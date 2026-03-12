Kolhapur Muncipal : काठावरील बहुमतामुळे धाकधूक स्थायी, परिवहन निवडी; महायुतीचे कारभारी होते तणावात

कोल्हापूर : स्थायी, परिवहनमध्ये महायुती व काँग्रेसमध्ये दोन मतांचा काठावरील फरक असल्याने निवडीची घोषणा होईपर्यंत काही अनपेक्षित घडेल की काय? अशा धाकधुकीत महायुतीचे कारभारी व पदाधिकारी होते. त्यामुळे निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत महायुतीच्या गोटात तणावपूर्ण वातावरण जाणवले..परिवहन सभापतिपदावरून राष्ट्रवादीने अर्ज भरण्याच्या दिवशी तसेच त्यानंतर शिवसेनेतील काहींच्या भूमिकेवरून नोंदविलेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष निवडणुकीत काय होणार? याची उत्कंठा होती. स्थायी, परिवहन समितीत केवळ दोन मतांचा फरक आहे..Kolhapur Panchayat Samiti : करवीरसह चंदगड, पन्हाळा, शिरोळमध्ये सत्तांतर ; राधानगरीत काँग्रेस, शाहूवाडीत सत्तेचा पेच .दोन्ही समितींतील या दोनमध्ये एक सदस्य राष्ट्रवादीचा आहे. या सदस्याकडून नाराजीतून काहीही घडण्याची शक्यता होती. काँग्रेसला साथ दिली तर स्थायीमध्ये समान संख्याबळ होऊ शकते. परिवहनमध्ये स्थायी सभापतींच्या मतदानाचा विषय आहे. .त्याबाबत प्रशासनाकडून स्पष्टता मागितली आहे. यातून सभापतींना मतदान करता येणार नसेल तर तिथेही समान संख्याबळ होऊन चिठ्ठीवर निवड होऊ शकते. यातूनच महायुतीचे कारभारी तणावात होते. .Kolhapur Muncipal : विषय समितीतील ३७ सदस्यांची नियुक्ती; कोल्हापूर महापालिका, आठ स्वीकृत नगरसेवकांचीही निवड.निवडीवेळी राष्ट्रवादीचे गटनेते आदिल फरास स्थायी सदस्य असल्याने त्यांनी शिराळे यांच्या बाजूला बसून मतदान केले. राष्ट्रवादीच्या सदस्य मानसी लोळगे यांनीही सत्यजित जाधव यांच्या बाजूला बसून मतदान केले. यामुळे निवडीवेळी काही घडले नाही..स्थायी समितीकाँग्रेस -७भाजप- ५शिवसेना- ३राष्ट्रवादी -१.महिला बालकल्याण समितीकाँग्रेस- ४भाजप- ३शिवसेना -२.महिला बालकल्याण समितीकाँग्रेस- ४भाजप- ३शिवसेना -२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.