Kolhapur Election : महापालिका निवडणुकीसाठी कडेकोट बंदोबस्त! कोल्हापुरात एक हजारांहून अधिक पोलिस तैनात, चार ठिकाणी मतमोजणी

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीने शहरातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. पहिल्यांदाच चार सदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे इच्छुकांचीही दमछाक दिसून येत आहे. एक जानेवारीनंतर खऱ्या अर्थाने प्रचार गतिमान होणार असून, सर्वत्र ईर्ष्या टोकाला गेल्याचे दिसून येत आहे. .कोल्हापूर पोलिसांचा एक हजारांवर बंदोबस्त निवडणुकीसाठी तैनात केला जाणार आहे. सध्या भरारी पथके, मतपेट्या ठेवलेल्या ठिकाणी बंदोबस्त नेमला आहे. निकालासाठी परजिल्ह्यातूनही बंदोबस्त मागविला जाणार आहे..Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिकेची मतमोजणी चार ठिकाणी? प्रशासनाच्या नव्या नियोजनाने राजकीय हालचाली वाढल्या.निवडणूक काळात शहरात कोठेही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, यासाठी पोलिस प्रशासन सज्ज आहे. पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी सर्व पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील प्रभागांचा आढावा घेत संवेदनशील मतदान केंद्रे, पारंपरिक प्रतिस्पर्धी, यापूर्वीचे प्रभागांतील वाद याची माहिती मागवली आहे. मतमोजणीनंतर कोणत्या प्रभागात पडसाद उमटू शकतील, याचीही माहिती घेतली जात आहे..चार ठिकाणी होणार मतमोजणीमहापालिकेने पहिल्या टप्प्यात केलेल्या नियोजनानुसार दोन ठिकाणी मतमोजणी होणार होती. रमणमळा आणि व्ही. टी. पाटील सभागृह या दोन ठिकाणी मतमोजणीचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, दोन ठिकाणी गर्दी आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता गृहीत धरून आता चार ठिकाणी मतमोजणी घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे..Kolhapur Election Result : कोल्हापूर जिल्ह्यात मतमोजणीला सुरूवात, कागलमध्ये निकालापूर्वी अभिनंदनाचे बॅनर लावल्याने तणाव; उत्कंठा शिगेला.येथे होणार मतमोजणी रमणमळाआरओ १ : प्रभाग क्रमांक १, २, ५आरओ ६ : प्रभाग क्रमांक १२, १३, १४आरजो ७ : प्रभाग क्रमांक १६, १७, १८.व्ही. टी पाटील सभागृहआरओ २ : प्रभाग क्रमांक ३,४, १५आरओ ४ : प्रभाग क्रमांक ९, २०दुधाळीआरओ ३ : प्रभाग क्रमांक ६, ७, ८गांधी मैदानआरओ ५ : प्रभाग क्रमांक १०, ११, १९.हजार पोलिस, १३०० होमगार्डमहानगरपालिका निवडणुकीसाठी १३०० होमगार्ड पोलिस प्रशासनाच्या मदतीला घेण्यात येणार आहेत. १३ ते १७ जानेवारीदरम्यान होमगार्डची मदत होणार आहे. तसेच मतदान आणि मतमोजणीसाठी दोन राज्य राखीव पोलिस दलाच्या (एसआरपीएफ) तसेच दोन (सीएपीएफ)च्या तुकड्या तैनात करण्यात येणार आहेत..पोलिसांवर येणार ताणदोन ठिकाणी मतमोजणी घेतली असती तर पोलिसांना दोनच ठिकाणी बंदोबस्त तैनात करावा लागला असता. तसेच दोनच ठिकाणांची वाहतूक अन्य मार्गाने वळविण्यात आली असती. मात्र, आता चार ठिकाणी मतमोजणीचा निर्णय घेतल्यामुळे चार ठिकाणी बंदोबस्त नेमावा लागणार आहे. तसेच चार मतमोजणी केंद्रांबाहेरील बंदोबस्ताचेही नियोजन करावे लागणार आहे. यामुळे पोलिस प्रशासनावरील ताण अधिकच वाढणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.