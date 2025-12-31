Kolhapur Election : शेवटपर्यंत धावाधाव! कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी शक्तिप्रदर्शनाचा महापूर

अर्ज भरण्याची धांदल कोल्हापूर : जोरदार शक्तिप्रदर्शन, समर्थकांच्या घोषणा आणि अर्ज भरण्याची उमेदवारांची धांदल असे वातावरण आज लाईन बाजार येथील महासैनिक दरबार हॉल परिसरातील प्रशिक्षण केंद्रात होते..महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा अखेरचा दिवस असल्याने याठिकाणी प्रभाग क्रमांक एक, दोन आणि पाचमधील उमेदवार आणि त्यांच्या समर्थकांची मोठी गर्दी झाली होती..Kolhapur election : हलगी-घुमक्याच्या गजरात उमेदवारी अर्ज दाखल; कोल्हापूरच्या निवडणूक कार्यालयांत उत्सवाचे वातावरण. या केंद्रात सकाळी दहापासून उमेदवार, समर्थकांची गर्दी होऊ लागली. तासभरातच त्यांच्या गर्दीने परिसर फुलून गेला. हलगी-घुमकं, कैताळच्या दणदणाटात आणि समर्थकांकडून होणाऱ्या घोषणाबाजीत जोरदार शक्तिप्रदर्शन करत महायुती, महाविकास आघाडी, राजर्षी शाहू आघाडीच्या उमेदवारांनी अर्ज भरले. .काहींनी कसबा बावडा येथील भगवा चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून रॅली काढत अर्ज दाखल केला. दुपारी तीन वाजता या केंद्रातील कार्यालयाचे दार बंद केले. त्यापूर्वी जे उमेदवार कार्यालयात उपस्थित होते, त्यांचे उमेदवारी अर्ज भरून घेतले. महासैनिक दरबार निवडणूक कार्यालय.उमेदवार यादीविना थेट एबी फॉर्मवर नावे.क्रमांक - १ क्षणचित्रे१५ उमेदवारांनी सकाळी अर्ज घेतले, दुपारी भरलेचार नंबर फाटक ते सेवा रुग्णालय चौकापर्यंतच्या रस्त्यावर गर्दीअचूक अर्ज भरण्यासाठी उमेदवारांची धांदलदुपारी तीन वाजता कार्यालयाचा दरवाजा बंदकार्यालय परिसरात बंदोबस्त.इच्छुकांच्या लक्षवेधीफलकांची परिसरात चर्चा कोल्हापूर : ‘होय, कोल्हापूरला चांगल्या नगरसेवकांची गरज आहे’, ‘एवढं खाऊ नका, पोट फुटंल!’ असे लक्षवेधी फलक घेऊन आलेले इच्छुक आज चर्चेत आले. निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय क्रमांक दोन असलेल्या व्ही. टी. पाटील सभागृहाच्या बाहेर परिसरात त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. प्रभाग क्रमांक तीन, चार आणि १५ मधील इच्छुकांनी आज शक्तिप्रदर्शनाने अर्ज दाखल केले..उमेदवार गटागटाने हलगी- घुमक्याच्या ठेक्यात येत होते. यानंतर मुख्य सभागृहात जाण्यापूर्वीही पोलिसांकडून अडवले जात होते. तेथून आत केवळ उमेदवार, त्यांचे सूचक, अनुमोदक असणाऱ्यांनाच सोडले जात होते. अपुऱ्या कागदपत्रांमुळे उमेदवारांसह त्यांच्या कार्यकर्त्यांची धावपळ उडाली होती. काही वकीलसुद्धा उमेदवारांसोबत होते..काहींकडे कागदपत्रे कमी असल्यामुळे ‘वकिलांना विचारून या’ असा सल्ला दिला जात होता. पावणेतीन वाजता निवडणूक निर्णय अधिकारी एकनाथ काळबांडे, सहायक निवडणूक अधिकारी दिगंबर सामंत हे ध्वनिक्षेपकावरून सूचना देत होते. दुपारी तीन वाजता मुख्य आणि सभागृहाचा दरवाजा बंद केला..