Kolhapur Election : दहा वर्षांनंतरचा महापालिका रणसंग्राम; याद्यांत गोंधळ, रांगा आणि राजकीय इर्ष्येमुळे चुरशीच्या मतदानाचा थरार

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी आज अत्यंत चुरशीने मतदान झाले. मतदान केंद्राच्या बाहेर कार्यकर्त्यांमध्ये राजकीय इर्ष्या दिसत होती. पहिल्यांदाच चार जणांना मतदान करायचे असल्याने मतदारांमध्ये उत्सुकता होती. .मतदार यादींमधील चुकांमुळे नागरिकांची तारांबळ उडाली. सकाळी जरी संथ गतीने मतदान झाले असले तरी सायंकाळी मतदान केंद्राबाहेर रांगा दिसत होत्या. उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य आज मतदान यंत्रात बंद झाले असून, उद्या दुपारपर्यंत मतदारांचा कौल समजणार आहे..Kolhapur Election : भरारी पथकांना दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार; मतदानापूर्वी प्रशासनाचा कडक पहारा.महापालिकेसाठी तब्बल १० वर्षांनी आज मतदान झाले. सकाळी ७.३० वाजता मतदानाला प्रारंभ झाला. त्याआधीच मतदान केंद्राबाहेर राजकीय पक्षांनी बूथ उभारले होते. तेथे कार्यकर्ते मतदारांना त्यांचे मतदान कोणत्या कक्षात आहे, याची माहिती देत होते. .पहिल्या टप्प्यात मतदानाची गती संथ होती. त्यानंतर दुपारी मतदारांनी रांगा लावून मतदान केले. सायंकाळी ५ वाजता मतदान केंद्रांवर गर्दी झाली. त्यानंतर जे रांगेत होते त्यांना मतदान केंद्रात प्रवेश देऊन मुख्य दरवाजा बंद करण्यात आला..Kolhapur Election : महापालिकेत काँग्रेसला सत्ता द्या, नाहीतर विकासाचा आवाज दबेल; सतेज पाटील यांचा इशारा.टोप्यांनी लक्ष वेधलेमतदान केंद्राबाहेरील राजकीय पक्षांच्या बूथवर कार्यकर्ते विविध रंगांच्या टोप्या घालून बसले होते. गुलाबी, पिवळा, पांढरा, भगवा अशा रंगाच्या टोप्या होत्या. त्यातून त्यांनी मतदारांना सूचक इशारा केला..राजारामपुरी परिसर११ ला अंत्यसंस्कार, १२ वाजता मतदानराजारामपुरी परिसरातील जमादार कुटुंबाला आज सकाळी मुलाच्या मृत्यूचा धक्का बसला. आजारी असलेल्या तौफीक जमादार यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. आज सकाळी त्यांचे निधन झाले. यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांचा अंत्यविधी सकाळी अकरापर्यंत पूर्ण केला. घरातील निधन झालेले असतानाही आई-वडील, पत्नी दुपारी बारा वाजता मतदान करण्यासाठी केंद्रावर आले व त्यांनी मतदान केले..तपोवन मतदान केंद्रदिव्यांग रिक्षाचालकांनी बजावला हक्कतपोवन मतदान केंद्रावर सकाळी दहाच्या सुमारास दिव्यांग रिक्षाचालक चंद्रकांत भिसे यांनी मतदानाचा हक्क बजावला. विशेष म्हणजे, ते स्वत: रिक्षा चालवत आले. या ठिकाणी आल्यानंतर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना व्हिल चेअरवरून मतदान केंद्रात मतदानासाठी नेले. तेथे मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतर त्यांना पुन्हा कर्मचाऱ्यांनी रिक्षात बसविले..त्यानंतर ते स्वत: रिक्षा घेऊन बाहेर पडले. एका मतदान केंद्राच्या बाहेर शंभर मीटरची रेषा आखली होती; परंतु, उमेदवारांचे कार्यकर्ते थेट मतदान केंद्राजवळ उभे राहून मतदान आमच्याच उमेदवाराला करा, असे सांगत होते. यावर सर्वच उमेदवारांचे कार्यकर्ते यात सहभागी असल्याने यावर ‘तेरी भी चुप मेरी भी चुप’ असेच वातावरण होते..