Kolhapur Muncipal : महापालिका निवडणुकीत नवा प्रयोग! कोल्हापुरातील १९ प्रभागांत चार रंगांची, तर २० व्या प्रभागात पाच रंगांची मतपत्रिका

कोल्हापूर : महानगरपालिकेसाठी यंदा प्रथमच बहुसदस्यीय प्रभागरचनेनुसार निवडणूक होत आहे. १९ प्रभागांत चार जागांसाठी चार रंगांत, तर २० व्या प्रभागात पाच रंगांतील मतपत्रिका असेल. .त्या-त्या जागांनुसार असलेल्या उमेदवारांना मतदान करावे लागणार आहे. चार व शेवटच्या प्रभागात पाच मते दिल्याशिवाय मतदान प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही. १५ जानेवारी रोजी सकाळी साडेसात ते साडेपाच या वेळेत मतदान होणार आहे. .Gadhinglaj News : गडहिंग्लज प्रभाग तीन-अ मध्ये २४६९ मतदारांवर सर्वपक्षीयांची नजर; २० डिसेंबरच्या मतदानाला सुरू झाला नवा राजकीय थरार.प्रत्येक मतदाराला चार किंवा पाच जागांसाठी मतदान करायचे आहे. मतदान यंत्रावर ते कसे करायचे, हा प्रश्न अनेक नागरिक, उमेदवारांना पडला आहे. त्यासाठी महापालिकेने माहितीदर्शक व्हिडिओ प्रसारित केला आहे. ८१ जागांसाठी २० प्रभाग आहेत. त्यातील १९ प्रभागांत प्रत्येकी चार जागा आहेत. .तर २० व्या प्रभागात पाच जागा आहेत. त्यामुळे प्रत्येक मतदाराला अनुक्रमे चार व एका ठिकाणी पाच मतदान करावे लागणार आहे. चार जागांच्या प्रभागात चार जागा चार रंगांत दर्शवण्यात येणार आहेत. .Kolhapur Muncipal : चार सदस्यीय प्रभागात प्रथमच नवे मतदान तंत्र; रंगनिहाय उमेदवारांची नावे मतदान यंत्रावर.‘अ’ जागेसाठी पांढरा, ‘ब’साठी फिका गुलाबी, ‘क’साठी फिका पिवळा, तर ‘ड’साठी फिका निळा रंग असेल. २० व्या प्रभागात पाचव्या जागेसाठी म्हणजे ‘ई’साठी फिका हिरव्या रंगात मतपत्रिका यंत्रावर असेल..मतदान करताना मतदाराने तीन जागांसमोरील बटण दाबले, तर त्या समोरील लाल दिवे लागून राहतील; पण चौथ्या किंवा पाचव्या जागेसाठीचे बटण दाबल्याशिवाय मतदान पूर्ण झाल्याचा बिप आवाज येणार नाही. हा आवाज येत नाही, तोपर्यंत मतदान प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही. तसेच प्रत्येक प्रभागातील जागेसाठी ‘नोटा’ हा पर्याय उपलब्ध आहे..मतदान यंत्रे दाखलतीन तालुक्यांतील दोन हजार मतदान यंत्रे महापालिकेकडे धान्य गोदामातील स्ट्रॉंगरूमध्ये दाखल झाली. त्यांची दोन दिवसांत प्राथमिक तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये जी नादुरुस्त आढळतील, ती परत करून नवीन घेतली जाणार आहेत. .उमेदवार निश्चित होऊन चिन्हे वाटप झाल्यानंतर पुढील सोमवारनंतर सात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील स्ट्रॉंगरूममध्ये ठेवण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.