व्ही. टी. पाटील सभागृह कार्यालय क्रमांक - २क्षणचित्रेगोंधळलेल्या उमेदवारांची धावपळतीन अपत्य असलेला मुद्दा गोंधळात टाकणारअर्ज दाखल करताना कागदपत्रांमुळे त्रासशक्तिप्रदर्शनाने उमेदवारी अर्ज दाखलकार्यालयाच्या बाहेर कार्यकर्त्यांची गर्दी.हलगी, घुमकं घुमलं; दुधाळी पॅव्हेलियन दणाणलंकोल्हापूर : हलगी, घुमकं व कैताळच्या ठेक्यावर दुधाळी पॅव्हेलियन हॉलमध्ये अर्ज भरण्यासाठी आलेल्या उमेदवारांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. डोक्यावर आपापल्या पक्षाच्या टोप्या व उमेदवारांचे फलक घेऊन कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली. दुपारी अडीचपर्यंत पॅव्हेलियनच्या मैदानावर गर्दी होती..प्रभाग क्रमांक सहा, सात व आठमधील उमेदवार अर्ज दाखल करण्यासाठी आले होते. काही उमेदवार आपापल्या प्रभागांतून ज्येष्ठ नागरिक, महिला, युवक-युवती, कार्यकर्त्यांसमवेत पायी पॅव्हेलियनकडे आले..त्यांच्या अल्पोपहाराची सोयही काही उमेदवारांनी केली होती. कोणता उमेदवार कोणत्या पक्षाकडून अर्ज भरणार, याची उत्सुकता येथे होती. पती व पत्नीने उमेदवारीचा अर्ज भरल्याने दोघांपैकी अखेरच्या क्षणी कोण माघार घेणार, याची चर्चा सुरू होती. विशेष म्हणजे काही उमेदवारांचे ग्रामीण भागातील नातेवाईकही आले होते. काही उमदेवारांचे आई-वडील उमेदवारीचा अर्ज दाखल करण्यासाठी आले होते..एकाची थेट घोड्यावरून एन्ट्रीएका उमेदवाराने शक्तिप्रदर्शन करताना घोडा आणला होता. तो थेट पॅव्हेलियनच्या मैदानावर आल्याने, उमेदवार अर्ज भरण्यासाठी घोड्यावरून आला होता का, अशी विचारणा अन्य उमेदवारांच्या होत होती.दुधाळी पॅव्हेलियन निवडणूक कार्यालय क्रमांक - ३क्षणचित्रेगर्दीने मैदान फुललेमहिलांची उपस्थिती लक्षवेधीमैदानावर पोलिसांचा बंदोबस्तअर्ज भरताना धाकधूकअडीच वाजता धावतच एकाचा उमेदवारी अर्ज दाखल.शक्तिप्रदर्शनाला फाटा,कार्यकर्त्यांची जेमतेम गर्दी फुलेवाडी ः सानेगुरुजी परिसरातील राजोपाध्येनगर महापालिका निवडणूक कार्यालय क्रमांक चारमध्ये आज महाविकास आघाडी, महायुती, आम आदमी पार्टी या पक्षांबरोबरच अपक्ष उमेदवारांनी निवडणूक उमेदवारी अर्ज दाखल केले. .निवडणूक अर्ज दाखल करण्यासाठी आज शेवटचा दिवस होता. मात्र, तरीही सकाळपासून या कार्यालयात किरकोळ गर्दी होती. दुपारनंतर मात्र चांगलीच गर्दी झाली. राजोपाध्येनगर निवडणूक कार्यालयांतर्गत प्रभाग क्रमांक नऊ आणि प्रभाग क्रमांक वीसमधील इच्छुक उमेदवारांनी येथे अर्ज दाखल केले. .उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस म्हणजे शक्तिप्रदर्शन, त्यासाठी भव्य रॅली असे चित्र शहरात बहुतांश ठिकाणी असले तरी येथे मात्र कोणत्याही उमेदवाराने रॅली न काढता आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. कुणीच शक्तिप्रदर्शन न केल्याने कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी झाली नाही. काही उमेदवारांचे सूचक व अनुमोदक उपस्थित नसल्यानेही त्यांची तारांबळ उडाली. एकूणच प्रक्रिया शांततेत पार पडली. .