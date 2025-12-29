कोल्हापूर

Kolhapur Election : महापालिका निवडणुकीसाठी कडेकोट बंदोबस्त! कोल्हापुरात एक हजारांहून अधिक पोलिस तैनात, चार ठिकाणी मतमोजणी

Kolhapur Civic Polls : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी एक हजारांहून अधिक पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीने शहरातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. पहिल्यांदाच चार सदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे इच्छुकांचीही दमछाक दिसून येत आहे. एक जानेवारीनंतर खऱ्या अर्थाने प्रचार गतिमान होणार असून, सर्वत्र ईर्ष्‍या टोकाला गेल्याचे दिसून येत आहे.

