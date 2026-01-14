कोल्हापूर

Kolhapur Election : महापालिकेत काँग्रेसला सत्ता द्या, नाहीतर विकासाचा आवाज दबेल; सतेज पाटील यांचा इशारा

Power Balance in Kolhapur : महापालिकेत एकहाती सत्ता आली तर जनतेचा आवाज दाबला जाईल; सत्तेचा समतोल राखणे गरजेचे,पूर, कोरोना अशा प्रत्येक संकटात काँग्रेस कार्यकर्ते नागरिकांच्या मदतीला धावून आले
Congress MLA Satej Patil interacting with voters

कोल्हापूर : महायुतीचे कोल्हापुरात दहा आमदार आहेत. सत्तेचे एकत्रिकरण झाल्यास विकास थांबण्याची भीती असते, या पार्श्वभूमीवर महापालिकेत काँग्रेसला सत्ता देऊन कोल्हापुरात सत्तेचा समतोल साधा, असे आवाहन आमदार सतेज पाटील यांनी केले.

