Kolhapur Municipal : धक्कातंत्राला लगाम, पण धुसफूस कायम; महापालिका समित्यांच्या पुढील निवडींसाठी महायुतीसमोर आव्हान

कोल्हापूर : महापालिकेत काठावरील बहुमत असलेल्या समितींच्या सभापतिपदाच्या पहिल्या वर्षीच्या निवडीत धक्कातंत्र रोखण्यात महायुतीला यश आले; पण आत्ताच समान संख्याबळ असल्याच्या विरोधी आघाडीतून केल्या जात असलेल्या दाव्यामुळे आगामी निवडी विनासायास होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे. .दोन मित्र पक्षांतील तसेच पक्षांतर्गत असलेली धुसफूस महायुतीची ताकद कमी करणार, हे दिसू लागले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची भविष्यातील भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे. महायुती म्हणून भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्ता मिळवली असली तरी पद वाटपांपासून 'तीन तिगाडा, काम बिगाडा' असे होऊ लागले आहे..Premium|Parbhani Municipal Corporation Election : 'हिंदुत्व सोडले नाही, मुस्लिम मतांचा आदर'.स्थानिक पातळीवरील या तीन पक्षांतील कारभाऱ्यांची वेगवेगळी कनेक्शन आहेत. पूर्वी वेगवेगळ्या पक्षांत, आघाडीत असताना एकमेकांना पाण्यात पाहणारे नवीन समीकरणात विचारांनुसार एकत्र येण्यास सुरुवात झाली आहे. .त्यातूनच टोकाची वक्तव्ये केली जात आहेत. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील तणाव निवडणुकीपासून वाढतच चालला आहे. महापौरपदासाठी आवश्यक असलेले संख्याबळ काँग्रेसकडे होण्यासाठी बऱ्याच मोठ्या उलाढाली घडण्याची गरज आहे; पण सत्तेतील वाटा सोडून विरोधात जाऊन बसण्याची मानसिकता कोणाची असेल असे वाटत नाही..Premium|Parbhani Municipal Corporation Election : 'हिंदुत्व सोडले नाही, मुस्लिम मतांचा आदर'.समितींत मात्र स्थिती वेगळी आहे. तिथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांमुळे महायुतीची सत्ता खाली खेचली जाऊ शकते. समान संख्याबळ होऊन चिठ्ठीवर ही करामत होऊ शकते. त्यातूनच आज झालेल्या निवडीत धक्कातंत्र अवलंबले जाईल, असा तर्क लावला जात होता. .नेत्यांकडून सबुरीचा सल्ला दिल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या स्थानिक पातळीवरील हालचाली थांबल्या. त्यामागे राज्य पातळीवरील सत्ता तसेच जिल्हा परिषदेतील सत्ता यांचे समीकरण जोडल्याची चर्चा आहे; पण भविष्यात या पातळीवरील भूमिका बदलल्यास महापालिकेतील समितींतील समीकरणे बदलली जाऊ शकतात. त्याची पेरणी आता या छोट्या वादातून सुरू झाल्याचे जाणवत आहे..महायुतीत सहभाग ठेवायचा, की नाही इथपर्यंत चर्चा गेली आहे. काहींमधील दुरी कमी होण्यास सुरुवात झाली आहे. शत्रूचा शत्रू, तो आपला मित्र, अशी नीती राबविली जात आहे. त्यामुळे महायुतीला भविष्यातील नियोजन आतापासूनच करावे लागणार आहे. त्यानंतरही सत्ता राखण्यासाठी संख्याबळासाठी आटापिटा करावा लागण्याची शक्यता आहे..लवकरच नियोजन जाहीर होणार?महायुतीचे पदवाटप झाले, कालावधी ठरला; पण कोणत्यावेळी कोणाचा हे निश्चित झाले नसल्याने नियोजनात विस्कळीतपणा जाणवत आहे. त्याची जाणीव झाल्याने आता महायुतीकडून त्याचे नियोजन करून ते जाहीर केले जाण्याची चर्चा सुरू आहे. हे झाले तर मित्रपक्षातील एकमेकांवरील संशयाचे वातावरण कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्यातून 'बिगाडी' होण्याची शक्यता कमी होईल, असे काहींचे मत आहे..शिवसेनेच्या वाट्याला भविष्यातील पदेपुढील वर्षानंतर महायुतीतील शिवसेनेकडे महापौर व स्थायी समिती सभापतिपद येणार आहे. आता राष्ट्रवादीसोबत सुरू असलेल्या वादाचा त्या निवडीवेळी फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचवेळी शिवसेनेतील गटातटाचे राजकारण कितपत जिवंत राहणार यावरही विरोधकांना किती बळ मिळणार? हे ठरणार आहे. या साऱ्याच्या परिपाकातून समितींच्या सत्ता तळ्यात-मळ्यात राहणार आहेत..