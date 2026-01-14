Kolhapur Election : महापालिकेत काँग्रेसला सत्ता द्या, नाहीतर विकासाचा आवाज दबेल; सतेज पाटील यांचा इशारा

कोल्हापूर : महायुतीचे कोल्हापुरात दहा आमदार आहेत. सत्तेचे एकत्रिकरण झाल्यास विकास थांबण्याची भीती असते, या पार्श्वभूमीवर महापालिकेत काँग्रेसला सत्ता देऊन कोल्हापुरात सत्तेचा समतोल साधा, असे आवाहन आमदार सतेज पाटील यांनी केले..आज प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी जवाहरनगर, कसबा बावडा तसेच विविध भागांत गाठीभेटी घेऊन काँग्रेस व शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाच्या सर्व उमेदवारांना मताधिक्य देण्याचे आवाहन केले..Mahayuti Politics : महायुतीकडून लोकशाहीवर बुलडोझर; कोल्हापूरच्या सभेत हर्षवर्धन सपकाळांचा घणाघाती आरोप.आमदार पाटील म्हणाले, ‘कोल्हापूरकर कायम सत्तेचा समतोल राखतात. एकाच बाजूला सत्तेचा तराजू झुकल्यास जनतेला आवाज राहत नाही, हे कोल्हापूरकरांना माहित आहे. त्यामुळे ते यावेळी कोल्हापूरला गृहीत धरणाऱ्या महायुतीऐवजी कोल्हापूरसाठी लढणाऱ्या काँग्रेसची निवड करतील.’ सतेज पाटील कोल्हापूरच्या भल्यासाठी लढायला कधीच कमी पडणार नाही, असा विश्वास त्यांनी यावेळी कार्यकर्त्यांना दिला..आजपर्यंत महापूर असेल, कोरोना असेल या सर्व संकट काळात काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते नागरिकांच्या मदतीसाठी आघाडीवर राहिले आहेत. काँग्रेसने उमेदवारी लोकांसाठी राबणाऱ्या कार्यकर्त्यांना दिली आहे. .Ichalkaranji Politics : इचलकरंजी महाविकास आघाडीत भूकंप! आमदार राहुल आवाडेंनी सतेज पाटलांच्या पदाधिकाऱ्याला लावलं गळाला.गेली कित्येक वर्षे या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी लोकांना अडीनडीला मदत केली असून, जनतेच्या सेवेला ते २४ तास उपलब्ध आहेत. कोल्हापूरची जनता मतदान करताना काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे हे काम नक्की लक्षात ठेवेल..लोकांना भुलथापा नको आहेत, तर रस्त्यावर उतरून काम करणारे लोक हवेत आहेत आणि ते लोक काँग्रेस पक्षात आहे. त्यांच्यासोबत मीही लढणारा कोल्हापुरी बाण्याचा माणूस आहे, कोल्हापूरकर स्वाभिमानी जनतेच्या साथीने ही लढाई जिंकू, असा विश्वास आमदार पाटील यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.