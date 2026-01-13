कोल्हापूर

Kolhapur Election : ‘वातावरण काय? सर्व्हे काय म्हणतोय!’ कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यात आकड्यांची चर्चा चहाच्या गाड्यांपासून व्यासपीठांपर्यंत

Survey Buzz : प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात कोल्हापूरमध्ये ‘सर्व्हे’ हा शब्दच चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला असून, कोण किती जागा जिंकणार यावर सर्वत्र तर्क-वितर्क सुरू आहेत.
Political leaders and workers discussing survey predictions ahead of Kolhapur municipal elections.

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : काय वातावरण काय.? सर्व्हे काय म्हणतोय! असे सहज एकमेकांना विचारले जात आहे. तुमच्या भागातील सर्व्हे काय म्हणतोय यावरून कोण विजयाकडे आहे, कोणाचे पारडे जड आहे यावर सर्वत्र चर्चा होत आहे. नेतेही आपल्या किती जागा विजयी होणार यावर तर्क-वितर्क लावत आहेत. अनेकजण फोनाफोनी करून अंदाज घेत आहेत.

