कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : ‘स्थायी’, ‘स्वीकृत’वरून भाजपमध्ये असंतोष; कोल्हापूर महापालिका, परिवहन’वरून शिवसेना, राष्ट्रवादीत खदखद

Tension Over Standing Committee : कोल्हापूर महापालिकेतील स्थायी समिती सभापतिपद आणि स्वीकृत नगरसेवक पदांवरून सत्ताधारी भाजपमध्ये असंतोष उसळला आहे. आधी निश्चित केलेली नावे अखेरच्या क्षणी बदलल्याने नगरसेवकांमध्ये नाराजी पसरली असून राजीनाम्याच्या चर्चांनाही उधाण
Heated discussion among party leaders

Heated discussion among party leaders

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापूर : स्थायी सभापतिपद व स्वीकृत नगरसेवक पदावरून भाजपमध्ये असंतोषाचे वारे वाहू लागले आहे. नावे निश्‍चित करून संबंधितांना आश्‍वस्त केल्यानंतरही अखेरच्या क्षणी बदलण्याचा प्रकार त्यासाठी कारणीभूत ठरला आहे. त्यामुळे समितींमध्ये कुणाची नावे घातली जातात, यातूनही त्यात भर पडण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे शिवसेना, राष्ट्रवादीतही ‘परिवहन’वरून खदखद सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
mayor
Muncipal corporation
corporators
Deputy Mayor
Mayor Commissioner

Related Stories

No stories found.