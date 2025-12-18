कोल्हापूर

Kolhapur Municipal : महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज; कोल्हापूरात १४ भरारी पथके, ११ तपासणी नाके कार्यरत

Code of Conduct : महापालिका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच प्रशासनाने अवघ्या दोन दिवसांत कडक अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा उभी केली आहे. सात निवडणूक कार्यालयांसाठी १४ भरारी पथके व स्वतंत्र व्हिडिओ सर्व्हेलन्स पथके नेमण्यात आली आहेत.
Code of Conduct

Code of Conduct

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : निवडणूक कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने आचारसंहितेच्या कडक अंमलबजावणीसाठी दोन दिवसांत यंत्रणा उभी केली आहे. उद्यापासून १४ भरारी पथके, ११ ठिकाणी तपासणी नाके सुरू केले जात आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
election
Muncipal corporation
Code of Conduct
muncipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com