन सालपेजयंत पाटीलकिरण नकातेसुनील कदम.