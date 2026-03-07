Kolhapur Market: बंद गाळे बनले कचरा कोंडाळा; अवैध धंद्यांचे ठिकाण, मोठी संपत्ती असतानाही उत्पन्न वाढीसाठी वापर नाहीच

कोल्हापूर : शहराच्या विविध भागांत असलेल्या महापालिकेच्या काही मार्केटमधील गाळ्यांचा परिसर सुरक्षेअभावी कचरा टाकण्याचे, अवैध धंद्याचे ठिकाण बनले आहे. काही ठिकाणी इमारतीची अवस्था वाईट आहे. .हे पाहता देखभालीकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करायचे व कोट्यवधींच्या इमारती खराब करून नवीन बांधकामाची प्रक्रिया राबवायची, हेच प्रशासनाचे उद्दिष्ट असावे, असेच सूचित होत आहे. इतकी मोठी संपत्ती हातात असताना महापालिकेला उत्पन्न वाढीसाठी अन्य मार्ग शोधावे लागतात. यातून इच्छाशक्तीचा अभाव दिसत आहे..Kolhapur City : सार्वजनिक वाहतूक सक्षम न झाल्यास कोल्हापूर आणखी मागे पडेल; वकिलांचा इशारा आणि ठोस मागण्या.पहिल्या प्रशासकांच्या कारकिर्दीनंतर आलेल्या सभागृहांनी अनेक ठिकाणी मार्केट, व्यापारी संकुले उभी केली आहेत. काही भागांची ओळख त्यांच्या मार्केटने होत आहे. ताराराणी मार्केट, बाळेकुंद्री मार्केट, पाडळकर मार्केट, शिंगोशी मार्केट, विचारे मार्केट, दलाल मार्केट, एलिगंट मार्केट अशांचा त्यामध्ये समावेश आहे; पण यातील अनेक ठिकाणी गाळ्यांमध्ये व्यवसायच नाहीत. विचारे मार्केट हे अगदी नवीन झालेले मार्केट आहे. .त्याचा आराखडा करताना दोन मजली इमारत बांधली. तेथील गाळे फेरीवाल्यांना दिले. काहींनी त्याचा स्टोअर म्हणून वापर केला तर काही गाळे बंद आहेत. त्यामुळे तिथे सायंकाळी वर्दळ कमी असते. दिव्यांची व्यवस्था केली तरी ते खराब केले जातात. त्यामुळे पसरलेल्या अंधारात अवैध धंदे सुरू असतात. तसेच तिथे कचराही मोठ्या प्रमाणात टाकला जातो. .Kolhapur Muncipal : महापालिकेतर्फे शुक्रवारी स्वच्छता मोहीम; महापौर रूपाराणी निकम, ‘सकाळ’च्या ‘जलतीर्थ स्वच्छता’ मोहिमेचा पुढील टप्पा.तिथे पडलेला बाटल्यांचा ढीग म्हणजे हा दारूड्यांचा अड्डाच बनला असल्याचा पुरावा देतो. सर्वच ठिकाणचा कचरा संकलित केला जात नसल्याने काही भाग तर कोंडाळेच बनले आहेत. पावसाळ्यात काही गाळ्याच्या परिसरात पाणी तुंबते. त्यात सांडपाणीही मिसळत असल्याने दुर्गंधी सुटलेली असते..दलाल मार्केटमधील अनेक गाळे बंद आहेत. त्याचा परिसर आडवळणी असल्याने कुणी इच्छुक नसते. तिथेही अस्वच्छता आहे. ताराराणी मार्केट हे एक जुने मार्केट आहे. त्याजवळ अग्निशमन दल, पाणीपुरवठा विभाग, विभागीय कार्यालय असताना तेथील अनेक गाळे बंदच आहेत. दिवे नसल्याने त्यांचा वापर कुणीही, कशासाठीही केला जातो. .तेथील स्वच्छता केली जात नाही. जुन्या इमारतींचे बांधकाम खराब होत आहे. स्लॅबमधून गळती ही त्यातील गाळेधारकांची प्रमुख समस्या. अनेक मार्केटच्या रिकाम्या जागेमध्ये विक्रेत्यांसाठी लोखंडी शेड आहेत. .त्यांचीही देखभाल नसल्याने काही ठिकाणी धोकादायक बनत आहेत. अनेक ठिकाणी स्वच्छतागृहांची अवस्था असून नसल्यासारखी आहे. एलिंगट मार्केट हे सर्वात नवीन मार्केट; पण तिथे जाण्यासाठी धड रस्ता नाही. पावसाळ्यात तर चिखलाचे साम्राज्य असते. भाजी विक्रेत्यांसाठी तयार केलेला मोठा हॉल फिरस्त्यांसाठी आयता निवारा बनला आहे. त्यातून अस्वच्छता होत आहे..सुविधा दिल्यास हक्काने भाडे मागण्याचा अधिकारमहापालिकेचे कुणी आजतागायत फिरकलेले नसल्याच्या तक्रारी सार्वत्रिक आहेत. केवळ कारवाई करायला येतात; पण सुविधा आहेत की नाहीत, हे पाहत नाहीत. प्रशासनानेही आधी या मार्केटची जुनी दुखणी दूर केली, तर गाळेधारकांकडून हक्काने भाडे मागण्याचा अधिकार मिळेल. त्यानंतर कारवाई, वसुलीही सोपी होऊन जाईल. हे सरळ समीकरण प्रशासनाला का समजत नाही, हे मोठे कोडे आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.