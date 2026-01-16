कोल्हापूर

Kolhapur Election : आमदार-खासदारांची प्रतिष्ठा पणाला; कोल्हापूर निवडणूक रणधुमाळीच्या उंबरठ्यावर

High-Profile Battles : नऊ प्रभागांत माजी नगरसेवकांची थेट लढत; शहरातील राजकीय गणिते पणाला,आमदार, खासदारांच्या ताकदीची कसोटी; कोणाच्या शब्दाला मतदार प्रतिसाद देणार?
Voters and party workers await results amid intense former corporator battles in Kolhapur municipal elections.

Voters and party workers await results amid intense former corporator battles in Kolhapur municipal elections.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या दिग्गजांच्या लढतीबाबत कमालीची उत्सुकता लागून राहिली आहे. या लढतीत बाजी कोण मारणार हे आज समजेल. त्यातही ज्या नऊ ठिकाणी १८ माजी नगरसेवकच आमने-सामने आहेत, त्या प्रभागातील निकालाची उत्सुकता तर शिगेला पोहचली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Muncipal corporation
muncipal corporation election

Related Stories

No stories found.