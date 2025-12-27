Kolhapur Election : शब्द दिले, प्रचार सुरू केला; उमेदवारी कापताच कार्यकर्त्यांचा संताप, ‘आता थांबायचं नाय’चा नारा

कोल्हापूर : नेत्यांनी शब्द दिला, प्रचाराला सुरूवात केली, अनेकांना विश्वास दिला. आता अचानक उमेदवारीसाठी दुसऱ्याचे नाव पुढे आणले जात आहे. यामुळे आतापर्यंत केलेल्या प्रयत्नांवर पाणी फेरण्याची वेळ आली असल्याने पर्यायी पक्ष शोधण्यास अनेकांनी सुरूवात केली आहे..संधी नाही मिळाली तर आता प्रचाराची गाडी इतक्या पुढे आलेली असल्याने ‘आता थांबायचं नाय...’ असा नारा देत अनेक बंडखोरांकडून अपक्ष लढवण्याची तयारी सुरू केली आहे. अर्ज दाखल केला तरी माघारीपर्यंतचा कालावधी असल्याने बंडखोरांची चर्चा जोरात राहणार आहे..Kolhapur Elections : उमेदवारी जाहीर होण्याआधीच कोल्हापुरात प्रचाराचा गुलाल; पदयात्रा, हलगी-घुमक्यांनी वातावरण तापले.महापालिका निवडणूक पाच वर्षांनंतर होत असल्याने अनेक पक्षांनी ‘करू या मरू’ची स्थिती निर्माण करत इच्छुकांची तयारी करून घेतली. अनेकांना आता आपल्याला ही संधी आहे असे वाटून कित्येक वर्षांपासून कामाला लागले. त्यापाठीमागे नेत्यांनीही बळ दिले..भागात पळणारा कार्यकर्ता असल्याने १०० टक्के उमेदवारी फिक्स असे शब्द द्यायला सुरूवात केली. त्यातून प्रत्येक भागात असे ‘१०० टक्के फिक्स’च्या कार्यकर्त्यांनी मागील निवडणुकात जिवाचे रान केले. आता त्यांची वेळ आलेली असतानाही तयारी लागण्याचे संदेश दिले. त्यामुळे दिवाळीपासूनच पत्रके छापून त्यावर पक्षाचे चिन्ह लावून वाटली गेली..Kolhapur Politics : अपक्षांचा खेळ उधळणार? कागल निवडणुकीत मतांसाठी गट-तटांची धडपड आणि राजकीय रणनीतीने तापला माहोल.त्यांनी निवडणूक केव्हा जाहीर व्हायची तेव्हा होऊ दे असे म्हणत भेटीगाठी करत काम सुरू केले होते. नवीन भाग येणार असे गृहित धरून आसपासच्या प्रभागातील मतदारांपर्यंत पोहोचण्यास सुरूवात केली. .मोठ्या तालीम संस्था, मंडळांना विश्वास दिला. त्यांचा पाठिंबा मिळवला. आता अचानक एकत्रित निवडणूक लढवायची असल्याने अन्य पक्षाला जागा जात असल्याने उमेदवारीच कापली जाण्याचे संकेत मिळू लागले. हा प्रकार अनेक इच्छुकांना त्रासदायक होत असल्याने इतके सर्व करून थांबायचे का? हा प्रश्न कार्यकर्त्यांना विचारला जात आहे..ज्यांचा पाठिंबा घेतला, त्यांनाही निवडणूक लढवणार नाही असे सांगायचे तर गैरसमज पसरणार, बदनामी होणार. त्यामुळे अनेकांनी योग्य पर्याय मिळाला तर ठिक अन्यथा आता थांबायचं नाय असे म्हणत अपक्ष लढण्याची तयारी चालवली आहे. इच्छुकांच्या संख्येमुळे अनेक भागात ही बंडखोरीची शक्यता दिसत आहे..पक्षांकडून नवा शब्द काय मिळणार?अनेक पक्षांमध्ये काही इच्छुकांना घेण्यासाठी स्पर्धा सुरू होती. विविध प्रभागांतील अशा इनकमिंग झालेल्यांची संख्या पाहता त्यांना उमेदवारीची संधी कशी मिळणार? हा प्रश्न उपस्थित होत होता. पण, पक्षांकडून त्यांना दाखवल्या गेलेल्या हिरव्या कंदीलमुळे त्यांनी तयारी चालवली होती. आता थांबायचे असल्यास पक्ष काय करणार? आता पक्ष काय शब्द देणार? याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागणे स्वाभाविक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.