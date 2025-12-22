Satej Patil : आमदार सतेज पाटील यांची 'वाट' बिकट; नगरपालिकांच्या निकालाने बदलले समीकरण, काय असणार पुढची रणनीती?

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील दहा नगरपालिका आणि तीन नगरपंचायतींच्या निवडणूक निकालाने (Kolhapur Municipal Election Results) दोन वर्षांनंतर होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था गटातील विधान परिषद निवडणुकीचे समीकरणही बदलले आहे. बदललेले समीकरण पाहता या मतदारसंघातून प्रतिनिधित्व करणारे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार सतेज पाटील (Satej Patil) यांची ‘वाट’ बिकट असणार आहे. .दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या ६७, कोल्हापूर महापालिकेच्या ८१, इचलकरंजी महापालिकेच्या ६५ जागांसह पंचायत समितीच्या १२ जागांवर कोण विजय होणार, यावर विधान परिषदेतील आमदार पाटील यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. विधान परिषद निवडणुकीला अजून दोन वर्षांचा अवधी आहे, तोपर्यंत राज्यात काय घडामोडी होतात, त्याचा परिणाम या निवडणुकीवर होणार आहे..Jaysingpur Nagar Palika News : राजू शेट्टी, सतेज पाटील, धनंजय महाडिक, गणपतराव पाटील विरोधात पण, जयसिंगपुरात यड्रावकरांचा दबदबा कायम.यापूर्वी २०२२ मध्ये झालेली विधान परिषदेची निवडणूक बिनविरोध झाली. काँग्रेस व भाजपअंतर्गत दोन जागांवर समझोता झाला. त्यात धुळ्याची जागा काँग्रेसने भाजपला सोडली व त्याठिकाणी पूर्वीचे काँग्रेस नेते व आता भाजपमध्ये असलेले अमरिश पटेल बिनविरोध आमदार झाले. त्याबदल्यात काँग्रेसने कोल्हापूरची जागा काँग्रेसला सोडली व या निवडणुकीसाठी भाजपकडून अर्ज भरलेले आमदार अमल महाडिक व त्यांच्या पत्नी शौमिका यांनी शेवटच्या दिवशी अर्ज मागे घेतल्याने आमदार पाटील बिनविरोध झाले..आज नगरपालिकेतील २७६ जागांचा निकाल लागला, त्यात बहुतांश नगरपालिकांत पक्षांची चिन्हे नव्हती. स्थानिक आघाडी करून या निवडणुका लढवल्या गेल्या. काँग्रेसकडूनच दिलेल्या माहितीनुसार, महायुतीतील सर्व घटक पक्षांना मिळून २७६ पैकी १८७ जागा मिळाल्याचा दावा केला जात आहे. त्याचवेळी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना मिळून ८९ जागा मिळाल्या आहेत..त्यातही आजरा, चंदगड व हातकणंगले, कुरुंदवाड वगळता अन्यत्र काँग्रेसचे उमेदवार कुठेही चिन्हावर रिंगणात नव्हते. या चार नगरपालिकांत मिळून काँग्रेसचे २७ नगरसेवक निवडून आले आहेत. अशा परिस्थितीत निवडून आलेल्यांपैकी आपले किती आणि विरोधकांचे किती याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. शिरोळ, पेठवडगावमध्ये काँग्रेसने आपली सत्ता आल्याचा दावा केला आहे. वडगावमधील यादव आघाडी काँग्रेसला मानणारी आहे, पण शिरोळमधील यादव आघाडीत अन्य पक्षांचाही समावेश होता..Nagar Palika Election Result : सांगलीच्या ईश्वरपूरमध्ये जयंत पाटलांनी केला करेक्ट कार्यक्रम, एक हाती सत्ता आणत भाजपला दिला झटका.जयसिंगपूरमध्येही अशीच स्थिती आहे. हे सर्व पक्ष विधान परिषदेला काँग्रेससोबत राहतीलच असे नाही. त्यामुळे दोन महापालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत काँग्रेस आणि पर्यायाने महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष किती जागा घेणार, यावर आमदार सतेज पाटील यांची भिस्त अवलंबून आहे..दृष्टिक्षेपात विधान परिषद मतदार१३ नगरपालिका २७६ (१३ नगराध्यक्षांसह)कोल्हापूर महापालिका ८१इचलकरंजी महापालिका ६५जिल्हा परिषद ६७सभापती १२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.