Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिकेच्या जागावाटपावर महायुतीत तणाव. मंत्री हसन मुश्रीफ २५ जागांवर ठाम; ३३-३३-१५ फॉर्म्युला अमान्य

Mahayuti Faces Tension Over Kolhapur Municipal Seats : कोल्हापूर महापालिकेतील ८१ प्रभागांच्या वाटपावरून महायुतीत मतभेद उघड, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून २५ जागांची ठाम मागणी; ३३-३३-१५ फॉर्म्युलाला नकार; भाजप आणि शिवसेनेची संख्याबळाची बाजू, तरीही महायुती टिकवण्याचा प्रयत्न
Mahayuti Faces Tension Over Kolhapur Municipal Seats

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिकेच्या जागा वाटपावरून महायुतीचे गणित बिघडण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दुपारी माध्यमांशी बोलताना आपण २५ जागांवर ठाम असल्याचे सांगितले.

