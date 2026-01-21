कोल्हापूर

Kolhapur Poster War : ‘करेक्ट कार्यक्रम’ ते ‘ईव्हीएम झिंदाबाद’… कोल्हापुरात निवडणुकीनंतर पोस्टर वॉर पेटला

EVM Zindabad’ Grab Attention : विविध अर्थाचे पोस्टर शहराच्या भागात लावलेले दिसत आहेत. यातून काही जिंकलेल्यांनी पराभूत झालेल्यांना आव्हान दिले आहे.
Political posters with provocative slogans appear across Kolhapur city after civic polls.

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : करेक्ट कार्यक्रम, कटप्पा, इव्हीएम जिंदाबाद..कस्सं म्हणतील तस्सं, असे आशय असलेले फलक शहरात चर्चेचे बनले आहेत. महापालिका निवडणुकीनंतर विजयी झालेले आणि पराभूतसुद्धा विजय आणि राग या निमित्ताने व्यक्त करीत आहेत. यातून एकमेकांना डिवचण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.

