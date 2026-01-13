कोल्हापूर
Kolhapur Election : ‘जेवण नको, स्वच्छतागृहे बांधा, रोजगार द्या!’ झोपडपट्टीतील कष्टकरी मतदारांचा महापालिकेला थेट सवाल; राजकीय दिखाव्याला ठाम नकार
Workers Demands : जेवणावळींच्या राजकारणाला नकार देत कष्टकरी मतदारांनी विकास, रोजगार आणि सन्मानाची मागणी पुढे आणली
कोल्हापूर : ‘आमचं हित चांगल्या माणसाला निवडून द्यायचं.’ शाहूपुरीत हमाली करणाऱ्या रायबा गायकवाड यांनी महापालिका निवडणुकीबाबत अपेक्षा व्यक्त करताना ते बोलत होते. झोपडपट्टी व शहरात महापालिकेने चांगल्या प्रकारची स्वच्छतागृहे बांधावीत. तसेच रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
-प्रतिनिधी