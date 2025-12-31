कोल्हापूर

Kolhapur Election : शेवटपर्यंत धावाधाव! कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी शक्तिप्रदर्शनाचा महापूर

Nomination Rush : कागदपत्रांची जुळवाजुळव, वकिलांचा सल्ला आणि वेळेची मर्यादा यामुळे अनेक उमेदवार शेवटच्या क्षणापर्यंत धावपळीत अडकले. पक्षांकडून उमेदवारी नाकारल्याने अनेकांनी अपक्ष व पर्यायी आघाड्यांकडून अर्ज दाखल
Nomination Rush

Nomination Rush

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अर्ज भरण्याची धांदल कोल्हापूर : जोरदार शक्तिप्रदर्शन, समर्थकांच्या घोषणा आणि अर्ज भरण्याची उमेदवारांची धांदल असे वातावरण आज लाईन बाजार येथील महासैनिक दरबार हॉल परिसरातील प्रशिक्षण केंद्रात होते.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Muncipal corporation
political parties
Corporation Election
Political Accountability

Related Stories

No stories found.