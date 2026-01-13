कोल्हापूर

Kolhapur Election : आरोग्य, वाहतूक आणि मूलभूत सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत शेकाप-भाकपचा संयुक्त जाहीरनामा जाहीर

Left Parties Manifesto : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेकाप आणि भाकपने संयुक्त जाहीरनामा जाहीर करत आरोग्य, वाहतूक व मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देण्याची भूमिका मांडली आहे.
Left party leaders releasing their joint manifesto for the Kolhapur municipal elections.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : शेतकरी कामगार पक्ष आणि भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष यांनी महापालिका निवडणुकीसाठी एकत्रित जाहीरनामा आज प्रसिद्ध केला. शहरातील नागरिकांचे आरोग्य व वाहतुकीच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी पक्षाचे भावी नगरसेवक व शेतकरी कामगार पक्ष आग्रही पुढाकार घेतील, अशी माहिती शेतकरी कामगार पक्षाचे शहर चिटणिस बाबूराव कदम व अतुल दिघे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.  

Kolhapur
political
election
Development
Muncipal corporation
Traffic
political parties
manifesto
health

