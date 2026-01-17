Kolhapur Polls : राजर्षी शाहू आघाडीला नडला जागांचा अट्टहास; एकही उमेदवार विजयी नाही, नव्याने मांडावी लागणार गणितं

कोल्हापूर : महापालिकेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीशी केलेली काडीमोड राजर्षी शाहू आघाडीच्या पथ्यावर पडली नाही. आम आदमी पक्ष (आप), राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट व वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून मोट बांधूनही आघाडीचा एकही उमेदवार विजयी होऊ शकला नाही. .महाविकास आघाडीकडे जागांसाठी धरलेला अट्टहास शाहू आघाडीला नडल्याचे दिसून आले. मात्र, आप व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या उमेदवारांनी मते चांगली मिळवली आहेत. महाविकास आघाडीचे नेते व विधान परिषदेचे आमदार सतेज पाटील यांच्या एकछत्री कारभारावर टीका करून आपचे प्रदेश संघटन सचिव संदीप देसाई यांनी स्वतंत्र चूल मांडण्याचा निर्णय घेतला..Kolhapur Election : हिंदुत्वाचे पर्व; भाजपचे दीर्घकाळाचे स्वप्न साकार, काँग्रेस नेतृत्वाला नडला अतिआत्मविश्वास.त्यातील जय-पराजयाच्या समीकरणाकडे डोळसपणे न पाहता केवळ सामान्य कार्यकर्त्यांना उमेदवारी देण्याचा सोपस्कार पार पाडला. उमेदवारी सामान्य कार्यकर्त्यांना देण्यात कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नसले तरी त्यांना किमान हजारांहून अधिक मते मिळविण्यासाठीची रणनीती आखली गेली नाही..राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. पाटील यांनीही पोटातील अस्वस्थता ओठांवर आणून आप व वंचित बहुजन आघाडीशी हात मिळवणी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे मजबूत संघटन असूनही, त्याचा निवडणुकीतील विजयासाठी फायदा झाला नाही. उलट, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे चार उमेदवार विजयी झाले..Kolhapur Election : सत्तेची ताकदच ठरली डोकेदुखी; महायुतीत उमेदवारीवरून रणसंग्राम.महाविकास आघाडीत राहून हाताच्या बोटांवर जागा आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस व वंचितने लढवल्या असत्या तर काहीतरी हाशील झाले असते. प्रचाराची यंत्रणा असो की, आर्थिक रसद त्यासाठी उमेदवारांना साथ देण्याची भूमिका महाविकास आघाडीने जमवली असती. शाहू आघाडीने त्याकडे दुर्लक्ष करत प्रचाराची साधने कमी असूनही उमेदवारांचा प्रचार चांगला केला, हे विशेष. कार्यकर्ता पॅटर्न म्हणून आघाडी पाडत असलेला पायंडा महत्त्वपूर्ण असून, त्याला विरोध असण्याचे कारण नाही. .तूर्त महाविकास आघाडीच्या साथीने मार्गक्रमण करण्याची आवश्यकता अधोरेखित होते. आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस व वंचितच्या उमेदवारांनी मिळवलेल्या मतांतून निश्चित काही आडाखे मांडले जातील. ज्यात सकारात्मक व नकारात्मक बाजूंवर विचारमंथन केले जाईल. मात्र, आघाडीला अस्तित्त्वाची लढाई लढण्यासाठी नव्याने काही गणिते मांडावी लागतील. आघाडी कायम राहणार?.आपच्या उमेदवारांनी निवडणुकीत मिळविलेली मते विचारांत घेण्यासारखी आहेत. नवखे उमेदवार असूनही त्यांनी किमान तीनशे ते सहाशे दरम्यान मते घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या उमेदवारांनीही चांगली मते मिळविली आहेत. यापुढे हीच आघाडी कायम राहणार की, पुन्हा महाविकास आघाडीशी हात मिळवणी करणार, हे पाहावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.