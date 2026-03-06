कोल्हापूर
Free Health Services : मोफत उपचारांसाठी नागरिकांची गर्दी; कोल्हापूर महापालिकेच्या आरोग्य केंद्रांवर रुग्णांचा वाढता विश्वास
Municipal Health Centers : खासगी रुग्णालयांमधील वाढते शुल्क आणि महागडी औषधे यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी उपचार घेणे कठीण होत असताना कोल्हापूर महापालिकेच्या नागरी आरोग्य केंद्रांनी मोठा दिलासा दिला आहे.
कोल्हापूर : प्रचंड महागडी औषधे, खासगीमधील न परवडणारे शुल्क यामुळे सामान्य नागरिकांची परवड होत असल्याने महापालिकेच्या नागरी आरोग्य केंद्र व आरोग्यवर्धिनी केंद्रात आरोग्य सुविधा घेणाऱ्यांची अक्षरशः रांग लागते.