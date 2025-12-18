Kolhapur Municipal : महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज; कोल्हापूरात १४ भरारी पथके, ११ तपासणी नाके कार्यरत

कोल्हापूर : निवडणूक कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने आचारसंहितेच्या कडक अंमलबजावणीसाठी दोन दिवसांत यंत्रणा उभी केली आहे. उद्यापासून १४ भरारी पथके, ११ ठिकाणी तपासणी नाके सुरू केले जात आहेत..या साऱ्यांसाठी २४९ कर्मचारी नियुक्त असून, उद्यापासून त्यांचे कामकाज सुरू केले जाणार आहे. पुढील आठवड्यात उमेदवारी अर्ज दाखल केले जाणार आहेत. त्यानंतर संबंधित उमेदवारांना निवडणूक खर्चाचा तपशील द्यावा लागणार आहे. .Kolhapur Muncipal : मनपा निवडणूक आचारसंहिता लागू होताच कारवाई; कोल्हापुरात इच्छुकांचे फलक हटवले.तसेच अनेक पक्षांच्या बैठक तसेच सभा होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रशासनाकडून पथके तयार केली आहेत. सात निवडणूक कार्यालयांसाठी स्वतंत्र पथके कार्यरत केली जाणार आहेत. .त्यामध्ये प्रत्येक निवडणूक कार्यालयासाठी दोन, अशी एकूण १४ भरारी पथके स्थापन केली आहेत. विविध ठिकाणी होणाऱ्या कार्यक्रमांची तपासणी केली जाणार आहे. व्हिडिओ सर्व्हेलन्स पथकांचेही काम सुरू होणार आहे. प्रत्येक कार्यालयाला एकप्रमाणे सात पथके तयार केली आहेत..Kolhapur Muncipal : निवडणूक आचारसंहिता भंग खपवून घेतला जाणार नाही; सोशल मीडियावर प्रशासनाची करडी नजर.या दोन पथकांबरोबर निवडणूक काळात अवैध प्रकारांना रोखण्यासाठी शहरातील विविध प्रवेश मार्ग तसेच महत्त्वाच्या रस्त्यांवर ११ तपासणी नाके उभे केले जाणार आहेत. तीन शिफ्टमध्ये या नाक्यांचे काम सुरू राहणार असून, संशयित वाहनांची तपासणी केली जाईल. उद्यापासून या पथकांचे कामकाज सुरू होणार आहे. .२४९ कर्मचारी नियुक्त नियुक्त भरारी पथके........... १४प्रत्येक पथकात कर्मचारी....... चारएकूण.......................... ५६ निरीक्षण(तपासणी) नाके ११प्रत्येकाला पाच कर्मचारी तीन शिफ्ट.व्हिडिओ सर्व्हेलन्स पथके ...... ७प्रत्येक पथकात कर्मचारी....... चारएकूण......................... २८एकूण........................ १६५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.