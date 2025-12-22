कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : नगरपालिका निकालांनी राजकारणाची दिशा बदलली; महायुतीला बळ, काँग्रेसच्या अधःपतनाचे चित्र स्पष्ट

Kolhapur municipal results boost Mahayuti : नगरपालिका निकालांनी निमशहरी राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलला; महायुतीच्या संघटनात्मक ताकदीपुढे काँग्रेस व महाविकास आघाडीची रणनीती कोलमडली
sakal

निवास चौगले - सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील १० नगरपालिका आणि तीन नगरपंचायतींत आघाडी करताना वेगवेगळ्या पक्षांशी केली असली तरी निकालात महायुतीला अधिक जागा मिळाल्याने जिल्ह्याच्या भविष्यातील राजकारणात महायुतीला बळ मिळाले आहे

Kolhapur
political
election
Muncipal corporation
Result
political parties
nagarpalika
Nagarpanchyat
Mahayuti

