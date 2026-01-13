Kolhapur Election : आरोग्य, वाहतूक आणि मूलभूत सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत शेकाप-भाकपचा संयुक्त जाहीरनामा जाहीर

कोल्हापूर : शेतकरी कामगार पक्ष आणि भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष यांनी महापालिका निवडणुकीसाठी एकत्रित जाहीरनामा आज प्रसिद्ध केला. शहरातील नागरिकांचे आरोग्य व वाहतुकीच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी पक्षाचे भावी नगरसेवक व शेतकरी कामगार पक्ष आग्रही पुढाकार घेतील, अशी माहिती शेतकरी कामगार पक्षाचे शहर चिटणिस बाबूराव कदम व अतुल दिघे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. .कदम म्हणाले, ‘सत्ताधारी पक्षाचे ट्रीपल इंजिन लूट करत आहेत. सत्तेतील पक्षांकडून जनतेची फसवणूक झाली आहे. शहर विकासाच्या नाव खाली अनेकांनी लाभ उकळले. त्यात्या वेळी डाव्या पक्षांनी ठोस भूमिका घेत आंदोलन केली होती. यात शहरातील रस्ते प्रकल्पाचे उदाहरण ताजे आहे.’.दिघे म्हणाले, ‘सत्ताधारी पक्षांनी शहरातील नागरिकांच्या हिताची विकासकामे प्राधान्याने करावीत. त्यासाठी मूलभूत सुविधा द्याव्यात. महापालिका शाळा व रुग्णालयांची स्थिती सुधारावी. खासगी ठेकेदारांना देण्यात येणाऱ्या कामांची गुणवत्ता तपासावी. चांगल्या दर्जाची कामे होण्यासाठी पारदर्शक कारभार करावा. त्यासाठी डावे पक्ष वेळो वेळी भूमिका मांडतील’.शेकापचे उमेदवार इकबाल शेख, अस्लम बागवान, भाकपचे दिलीप लोखंडे, दिलीपकुमार जाधव, संग्राम माने, नारायण मिरजकर, अनंत कुलकर्णी, रंगराव पाटील, सतीश सर्वगोडे, राजाराम धनवडे, चंद्रकांत बागडी, आनंदराव पवार, तानाजी कांबळे, अशोक माने, प्रकाश शिंदे, प्रिया जाधव उपस्थित होते. .जाहीरनाम्यात याचा समावेशदहावीपर्यंत घराजवळ मोफत व गुणवत्त पूर्ण शिक्षण, सावित्रीबाई फुले दवाखान्याचे सक्षमीकरणमहिलांसाठी शहरात स्वच्छतागृहे, घनकचऱ्याचे पर्यावरणपूरक व्यवस्थापन, सर्वांना मुबलक स्वच्छ पाणी, फेरीवाल्यांसाठी हॉकर झोन, पूर बाधितांचे विकसनशील पुनर्वसन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.