Kolhapur Poster War : ‘करेक्ट कार्यक्रम’ ते ‘ईव्हीएम झिंदाबाद’… कोल्हापुरात निवडणुकीनंतर पोस्टर वॉर पेटला

कोल्हापूर : करेक्ट कार्यक्रम, कटप्पा, इव्हीएम जिंदाबाद..कस्सं म्हणतील तस्सं, असे आशय असलेले फलक शहरात चर्चेचे बनले आहेत. महापालिका निवडणुकीनंतर विजयी झालेले आणि पराभूतसुद्धा विजय आणि राग या निमित्ताने व्यक्त करीत आहेत. यातून एकमेकांना डिवचण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.. एका चौकातील फलकावर थेट 'आम्ही एकच वाघ, इतर सर्व माकडे' असा संदर्भ दिला आहे. शहरातील चौकात इव्हीएम जिंदाबाद... असा फलक झळकला आहे. यातून विजयाला इव्हीएम कारणीभूत असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. .Kolhapur Election : राष्ट्रवादी काँग्रेस बॅकफूटवर; अपेक्षित यशाची 'वेळ' नाही साधली; असमन्वयाचा फटका.एका ठिकाणी तर 'कटप्पा' म्हणून एका चित्रपटातील पात्राचा संदर्भ फलकावर झळकवला आहे. फलकावरील काही 'किंगमेकर' चर्चेचे ठरत आहेत. काहीजणांनी 'करेक्ट' कार्यक्रम केल्याचे फलक झळकवले आहेत. उपनगरात कस्सं.. म्हणतील तसं.. असे फलक उभारले आहेत. .यातून काही जिंकलेल्यांनी पराभूत झालेल्यांना आव्हान दिल्याचे दिसून येते. काहींनी विजयी होऊन सुद्धा इतरांची निंदा केल्याचे दिसून येते. ज्यांचा विजय झाला, त्यांनी 'परमनंट' नगरसेवक म्हणून फलक झळकवले आहेत. काहींनी 'विजयी भव!' असे फलक उभारले आहेत. .Kolhapur Politics : जागा वाटपात फसले... मतदारांनी तारले! शिवसेना शिंदे गट; महायुतीचा अधिक फायदा मित्रपक्षालाच.काहींनी जनतेचे 'आभार' मानले आहेत. शहरातील फलक युद्धातून शांतता भंग होऊ शकते. वाद निर्माण होऊ शकतात. याची दाखल घेऊन आम्ही असे फलक संबंधितांना उतरविण्यास सांगितले आहेत. ताकीद देऊन ही फलक उतरविले नाहीत तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.- प्रिया पाटील, शहर पोलिस उपअधीक्षक.