ज्योतिर्लिंग विद्या मंदिर केंद्रयंत्राचे बटण उमेदवाराने दाबल्याचा आरोपज्योतिर्लिंग विद्या मंदिर मतदान केंद्रावर एक मतदार मतदान करताना बटण अडकल्याने गोंधळ निर्माण झाला. यावेळी बाहेर उभे असलेल्या एका उमेदवाराने येऊन या ठिकाणी हे बटण दाबल्याचा आरोप एका महिला उमेदवाराच्या पतीने केला. .यामुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला. याबाबत निवडणूक विभागाकडे तक्रार देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. परंतु, याविषयी कोणतीही तक्रार आली नव्हती. दरम्यान, हा प्रकार खरोखरचं घडला की विनाकारण वातावरण निर्माण केले जात आहे, अशी चर्चा या ठिकाणी सुरू होती..पाचगाव रोडपोलिस-कार्यकर्त्यांत शाब्दिक चकमकपाचगाव रोडवरील ज्योतिर्लिंग विद्यामंदिर मतदान केंद्राबाहेरील अरुंद रस्त्यावर बूथ उभारण्यावरून एका उमेदवाराचे कार्यकर्ते व पोलिसांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..टेंबलाई विद्यामंदिर केंद्रविशेष पोलिस महानिरीक्षक फुलारी यांची भेटटेंबलाई विद्यामंदिर येथे दहा केंद्रांतील मतदान होते. त्यामुळे सकाळी साडेसातपासून तेथे गर्दी होती. अतिसंवेदनशील केंद्र असल्यामुळे तेथे विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनीही भेटी दिल्या. उपअधीक्षक, पोलिस निरीक्षक तेथे थांबून होते. सायंकाळी मतदान प्रक्रिया बंद होताना सुमारे दीडशे-दोनशे कार्यकर्ते तेथे थांबून होते. अखेर पोलिसांनी त्यांना वारंवार विनंती करून पांगवले..जवाहरनगर...म्हणून बजावला नाही मतदानाचा हक्कजवाहरनगर येथील वीर कक्कया विद्यालयातील केंद्रावर सायंकाळी साडेपाच वाजता केंद्राध्यक्षांनी चित्रीकरण करून फाटक बंद केले. यानंतर साधारण पंधरा ते वीस मतदारांनी केंद्राध्यक्षांना फाटक उघडण्याची विनंती केली. .मात्र, ज्यावेळी चित्रीकरण सुरू होते.त्यावेळी कोणीही नसल्यामुळे फाटक बंद केल्याचे सांगण्यात आले. चित्रीकरण सुरू असताना केंद्र शोधत असल्याचे मतदारांनी सांगितले. अखेर त्यांना मतदानाचा हक्क बजावता आला नाही..लक्षतीर्थ वसाहतअधिकाऱ्यांचा ताफा आला अन् गर्दी पांगलीलक्षतीर्थ वसाहतीतील एका मतदान केंद्राच्या शंभर मीटर परिसरात कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती. प्रत्येक वेळी पोलिस कर्मचारी हटवण्यासाठी शिट्टीचा वापर करत होते; परंतु, हे कार्यकर्ते काही मागे हटण्याचे नाव घेत नव्हते. .अचानकपणे दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास जिल्हा पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता व अन्य अधिकाऱ्यांचा ताफा या परिसरात आला आणि तत्काळ गर्दी पांगली. दरम्यान, एका भागात अमुक एका उमेदवाराच्या मला पाचशेच्या चारच नोटा पोहोचल्या. अन्य दोन नोटा काही मला मिळाल्या नाहीत. मी आईची शपथ घेते, असे म्हणून महिलांमध्ये वादावादीचे चित्र होते, तर तरुणांमध्ये मतदान कुणाला केले, यापेक्षा रात्री इतके मिळाले, याचीच चर्चा चौकाचौकांत रंगली होती. .कसबा बावडा परिसरसकाळपासूनच मतदानासाठी रांगादोन प्रभागांत सकाळपासूनच मतदानासाठी रांगा लागल्या होत्या. दिवसभर ही गर्दी कायम होती. मतदान केंद्राबाहेर बसलेले कार्यकर्ते, मतदारांना अभिवादन करणारे उमेदवार व त्यांचे समर्थक आणि नेत्यांच्या अधूनमधून होणाऱ्या धावत्या भेटी, असे चित्र पाहायला मिळाले..