Kolhapur Election : ‘वातावरण काय? सर्व्हे काय म्हणतोय!’ कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यात आकड्यांची चर्चा चहाच्या गाड्यांपासून व्यासपीठांपर्यंत

कोल्हापूर : काय वातावरण काय.? सर्व्हे काय म्हणतोय! असे सहज एकमेकांना विचारले जात आहे. तुमच्या भागातील सर्व्हे काय म्हणतोय यावरून कोण विजयाकडे आहे, कोणाचे पारडे जड आहे यावर सर्वत्र चर्चा होत आहे. नेतेही आपल्या किती जागा विजयी होणार यावर तर्क-वितर्क लावत आहेत. अनेकजण फोनाफोनी करून अंदाज घेत आहेत..राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी देताना प्रभागात सर्व्हे केला जात असल्याचे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात ज्याला उमेदवारी द्यायची त्यांना दिली. आता पुन्हा एकदा विजयी होणारे आणि आघाडीवर असलेल्या उमेदवारांचा सर्व्हे झाल्याचे सांगण्यात येते. .Kolhapur Election : शब्द दिले, प्रचार सुरू केला; उमेदवारी कापताच कार्यकर्त्यांचा संताप, 'आता थांबायचं नाय'चा नारा.या मध्ये महायुतीला किती जागा मिळणार हे मंत्र्यांनीची व्यासपीठावर पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. उशिरा आघाडी करून रिंगणात उतरलेल्या जनसुराज्य शक्ती पक्षाच्या आमदारांनी जितक्या जागा रिंगणात उतरविल्या आहेत, त्यापैकी ६० टक्के जागा विजयी होतील, असा विश्वास दाखविला आहे. .याउलट काही कार्यकर्तेच आपल्याकडूनही सर्व्हे झाल्याचे सांगून हा विजयी होणार, ती हक्काची सीट आहे, तेथे पारडे जड आहे, असे शब्दवापरून आपला अंदाज ठोकून देत आहेत. अखरेच्या टप्प्यातील प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असतानाच सत्तेत कोण येईल या आकड्यावर चर्चा आली आहे. .Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिकेत ठाकरे सेनेची एन्ट्री निश्चित! सात जागांवर शिक्कामोर्तब, उर्वरित जागांसाठी शेवटची रणधुमाळी.कोणाला किती जागा मिळणार यावर तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. ज्यांना कोणत्याही राजकीय पक्षामध्ये उत्सुकता नाही. मात्र, राजकारणात उत्सुकता आहे ते वेगवगेळ्या व्यक्तींना संपर्क साधून काय वातावरण आहे? अशी विचारणा करत आहेत. तुमचा सर्व्हे काय म्हणतो, असेही विचारत आहेत. त्यामुळे प्रचाराच्या शेवटच्या टप्यात आता आकडेवारीची चर्चा जोर धरत आहे. चहा गाडी, रिक्षा थांबासह चार चौघात आता कोणाची सत्ता येईल, यावर बोलले जात आहे.