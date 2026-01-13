Mahayuti Politics : महायुतीकडून लोकशाहीवर बुलडोझर; कोल्हापूरच्या सभेत हर्षवर्धन सपकाळांचा घणाघाती आरोप

कोल्हापूर : ‘नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये भाजप महायुतीकडून निवडणूक आयोग खिशात घातला आहे. लोकशाही गुंडाळून ठेवली आहे. दमदाटीने व पैशांच्या जोरावर नगरसेवक बिनविरोध केले. .पैसा, राजसत्ता, पोलिस बळ आणि निवडणूक आयोगाची सत्ता या माध्यमातून लोकशाहीसह शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांवर बुलडोझर चालविला. मात्र, महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांना ताकद देऊन कोल्हापूर हा पुरोगामी जिल्हा असल्याचे दाखवून द्या’, असे आवाहन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आज केले..Kolhapur Municipal : ‘साडेतीन वर्षांत कोल्हापूरला काय दिले?’ सतेज पाटील यांचा सत्ताधाऱ्यांना थेट सवाल.कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कसबा बावडा येथे आयोजित प्रचार सभेत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी खासदार शाहू महाराज होते. सपकाळ म्हणाले, ‘देशात आणि राज्यात मतदानाची खरेदी-विक्री सुरू आहे. .नगरपालिका आणि नगरपंचायतीमध्ये जो खेळ मांडला त्याचा दुसरा भाग महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत केला जात आहे. पैशांच्या जोरावर मते, उमेदवार खरेदी केले जात आहेत. याचाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अहंकार असून, तो मोडीत काढण्याचे काम कोल्हापूरची जनता करेल.’.Kolhapur Election : ‘सतेज पाटील आणि आमच्यातील दोरी तुटली’; हसन मुश्रीफांनी संभाव्य आघाडीच्या चर्चेला पूर्णविराम.आमदार सतेज पाटील म्हणाले, ‘पैशांचा वारेमाप वापर करत नगरसेवक बिनविरोध करून मतदारांच्या मतांचा हक्का काढून घेतला जात आहे. आता याची सुरुवात आहे. हळूहळू सर्वच मतदानांत हीच हुकूमशाही आणली जाणार आहे. .कोल्हापुरात भाजप महायुतीच्या स्थानिक लोकांचे कोण ऐकत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दोन मंत्री कोल्हापुरात आले आहेत. मात्र, ही लढाई भाजप-महायुतीविरुध्द कोल्हापूरची जनता अशीच होणार आहे.’ यावेळी आमदार जयंत आसगावकर, माजी आमदार ऋतुराज पाटील, शिवसेना उपनेते संजय पवार, डॉ. उदय नारकर, सतीशचंद्र कांबळे, दिलीप पवार आदी उपस्थित होते..वैयक्तिक टीका चुकीची‘कोल्हापूरला सुसज्ज हॉटेल हवे होते, तसे हॉटेल आम्ही सुरू केले. दवाखान्याच्या माध्यमातून लाखो लोक मोफत उपचार घेतात. महाविद्यालयातून अनेक विद्यार्थांना शैक्षणिक सवलत दिली जाते. हजारो स्थानिकांना रोजगार दिला आहे. हे कोणत्याही चुकीच्या पध्दतीने केले जात नाही, तरीही प्रत्येक निवडणुकीत डॉ. डी.वाय.पाटील ग्रुपवर राजकारण सोडून वैयक्तिक टीका आणि आरोप करणे चुकीचे असल्याचे मत डॉ. संजय डी. पाटील यांनी व्यक्त केले.’.खासदार शाहू महाराज यांचे पावसात भाषणखासदार शाहू महाराज यांचे अध्यक्षीय भाषण सुरू झाल्यानंतर पावसाने सुरुवात केली. यावेळी, ‘पाऊस सुरू झाला, याचा अर्थ आपला विजय निश्चित आहे,’ असे म्हणून शाहू महाराजांनी आपले भाषण पूर्ण केले. तोपर्यंत जमलेले लोकही जागचे हलले नाहीत..मुख्यमंत्र्यांचा खोडा‘भाजपकडे इतके आमदार असतानाही त्यांनी काँग्रेसचे राजीव सातव यांच्या पत्नींना काँग्रेसच्या आमदारकीचा राजीनामा द्यायला लावून भाजपमध्ये घेतले. आमदार सतेज पाटील यांना विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते होऊ नये, म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खोडा घातल्याचा आरोप सपकाळ यांनी केला.’ .पाणीदार सतेज पाटील ‘विरोधकांनी आणि ज्यांची कोल्हापूरहून पुण्याला बदली झाली त्यांनी सतेज पाटील यांनी कोल्हापूरला आणलेले पाणी अडवण्याचे काम केले आहे. मात्र, आमदार पाटील हे पाणीदार आमदार असल्याने त्यांनी जिद्दीने हे पाणी देण्याचे काम केल्याचे सपकाळ यांनी सांगितले.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.