राजोपाध्येनगर निवडणूक कार्यालय क्रमांक - ४क्षणचित्रेसकाळपासून तुरळक गर्दीदुपारनंतर उडाली झुंबडअर्जाच्या तपासणीसाठी खास सल्लागारांची उपस्थितीसूचक, अनुमोदक नसल्याने काहींची तारांबळ.एकूणच प्रक्रिया शांततेत पक्षाने उमेदवारी नाकारल्याने अनेकांकडून अपक्ष अर्जकोल्हापूर ः गांधी मैदान विभागीय निवडणूक कार्यालयात आज कुणी पत्नीचा, तर कुणी भावाचा अर्ज भरण्यास आले होते, तर काहींनी मुलासाठी कंबर कसली होती. भारतीय जनता पक्षाने उमेदवारी नाकारली म्हणून जनसुराज्यकडून, तर कुणी काँग्रेसने नाकारल्याने अपक्ष किंवा जनसुराज्यकडून अर्ज भरला. .सकाळी दहापासून अर्ज भरण्यासाठी उमेदवारांसह कार्यकर्ते कार्यालयाच्या बाहेर उभे होते. काहींनी मैदानापर्यंत पदयात्रा, तर काहींनी मोटारसायकल रॅली काढून शक्तिप्रदर्शन केले. दुपारी बारा ते दीडपर्यंत राहू काळ असल्याने अनेक उमेदवारांनी ही वेळ टाळून अर्ज भरणे पसंत केले. अनेकांनी पॅनकार्ड विसरले, तर काहींनी झेरॉक्स आणायला कार्यकर्ता गेल्याचे सांगत ही वेळ टाळली. .दोननंतर अनेकांनी अर्ज भरण्यास प्राधान्य दिले. अर्ज भरण्याची मुदत तीन वाजेपर्यंत होती. वेळ संपल्यानंतरही कुणाची झेरॉक्स, तर कुणाचे पॅनकार्ड, स्मरणपत्र कार्यकर्त्यांच्या हातीच राहिले. यावेळी पोलिसांनी दरवाजा बंद केला. त्यामुळे अनेकांना विनंती करूनही सोडले नाही. एका उमेदवाराने कायदे सल्लागारांना बोलावले होते. त्यांना आत जाता आले नाही. काहीचे अनुमोदक बाहेरच, तर काहींच्या अर्जाची दुसरी प्रत बाहेरच राहिली. .दोन इच्छुकांनी अर्ज भरला.गांधी मैदान निवडणूक कार्यालय क्रमांक - ५क्षणचित्रेपत्नी, मुलगा, मुलगी, भावासाठी नातेवाइकांची गर्दीइच्छुकांकडून मोटारसायकल रॅली काढत शक्तिप्रदर्शन उमेदवारांसोबत तीनपेक्षा अधिक कार्यकर्ते कार्यकर्त्यांसाठी पालकमंत्र्यांसह नेत्यांची रेलचेल अनेकांसोबत वकिलांचीही उपस्थिती होती. मोटारसायकल रॅली काढून.इच्छुकांचे शक्तिप्रदर्शन कोल्हापूर ः राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षातून आई-मुलगा, तर काँग्रेसमधून वडील-मुलगीने आज शहाजी कॉलेजमधील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात उमेदवारी अर्ज दाखल केले. अनेक जुन्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर नव्या दमाच्या इच्छुकांचे अर्ज दाखल करण्यासाठी कार्यालयाच्या आवारात मोठी गर्दी झाली होती. .एकाचवेळी आलेल्या उमेदवारांमुळे सभागृहही खचाखच भरले. त्यामुळे निवडणूक यंत्रणेला ज्यांनी अर्ज दाखल केले. कॉलेजमधील सभागृहात १२, १३, १४ या प्रभागांसाठी अर्ज दाखल केले. आज शेवटचा दिवस असल्याने सकाळी दहापासूनच गर्दी झाली होती. अनेक कार्यकर्ते येऊन उमेदवारांची प्रतीक्षा करत असल्याचे चित्र होते. पोलिसांकडून उमेदवार असल्याशिवाय आत कुणाला सोडले जात नव्हते. .