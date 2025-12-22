Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू; २० प्रभागांसाठी ५८४ मतदान केंद्रांची अधिकृत घोषणा

कोल्हापूर : महापालिकेच्या २० प्रभागांसाठी ५८४ मतदान केंद्रे प्रसिद्ध केली आहेत. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीसाठी असलेल्या केंद्रांबरोबरच ८३ केंद्रे वाढवली आहेत. भरारी पथके, तपासणी नाके सुरू करण्यात आली आहेत. सातही निवडणूक कार्यालयांचे कामकाज सुरू झाले आहे..अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू होत असताना त्याचबरोबर मतदानाच्या प्रक्रियेसाठीही प्रशासनाने कामकाज सुरू केले आहे. २० प्रभागांमधील ८१ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. त्यासाठी चार लाख ४९ हजार ७७१ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. .Kolhapur Muncipal Corporation : मतदारयादीचा घोळ वाढतच; हजारो मतदारांची नावे चुकीच्या प्रभागात, हरकतींचा पाऊस!.प्रत्येक प्रभागात २२ ते २७ हजारांपर्यंत मतदार आहेत. पाच सदस्यांच्या प्रभागात ३२ हजारांवर मतदान आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी शहरात ५०१ केंद्रे होती. महापालिका निवडणुकीत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार ८५० मतदारांसाठी एक केंद्र स्थापन करण्यास सांगितले आहे. .त्यानुसार ८३ केंद्रे वाढली आहेत. त्याशिवाय आणखी काही केंद्रांची तयारी ठेवली आहे. ही सर्व केंद्रे शासकीय, निमशासकीय तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये आहेत. याबरोबरच अकरा तपासणी नाके, भरारी पथके, व्हिडिओ चित्रीकरणाची पथके कार्यरत झाली आहेत. उद्यापासून आणखी काही कर्मचारी दाखल होणार आहेत. .PMC Election : महापालिका मतदारयादीत सहा हजाराहून अधिक हरकती; प्रशासनाकडे तातडीने निवारण सुरू.उमेदवारांची व्हॅल्यूएशनसाठी लगबग उमेदवारी अर्जासोबत संपत्तीचे विवरणपत्रही भरावे लागते. त्यासाठी इच्छुकांची व्हॅल्यूएशन करून घेण्यासाठी लगबग वाढली आहे. उमेदवारीसाठी प्रयत्न करत असताना अर्ज दाखल करताना काही त्रुटी राहू नयेत, यासाठी टीम कामाला लावल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.