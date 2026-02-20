Kolhapur Muncipal : ‘स्थायी’, ‘स्वीकृत’वरून भाजपमध्ये असंतोष; कोल्हापूर महापालिका, परिवहन’वरून शिवसेना, राष्ट्रवादीत खदखद

कोल्हापूर : स्थायी सभापतिपद व स्वीकृत नगरसेवक पदावरून भाजपमध्ये असंतोषाचे वारे वाहू लागले आहे. नावे निश्चित करून संबंधितांना आश्वस्त केल्यानंतरही अखेरच्या क्षणी बदलण्याचा प्रकार त्यासाठी कारणीभूत ठरला आहे. त्यामुळे समितींमध्ये कुणाची नावे घातली जातात, यातूनही त्यात भर पडण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे शिवसेना, राष्ट्रवादीतही ‘परिवहन’वरून खदखद सुरू आहे..शुक्रवारी (ता. २०) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत तीन समित्यांचे सदस्य नियुक्त केले जाणार आहेत. संबंधित समितीचे सभापतिपद कुणाकडे जाणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यानुसार सदस्य नियुक्त करायचे आहेत. स्थायी समिती सभापतिपद भाजपकडे आहे. महापौरपदी महिला असल्याने सभापतिपदी महिलेला संधी द्यायचे ठरले आहे. .Ajit Pawar : अजितदादा परत या! बारामती गहिवरली; महाराष्ट्र स्तब्ध, लाडक्या नेत्याला साश्रुनयनांनी निरोप.काही नावांची चर्चा होती. त्याशिवाय नवीन कुणाला संधी मिळणार की, पुरुष नगरसेवकाला पदावर बसविले जाणार, याचीही शक्यता होती. पण, नाव निश्चित करण्यावेळी सोमवारी नेत्यांजवळ मोठ्या प्रमाणात असंतोष व्यक्त करण्यात आला. .त्यातील नाराजीवरून राजीनामा देण्यापर्यंत मजल गेल्याचे समजते. हीच बाब स्वीकृत नगरसेवकांबाबतही घडली. ‘आधी ठरले वेगळे, नंतर घडले वेगळे’ या प्रकाराने पक्षातील काही नगरसेवकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. उद्या कोणाची नावे पाठविली जातात, यावर नाराजी आणखी वाढणार की, कमी होणार हे ठरणार आहे..Sharad Pawar: पटेल–तटकरे थेट रडारवर, शब्द कमी, पण सत्तेच्या केंद्रावर वार... शरद पवारांच्या शांत चेहऱ्यामागची आक्रमक राजकीय खेळी.दरम्यान, शिवसेना व राष्ट्रवादीकडून ‘परिवहन’ची मागणी केली जात आहे. त्याबाबत नेत्यांशी चर्चा केली जाणार होती. उपमहापौर, स्थायी समिती याबाबत राष्ट्रवादी आग्रही आहे. त्यासाठी महायुतीतील समन्वय समितीकडून नेत्यांच्या भेटी घेऊन आज नावांबाबत चर्चा करण्यात आली. उद्या सकाळी प्रत्येक पक्षातील सदस्यांची नावे दिली जातील. त्यासाठी भाजप, शिवसेनेच्या पार्टी मिटींग सकाळी साडेनऊ वाजता होणार आहेत. त्यानंतर सभेमध्ये नावे दिली जाणार आहेत..महायुतीमध्ये पदांच्या नियोजनाबाबत आज एका कार्यालयात तीन गटनेत्यांची बैठक सुरू होती. त्यावेळी दोन गटनेत्यांमध्ये सुरू झालेली चर्चा हमरीतुमरीवर येऊन प्रकरण हातघाईपर्यंत आले. एकमेकांचा एकेरी उल्लेख करीत बघून घेण्याची भाषाही वापरली गेली. त्यात जोरदार वादावादी झाली. मोदींचे नाव थांबवणार की, मतदान होणार?.कोल्हापूर : स्वीकृत नगरसेवकासाठी काँग्रेसकडून दिल्या गेलेल्या सुनील मोदी यांच्या नावाला सत्ताधारी महायुतीकडून विरोध केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यातून महापालिका सभेत मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. त्याची रणनीती महायुतीच्या सकाळी होणाऱ्या पार्टी मिटींगमध्ये ठरवली जाणार आहे. .गेल्या सभागृहात भाजप-ताराराणी आघाडीकडील माजी महापौर सुनील कदम यांचे नाव स्वीकृतसाठी आल्यानंतर काँग्रेस आघाडीने विरोध केला होता. आता काँग्रेस आघाडीकडून स्वीकृतसाठी येणाऱ्या सुनील मोदी यांच्यासाठी महायुतीकडून विरोध केला जाईल, असे दिसते. .त्यांच्याबाबत सभागृहात आक्षेप घेणारे पत्र दिले गेले, तर मोदी यांचे नाव जाहीर होण्यापासून थांबणार की, त्यावर मतदान घेतले जाणार यावर महापौर काय आदेश देतात, यावर सारे अवलंबून आहे. एका संभाषणाची क्लिप काहींच्या हातात असून, त्यातून डाव साधण्याची तयारी केली जात आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या चौकात, सभागृहात मोठ्या घडामोडी घडतील, असे दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.