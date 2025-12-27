कोल्हापूर

Kolhapur Election : शब्द दिले, प्रचार सुरू केला; उमेदवारी कापताच कार्यकर्त्यांचा संताप, ‘आता थांबायचं नाय’चा नारा

Ticket Denial Sparks Rebellion : प्रचार अर्ध्यावर असताना उमेदवारी कापल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी, अपक्ष लढतीचा पर्याय पुढे,पाच वर्षांच्या मेहनतीनंतर संधी हिरावल्याची भावना; पक्षांपुढे विश्वास टिकवण्याचे आव्हान
Ticket Denial Sparks Rebellion

Ticket Denial Sparks Rebellion

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : नेत्यांनी शब्द दिला, प्रचाराला सुरूवात केली, अनेकांना विश्‍वास दिला. आता अचानक उमेदवारीसाठी दुसऱ्याचे नाव पुढे आणले जात आहे. यामुळे आतापर्यंत केलेल्या प्रयत्नांवर पाणी फेरण्याची वेळ आली असल्याने पर्यायी पक्ष शोधण्यास अनेकांनी सुरूवात केली आहे.

