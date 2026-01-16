कोल्हापूर

Kolhapur Election : दहा वर्षांनंतरचा महापालिका रणसंग्राम; याद्यांत गोंधळ, रांगा आणि राजकीय इर्ष्येमुळे चुरशीच्या मतदानाचा थरार

Voting Chaos : मतदार यादीतील त्रुटींमुळे अनेकांना मतदान न करता घरी परतावे लागले; लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह, दहा वर्षांनंतर झालेल्या महापालिका निवडणुकीत सकाळपासून संथ गती, संध्याकाळी मतदान केंद्रांवर उसळलेली गर्दी
Voters queue outside a polling booth during the high-voltage Kolhapur municipal election.

Voters queue outside a polling booth during the high-voltage Kolhapur municipal election.

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी आज अत्यंत चुरशीने मतदान झाले. मतदान केंद्राच्या बाहेर कार्यकर्त्यांमध्ये राजकीय इर्ष्या दिसत होती. पहिल्यांदाच चार जणांना मतदान करायचे असल्याने मतदारांमध्ये उत्सुकता होती.

