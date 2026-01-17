कोल्हापूर

Kolhapur Election : राष्ट्रवादी काँग्रेस बॅकफूटवर; अपेक्षित यशाची ‘वेळ’ नाही साधली; असमन्वयाचा फटका

NCP (Ajit Pawar Group) : अंतर्गत असमन्वय आणि कार्यकर्त्यांच्या नाराजीमुळे राष्ट्रवादीची ‘वेळ’ चुकली,शहरातील पकड गमावल्यानंतर संघटन नव्याने बांधण्याचे मोठे आव्हान
NCP leaders and party workers during the Kolhapur Municipal Corporation election campaign.

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील गोकुळ दूध संघ आणि जिल्हा बँकेसारख्या महत्त्वाच्या सत्तास्थानांवर वर्चस्व असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला (अजित पवार गट) महानगरपालिका निवडणुकीत पर्यायाने कोल्हापूर शहरात मात्र, ‘बॅकफूट’वर आले. तब्बल दहा वर्षांपासून महापालिकेच्या सत्तेत वाटा राखणाऱ्या ‘राष्ट्रवादी’ची सध्याची स्थिती पक्षातील अंतर्गत असमन्वय आणि दुर्लक्षामुळे झाली आहे.

