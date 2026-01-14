Vote Counting Plan : तासात एका प्रभागाची मतमोजणी, दुपारी एकपर्यंत निकाल; कोल्हापुरात महापालिका प्रशासनाची जय्यत तयारी

कोल्हापूर : मतदान झाल्यानंतर मतमोजणीकडे साऱ्यांचे लक्ष लागणार आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने चार ठिकाणी जय्यत तयारी केली असून, १५ टेबलांवर दोन ते तीन फेऱ्यांत मोजणी पूर्ण केली जाणार आहे. त्या-त्या निवडणूक कार्यालयातील एका प्रभागाची एका तासात याप्रमाणे दुपारी एकपर्यंत सर्व प्रभागांची मोजणी पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे..यंदा प्रथमच चार विविध ठिकाणी मतमोजणी होत आहे. सहा निवडणूक कार्यालयांकडे प्रत्येकी तीन प्रभाग दिले असून, एका कार्यालयाकडे दोन प्रभाग आहेत. या सर्व कार्यालयांमधील प्रभागांची मतमोजणी संबंधित यंत्रणेद्वारा पूर्ण केली जाणार आहे. .त्यासाठी प्रत्येक कार्यालयाच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दोन फेऱ्यांत मोजणी पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. जादा केंद्र असलेल्या काही ठिकाणी तीन फेऱ्या होतील. त्यासाठी पंधरा टेबलचे नियोजन केले आहे. प्रत्येक टेबलसाठी दोन अधिकारी व एक शिपाई नेमले आहेत. २९० कर्मचारी नियुक्त केले आहेत..तसेच त्या प्रत्येक टेबलला प्रत्येक उमेदवाराचा एक प्रतिनिधी उपस्थित ठेवता येणार आहे. प्रत्येक प्रभागाच्या मोजणीसाठी संबंधित उमेदवारांच्या प्रतिनिधींना बोलवले जाईल. त्यांची मोजणी झाल्यानंतर दुसऱ्या प्रभागाच्या प्रतिनिधींना बोलवले जाईल. वेगवेगळे प्रतिनिधी समजण्यासाठी प्रत्येक प्रभागासाठी वेगवेगळ्या रंगाचे पास दिले जाणार आहेत..पोस्टल मतांची प्रथम मोजणी करून निवडणूक कार्यालयांकडे असलेल्या प्रभागांच्या क्रमानुसार मोजणी सुरू होईल. मोजणीच्या कालावधीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी त्या मोजणी केंद्राजवळील शाळांना एक दिवसाची सुटी देण्यात येणार आहे. उद्यापासून मुख्य निवडणूक निरीक्षक व सहायक निरीक्षक उपस्थित राहणार आहेत. मतमोजणीपर्यंत ते थांबून प्रक्रियेची पाहणी करणार आहेत..अशी होणार प्रभागांची मतमोजणीरमणमळा धान्य गोदाम१)महासैनिक प्रशिक्षण केंद्र - प्रभाग क्र. १,२,५२)शहाजी कॉलेज -प्रभाग क्र.१२, १३,१४.३)हॉकी स्टेडियम-१६,१७,१८व्ही. टी. पाटील सभागृह१)व्ही. टी. पाटील सभागृह-प्रभाग क्र.३, ४, १५२)राजोपाध्येनगर हॉल-९,२०.गांधी मैदान पॅव्हेलियन१) गांधी मैदान पॅव्हेलियन-१०, ११, १९दुधाळी पॅव्हेलियन१)दुधाळी पॅव्हेलियन - ६, ७, ८.गोंधळाचे वातावरणनिवडणूक आयोगाने ‘घर टू घर’ प्रचार करण्याची मुभा दिली असल्याची चर्चा शहरात सुरू होती. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनास कोणतेही लेखी आदेश मिळाले नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे उद्या प्रचार करायचा की नाही, याबाबत उमेदवार तसेच निवडणूक अधिकाऱ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण तयार झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.