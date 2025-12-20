Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिकेच्या जागावाटपावर महायुतीत तणाव. मंत्री हसन मुश्रीफ २५ जागांवर ठाम; ३३-३३-१५ फॉर्म्युला अमान्य

कोल्हापूर : महापालिकेच्या जागा वाटपावरून महायुतीचे गणित बिघडण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दुपारी माध्यमांशी बोलताना आपण २५ जागांवर ठाम असल्याचे सांगितले. .उपरोधाने भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट ४०-४१ जागा घेऊ देत, असेही ते म्हणाले. यामुळे महायुतीच्या जागा वाटपाचे चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. महायुती म्हणून कोल्हापूरसह इचलकरंजी महापालिकेची निवडणूक लढविण्याचा निर्णय झाला आहे. .Kolhapur Election : ‘विजयी होणाऱ्यालाच तिकीट!’ शिवसेना शिंदे गटाचा ठाम निर्णय; महापालिका निवडणुकीसाठी रणनिती ठरली.मात्र, ८१ प्रभागातील उमेदवारांची विभागणी करतानाच मिठाचा खडा पडण्याची शक्यता आहे. एकीकडे ऑफ रेकॉर्ड ३३ भाजप, ३३ शिवसेना शिंदे गट आणि १५ राष्ट्रवादी अशी चर्चा सुरू होती. याबाबत मंत्री मुश्रीफ यांना विचारता त्यांनी थेट नाराजी व्यक्त केली..‘दुपारपर्यंत महायुतीची बैठक झाली नाही’, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. यावेळी माध्यमांनी त्यांना राष्ट्रवादीला केवळ १५ जागा मिळणार असल्याचे सांगताच त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ‘आम्ही (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार गट) २५ जागांवर ठाम आहे’, असे त्यांनी स्पष्ट केले. .Ichalkaranji Mahayuti : इचलकरंजी महापालिकेसाठी महायुतीची चक्रे फिरू लागली; भाजप-शिवसेना युतीचे स्पष्ट संकेत.तसेच हे शक्य नसले, तर दोघे मिळून ४०-४१ जागा घेऊ देत असेही ते उपरोधाने म्हणाले. तसेच समाधानकारक जागा मिळाल्या नाही, तर आम्ही वेळ आल्यावर ठरवू, असा इशाराही त्यांनी दिला..याच दरम्यान, आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी त्यांच्या इच्छुकांच्या मेळाव्यानंतर महायुतीत मिठाचा खडा पडू देणार नाही, असे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. महायुतीत मिठाचा खडा? सध्या पालकमंत्री शिंदे गटाचा आहे. आमदारांची संख्या अधिक आहे. एक खासदार आहेत. .त्यामुळे भाजपसोबत बरोबरीने जागा मिळण्यासाठी त्यांनी धडपड सुरू केली आहे. अलीकडेच भाजपचे मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि क्षीरसागर यांची बैठक झाली होती. त्यानंतरच ३३-३३-१५ या फॉर्म्युल्याबाबत चर्चा सुरू झाली. .भाजप आणि शिंदे सेनेने जागा वाटपात पडती बाजू घेतली नाही, तर राष्ट्रवादीला जादा जागा मिळणार नाहीत. त्यामुळे महायुतीत मिठाचा खडा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..इचलकरंजीत एक तृतीयांश जागांची मागणीइचलकरंजीबाबत बोलताना मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘आम्ही एक तृतीयांश जागांची मागणी केली आहे. नगरपालिका निवडणुकीप्रमाणे काही ठिकाणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) समवेत आघाडी करण्याचा निर्णय होऊ शकतो. .जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे कोणीही जागा वाटपाच्या प्राथमिक बैठकीत उपस्थित नव्हते. आता त्यांची इच्छा झालेली दिसते. बैठकीसाठी ते येतात का पाहुया, मोठा भाऊ भाजप आहे. त्यांनी जनसुराज्य शक्तीला निमंत्रण द्यायला हवे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.