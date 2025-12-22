कोल्हापूर

Satej Patil : आमदार सतेज पाटील यांची 'वाट' बिकट; नगरपालिकांच्या निकालाने बदलले समीकरण, काय असणार पुढची रणनीती?

Kolhapur Municipal Election Results and Political Shift : कोल्हापूरमधील नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणूक निकालांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीचे समीकरण बदलले असून आमदार सतेज पाटील यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील दहा नगरपालिका आणि तीन नगरपंचायतींच्या निवडणूक निकालाने (Kolhapur Municipal Election Results) दोन वर्षांनंतर होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था गटातील विधान परिषद निवडणुकीचे समीकरणही बदलले आहे. बदललेले समीकरण पाहता या मतदारसंघातून प्रतिनिधित्व करणारे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार सतेज पाटील (Satej Patil) यांची ‘वाट’ बिकट असणार आहे.

