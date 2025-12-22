कोल्हापूर

Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू; २० प्रभागांसाठी ५८४ मतदान केंद्रांची अधिकृत घोषणा

Municipal Election Polling Booths Announced : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठी २० प्रभागांमध्ये ८१ जागांसाठी मतदान होणार असून ४ लाख ४९ हजार ७७१ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिकेच्या २० प्रभागांसाठी ५८४ मतदान केंद्रे प्रसिद्ध केली आहेत. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीसाठी असलेल्या केंद्रांबरोबरच ८३ केंद्रे वाढवली आहेत. भरारी पथके, तपासणी नाके सुरू करण्यात आली आहेत. सातही निवडणूक कार्यालयांचे कामकाज सुरू झाले आहे.

