Kolhapur Municipal : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात; प्रशासनाकडून सात निवडणूक कार्यालये सुरू

Seven Election Offices Opened : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रशासनाने तीन प्रभागांसाठी एक याप्रमाणे सात निवडणूक कार्यालये सुरू केली आहेत. उमेदवारांची गैरसोय टाळण्यासाठी राजारामपुरी येथील व्ही. टी. पाटील हॉलमध्ये ‘ना-हरकत दाखला’.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी विविध प्रभागांमधील उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी सात ठिकाणी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची कार्यालये सुरू करण्यात आली. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार दर्जाचे प्रत्येकी दोन अधिकारी नेमले आहेत.

