Kolhapur Muncipal Corporation : मतदारयादीत प्रचंड गोंधळ! शेवटच्या दिवशी ३२६ हरकती; चुकीच्या प्रभागात नाव गेल्याने नागरिक संतप्त

Final Day Sees 326 Objections : कोल्हापूर महापालिकेच्या प्रारूप मतदार यादीत प्रचंड गोंधळ झाल्याचे चित्र शेवटच्या दिवशी आलेल्या ३२६ हरकतींमधून स्पष्ट झाले. चुकीच्या प्रभागात नाव समाविष्ट झाल्याच्या तक्रारी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे प्रशासनासमोर गंभीर दुरुस्तीचे आव्हान उभे राहिले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप यादीवर आज शेवटच्या दिवशी तब्बल ३२६ हरकती दाखल झाल्या. आजपर्यंत १२४१ हरकती दाखल झाल्या असून, चुकीच्या प्रभागात नाव समाविष्ट झाल्याच्या हरकतींचा आजही सर्वाधिक समावेश आहे.

