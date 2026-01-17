Kolhapur Election : राष्ट्रवादी काँग्रेस बॅकफूटवर; अपेक्षित यशाची ‘वेळ’ नाही साधली; असमन्वयाचा फटका

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील गोकुळ दूध संघ आणि जिल्हा बँकेसारख्या महत्त्वाच्या सत्तास्थानांवर वर्चस्व असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला (अजित पवार गट) महानगरपालिका निवडणुकीत पर्यायाने कोल्हापूर शहरात मात्र, ‘बॅकफूट’वर आले. तब्बल दहा वर्षांपासून महापालिकेच्या सत्तेत वाटा राखणाऱ्या ‘राष्ट्रवादी’ची सध्याची स्थिती पक्षातील अंतर्गत असमन्वय आणि दुर्लक्षामुळे झाली आहे..महानगरपालिका निवडणुकीतील जागा वाटपापासून महायुतीतील अंतर्गत राजकारणाचा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांना सामना करावा लागला. त्यात त्यांच्या पदरात पडलेल्या पंधरा जागा लढवल्या. मात्र, त्यामधील निम्म्याहून अधिक जागांवर उमेदवार ‘आयात’ केले होते. उमेदवारी मिळाली नसल्याने अधिकतर कार्यकर्ते नाराज होते. .Kolhapur Politics : जागा वाटपात फसले... मतदारांनी तारले! शिवसेना शिंदे गट; महायुतीचा अधिक फायदा मित्रपक्षालाच.त्यांची मनधरणी करून विकासाचे ‘व्हिजन’ मांडत आणि महायुतीतील समन्वय साधत ‘राष्ट्रवादी’ने विजयाची ‘वेळ’ साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कार्यकर्त्यांमधील नाराजी, पक्षातील वरिष्ठ नेते आणि काही प्रमुख कार्यकर्त्यांकडून अपेक्षित लक्ष दिले नसल्याने पक्षाची ‘वेळ’ यावेळी चुकली. महायुतीमधील भाजप, शिवसेनेच्या तुलनेत ‘राष्ट्रवादी’चे काही नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते अजूनही पूर्णपणे सक्रिय नसल्याच्या कार्यकर्त्यांची तक्रार नेत्यांनी गांभीर्याने घेतली नाही. .इतर पक्षांच्या तुलनेत ‘राष्ट्रवादी’च्या राज्य पातळीवरील एकही नेता, प्रमुख पदाधिकारी कोल्हापुरात प्रचाराला आला नाही. एकूणच या स्वरूपातील दुर्लक्षाचा पक्षाला फटका बसला. महानगरपालिकेतील नगरसेवकांची संख्या चौदावरून आता अगदी चारपर्यंत घसरली आहे. शहरातील पक्षाचे स्थान पुन्हा बळकट करण्यासाठी संघटनाची नव्याने मोट बांधावी लागणार आहे..Kolhapur Municipal Election : ५८ नवीन चेहऱ्यांना संधी; दोन माजी महापौरांसह १७ माजी नगरसेवक विजयी.‘तुतारी’ वाजलीच नाहीजागा वाटपाच्या चर्चेत सन्मानजनक जागा मिळाल्या नसल्याने कार्यकर्त्यांना संधी देण्यासाठी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. पाटील यांनी महाविकास आघाडी सोडली. त्यांनी आप, वंचित बहुजन आघाडीसमवेत राजर्षी शाहूंच्या नावाने तिसरी आघाडी निवडणुकीच्या मैदानात उतरविली. कार्यकर्त्यांना बळ देण्यासाठी या स्वरूपातील निर्णय घेतला. त्याचे कार्यकर्त्यांनीदेखील स्वागत केले. .या पक्षाचे २१ उमेदवार लढले. या पक्षाच्या जिल्ह्यातील नेते, कार्यकर्ते आणि उमेदवारांनादेखील राज्य पातळीवरील नेते, प्रमुख पदाधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित मदत, पाठबळ मिळाले नाही. मात्र, तरीही या पक्षाच्या उमेदवारांनी स्थानिक नेते, कार्यकर्त्यांच्या पाठबळावर महायुती आणि महाविकास आघाडीतील तगड्या विरोधकांना टक्कर दिली. पण, त्यातून विजयाची ‘तुतारी’ काही फुंकली गेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.