त्यामुळे दुपारी बारापासून तर कॉलेजच्या मुख्य प्रवेशद्वारापासून आतील चौकात प्रचंड गर्दी झाली. तीन वाजेपर्यंत अनेक उमेदवार अर्ज घेऊन येत होते. अनेक उमेदवारांच्या अर्जाच्या तपासणीवेळी काही सूचना दिल्या गेल्यानंतर त्या दुरुस्त करण्यासाठी कायदे सल्लागारांना पाचारण केले जात होते. अनेक उमेदवारांनी काल मुहूर्तावर अर्ज दाखल केले होते. पण, त्यांना आज ए, बी फॉर्म दिले. त्यामुळे आज पुन्हा त्यांना अर्ज सादर करावे लागले. .शहाजी कॉलेज निवडणूक कार्यालय क्रमांक - ६क्षणचित्रेविविध पक्षांतील उमेदवारांसाठी नागरिकांची हजेरीउमेदवारी नाकारलेल्यांकडून अपक्ष अर्जतरुणाईबरोबर ज्येष्ठ, महिलांचीही हजेरीप्रभाग मोठा झाल्यानंतरही उमेदवारांची गर्दीस्वतः सोबत पत्नी, मुलाचेही अर्ज क्षणचित्रेविविध पक्षांतील उमेदवारांसाठी नागरिकांची हजेरीउमेदवारी नाकारलेल्यांकडून अपक्ष अर्जतरुणाईबरोबर ज्येष्ठ, महिलांचीही हजेरीप्रभाग मोठा झाल्यानंतरही उमेदवारांची गर्दी .स्वतः सोबत पत्नी, मुलाचेही अर्जकोल्हापूर : अनेक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करत अर्जासोबत जोडलेल्या पानांची धास्ती उमेदवारांच्या चेहऱ्यावर प्रकर्षाने दिसली. त्यामुळेच अनेक उमेदवारांनी वकिलांना सोबत घेऊनच एकापेक्षा अधिक अर्ज भरल्याचे पाहायला मिळाले. सकाळी दहा ते दुपारी तीनपर्यंत उमेदवारांची मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम निवडणूक कार्यालय क्रमांक-७ येथे धांदल पाहायला मिळाली..उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने सकाळी दहापासूनच उमेदवार व समर्थकांच्या झुंडीच्या झुंडी यायला सुरुवात झाली. गळ्यात राजकीय पक्षांचे स्कार्फ घातलेले उमेदवार व समर्थक यांच्या गर्दीने कार्यालय परिसर फुलून गेला. पक्षाकडून उमेदवारी न मिळालेल्या अनेक उमेदवारांनी इतर पक्षांकडून, तर काहींनी अपक्ष अर्ज भरले. पहिल्यांदाच अनेक पानांचा अर्ज असल्याने तो व्यवस्थित भरण्यासाठी प्रत्येकाचा खटाटोप सुरू होता. .अर्ज बाद होऊ नये, यासाठी बहुतांश जणांनी एकापेक्षा अधिक अर्ज दाखल केले. दुपारी तीननंतर आलेल्या अपक्ष महिला उमेदवारांचा अर्ज न स्वीकारल्याने, उमेदवारांच्या वकिलांचा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसोबत वाद झाला. उमेदवारांसोबत अनेक कार्यकर्ते आत जाण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यामुळे बंदोबस्ताला असलेल्या पोलिसांचीही तारांबळ उडाली. .हॉकी स्टेडियम’ निवडणूक कार्यालय क्रमांक - क्षणचित्रेसायंकाळी सहापर्यंत सुरू अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रियाउमेदवारांसोबत वकिलांची फौजवेळेत न आल्याने अपक्ष उमेदवारांचा अर्ज नाकारलादुपारी दोन वाजता अर्ज विक्री बंदअधिकाऱ्यांनी सूचना देऊनही आतील प्रवेशद्वारावर एकच पोलिस तैनात. 