नेत्यांनी वाढविला कार्यकर्त्यांचा उत्साहविधान परिषदेचे गटनेते सतेज पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अमल महाडिक, आमदार राजेश क्षीरसागर, माजी आमदार ऋतुराज पाटील यांनी शहरातील विविध मतदान केंद्रांवर जाऊन कार्यकर्त्यांची विचारपूस केली..गंधर्वनगरीत किरकोळ वादावादीसकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास गंधर्वनगरी येथे एका पक्षाच्या पॅनेलमधील पाच उमेदवारांचा फलक एका विद्यालयाच्या मतदान केंद्राजवळ लावला होता. यावर आक्षेप घेत प्रतिस्पर्धी उमेदवारांचे कार्यकर्ते आणि हा फलक लावणारे कार्यकर्ते यांच्यात वादावादी झाली. वेळीच हस्तक्षेप करीत पोलिसांनी वातावरण शांत केले..महिलांनी घेतला बूथचा ताबानिवडणुकीच्या प्रचारात महिलांचा उस्त्फूर्त प्रतिसाद होता. आज राजकीय पक्षाच्या बूथवरही महिलांची संख्या अधिक होती..परगावचे पाहुणे अन् मतदारांसाठी वाहनेनोकरी, शिक्षणाच्या निमित्ताने परगावी असणाऱ्या मतदारांना आणणे, मतदान करून घेणे याची व्यवस्था कार्यकर्त्यांनी केली होती. परदेशातूनही काही जण मतदानासाठी आले होते. काही रिक्षांवर फूल, पक्षी, क्रमांक लिहिले होते. त्यावरून कोणत्या उमेदवारांची गाडी आहे हे कार्यकर्ते आणि मतदार ओळखत होते. .ठराविक उमेदवारांच्या रिक्षातूनच जाण्यासाठी मतदार थांबून असल्याचे राजेंद्ननगर, सुभाषनगर, जवाहरनगर, टेंबलाईवाडी, सागरमाळ येथे चित्र होते. ठराविक उमेदवारांच्या रिक्षांतूनच मतदार का जात होते, याबाबत वेगवेगळी चर्चा परिसरात होती..नाव सापडले नाही, मग मतदान नाहीमतदारांच्या घरी स्लिप पोहचल्या नसल्याने ते थेट मतदान केंद्रावर गेले. येथे पक्षाच्या बूथवर त्यांनी नाव शोधले. काही जणांचे नाव अन्य मतदान केंद्रांत गेल्याचे समजले. असे बहुतांशी मतदार पुन्हा दुसऱ्या केंद्रावर न जाता घरी निघून गेले. त्यांनी मतदान केले नाही..सेल्फी पॉईंट नाहीतचलोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत मतदारांचा उत्साह वाढविण्यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर सेल्फी पॉईंट उभारले होते. मात्र, महापालिका निवडणुकीत अपवाद वगळता सर्वच मतदान केंद्रांवर सेल्फी पॉईंट उभारले नव्हते. परिणामी, मतदानासाठी उत्साहाने आलेल्या नवमतदारांची निराशा झाली. शेवटी मतदान केंद्राच्या बाहेरच सेल्फी घेऊन पहिल्यांदा मतदान करण्याचा आनंद व्यक्त केला..सहा लाख मतदार अन् एकच आदर्श केंद्रनिवडणूक म्हटले की, फुग्यांनी सजवलेले मतदान केंद्र, मतदान केंद्राबाहेर मतदानाचे प्रबोधन करणारी रांगोळी आणि केंद्रावर असलेला वेगळाच उत्साह असे वातावरण प्रत्येक निवडणुकीत यापूर्वी मतदारांनी अनुभवले होते. .यंदा, मात्र हे चित्र पालटले होते. महापालिका क्षेत्रात सहा लाख मतदार आणि एकच आदर्श मतदार केंद्र अशी परिस्थिती यंदाच्या निवडणुकीत होती. मतदारांचा उन्हापासून बचाव व्हावा, यासाठी साधे मांडवही घातले नव्हते. परिणामी, उन्हाच्या झळा सोसतच अनेक मतदारांना रांगेत उभे राहावे लागले. हीच परिस्थिती आशा स्वयंसेविकांची होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.