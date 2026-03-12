कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : काठावरील बहुमतामुळे धाकधूक स्थायी, परिवहन निवडी; महायुतीचे कारभारी होते तणावात

Internal Party : कोल्हापूर महापालिकेच्या राजकारणात सध्या शांततेच्या पडद्यामागे मोठी राजकीय हालचाल सुरू आहे. समित्यांच्या सभापती निवडीच्या पहिल्या टप्प्यात महायुतीने धक्कातंत्राला लगाम घातला असला तरी मित्रपक्षांमधील अंतर्गत धुसफूस अजूनही कायम आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : स्थायी, परिवहनमध्ये महायुती व काँग्रेसमध्ये दोन मतांचा काठावरील फरक असल्याने निवडीची घोषणा होईपर्यंत काही अनपेक्षित घडेल की काय? अशा धाकधुकीत महायुतीचे कारभारी व पदाधिकारी होते. त्यामुळे निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत महायुतीच्या गोटात तणावपूर्ण वातावरण जाणवले.

