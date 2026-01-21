कोल्हापूर

Kolhapur Corporators : तज्ज्ञ हवेत की ‘हक्काचे’ चेहरे? स्वीकृत नगरसेवकांवरून कोल्हापुरात चर्चा

Appointment of Nominated Corporators : नियम तज्ज्ञांची अपेक्षा करतात, पण राजकारण वेगळेच चित्र दाखवते, नवे तज्ज्ञ चेहरे येणार का? सर्व पक्षांना व्यावसायिक व अनुभवी व्यक्तींना संधी देण्याची शक्यता
Kolhapur Municipal Corporation prepares to appoint eight nominated corporators.

सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : महानगरपालिकेत यावेळी आठ स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती होणार आहे. यामध्ये कारभाऱ्यांना संधी मिळणार की, तज्ज्ञांना हा एक महत्त्‍वाचा मुद्दा आहे. विशेष म्हणजे शैक्षणिक, सामाजिक अशा वेगवगेळ्या क्षेत्रांतील येथे स्वीकृत सदस्य निवडावा, असा नियम आहे.

