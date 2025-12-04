Kolhapur Muncipal Corporation : मतदारयादीत प्रचंड गोंधळ! शेवटच्या दिवशी ३२६ हरकती; चुकीच्या प्रभागात नाव गेल्याने नागरिक संतप्त

कोल्हापूर : महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप यादीवर आज शेवटच्या दिवशी तब्बल ३२६ हरकती दाखल झाल्या. आजपर्यंत १२४१ हरकती दाखल झाल्या असून, चुकीच्या प्रभागात नाव समाविष्ट झाल्याच्या हरकतींचा आजही सर्वाधिक समावेश आहे..दरम्यान, या हरकतीवरील सुनावणी लगेच होणार असून, १० डिसेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी ६ नोव्हेंबरला प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाली होती. .Kolhapur Election : मतदार यादीत नाव असूनही ‘नाव गायब’? विभागीय कार्यालयांत हरकती दाखल करण्यासाठी नागरिकांची धावपळ!.पण, पहिल्या दिवसापासून मतदार यादीत प्रचंड गोंधळ असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. राजकीय पक्षांनीही याबाबत निवेदन देऊन हरकतीसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे यापूर्वी दोनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. शेवटची मुदतवाढ २६ नोव्हेंबरला देऊन आजपर्यंत या हरकती स्वीकारण्यात आल्या होत्या..आज दाखल झालेल्या हरकतीत नाव चुकीच्या प्रभागात दाखल असल्याच्या सर्वाधिक ६७ हरकती विभागीय कार्यालय क्रमांक एककडे, त्याखालोखाल ५३ हरकती कार्यालय क्रमांक दोनकडे दाखल झाल्या आहेत. .Kolhapur Election : एका दिवसात तब्बल ८९ हरकती! चुकीच्या प्रभागात नाव गेल्याने मतदारांचा संताप वाढला!.विधानसभा मतदारसंघात नाव आहे. पण, चुकीच्या प्रभागात गेल्याच्या ५९ तक्रारी कार्यालय क्रमांक एककडे दाखल झाल्या आहेत. प्रभागनिहाय प्रसिद्ध यादीत चुकीचे नाव दाखल झाल्याची व विधानसभा मतदारसंघात नाव नाही;.पण प्रभागात नाव असल्याबाबतची चारही कार्यालयाकडे आज एकही हरकत दाखल झालेली नाही. प्रभागनिहाय मतदार यादीतील नाव वगळण्याबाबतही एकही हरकत दाखल नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.