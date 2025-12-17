Kolhapur Municipal : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात; प्रशासनाकडून सात निवडणूक कार्यालये सुरू

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी विविध प्रभागांमधील उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी सात ठिकाणी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची कार्यालये सुरू करण्यात आली. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार दर्जाचे प्रत्येकी दोन अधिकारी नेमले आहेत..त्यांच्या मदतीसाठी महापालिकेचे चौदा अधिकारी व ७७ कर्मचाऱ्यांची नेमणूक आज केली. तसेच उमेदवारांसाठी ना- हरकत दाखला देण्यासाठी राजारामपुरीतील व्ही. टी. पाटील हॉलमध्ये एक खिडकी केंद्रही सुरू करण्यात आले..Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिकांच्या प्रारूप मतदार यादीत प्रचंड घोळ; कोल्हापुरात पक्षांकडून प्रशासन धारेवर.निवडणूक कार्यक्रम सुरू झाला असून, पुढील आठवड्यापासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यासाठी तीन प्रभागांसाठी एक निवडणूक कार्यालय स्थापन करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले होते. .त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने सात निवडणूक कार्यालये आज सुरू केली. या कार्यालयांमध्ये त्या-त्या प्रभागांतील उमेदवारांचे उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे, त्यांची छाननी, निवडणूक साहित्य वाटप, मतदानानंतर मतदान यंत्रे जमा करून घेण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. .Kolhapur Municipal Election : महापालिका निवडणुकीचा बिगुल जवळ; सात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, आचारसंहिता कधीही लागू होण्याची शक्यता.प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी, अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ यांच्यासोबत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणांची पाहणी केली. कसबा बावडा पॅव्हेलियन हॉल, छत्रपती शिवाजी मार्केट येथील विभागीय कार्यालय, दुधाळी पॅव्हेलियन हॉल, राजोपाध्येनगर येथील कार्यालयांच्या पाहणीनंतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना शहर अभियंता रमेश मस्कर यांना दिल्या. .त्यासाठी सहायक आयुक्त, उपशहर अभियंता, कनिष्ठ अभियंता दर्जाचे प्रत्येकी दोन अधिकारी प्रत्येक कार्यालयासाठी नेमले. त्याबरोबरच प्रत्येक कार्यालयाला ११ प्रमाणे ७७ कर्मचारी नेमले. उमेदवारांना ‘ना हरकत दाखला’ देण्यासाठी राजारामपुरी येथील व्ही. टी. पाटील हॉलमध्ये स्वतंत्र एक खिडकी केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. .त्याचीही प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी पाहणी केली. उमेदवारांना विविध विभागांत जायला लागू नये. आवश्यक माहिती, बिले एकाच ठिकाणी पूर्ण करता यावीत, यासाठी हे केंद्र काम करणार आहे. महापालिकेची थकीत रक्कम या केंद्रात नागरी सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे..या कार्यालयांत संबंधित प्रभागांतील उमेदवारांचे नामनिर्देशन स्वीकारणे, नामनिर्देशन पत्रांची छाननी, निवडणूक साहित्य वाटप, तसेच मतदानानंतर मतदान यंत्रे जमा करून घेण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे..प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी कसबा बावडा पॅव्हेलियन हॉल, छत्रपती शिवाजी मार्केट येथील विभागीय कार्यालय, दुधाळी पॅव्हेलियन हॉल तसेच राजोपाध्येनगर येथील कार्यालयांची पाहणी करून निवडणूक कामकाजासाठी आवश्यक सर्व सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना शहर अभियंता रमेश मस्कर यांना दिल्या..या पाहणी दौऱ्यावेळी अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, निवडणूक निर्णय अधिकारी सुशील संसारे व संदीप भंडारे, उपआयुक्त परितोष कंकाळ, सहायक आयुक्त उज्ज्वला शिंदे व स्वाती दुधाणे, शहर अभियंता रमेश मस्कर, जल अभियंता हर्षजित घाटगे, उपशहर रचनाकार एन. एस. पाटील, तसेच उपशहर अभियंता सुरेश पाटील उपस्थित होते. .निवडणूक कार्यालय अंतर्गत प्रभागकसबा बावडा पॅव्हेलियन हॉल : प्रभाग क्र. एक, दोन, पाचछत्रपती ताराराणी मार्केट विभागीय कार्यालय : प्रभाग क्र. तीन, चार, १५दुधाळी पॅव्हेलियन : प्रभाग क्र. सहा, सात, आठराजोपाध्येनगर बॅडमिंटन हॉल : प्रभाग क्र. नऊ, २०गांधी मैदान पॅव्हेलियन हॉल : प्रभाग क्र. दहा, ११, १९छत्रपती शिवाजी मार्केट विभागीय कार्यालय : प्रभाग क्र. १२, १३, १४मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम : प्रभाग क्र. १६, १७ , १८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.