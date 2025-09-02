Kolhapur Municipal : कोल्हापूर महापालिकेत राबणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवायला वेळ नाही?, बेमुदत आंदोलनाचे हत्यार

Municipal Workers Strike : मागण्यांबाबत प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे महापालिका कर्मचारी संघाने मंगळवारी (ता. २) मध्यरात्रीनंतर बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा प्रशासनाला दिला आहे. संघाने यापूर्वी दोनदा संपाचा इशारा दिला होता; मात्र त्यानंतरही प्रशासनाने आश्वासनांबाबत कार्यवाही केली नसल्याचा कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे..संघाने म्हटले आहे की, कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी एप्रिलमध्ये संप नोटीस दिली होती. पूर्वीच्या १७ मागण्यांमधील दीड महिन्याच्या कालावधीमध्ये एकाही मागणीबाबत सकारात्मक निर्णय झाला नाही. २३ मागण्यांबाबत प्रशासनाच्या तयारीसंदर्भात विचारणा केल्यावर प्रशासनाकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर जूनमध्ये संपाचे पत्र दिले. त्यामुळे प्राधान्याने काही मागण्या पूर्ण करीत असल्याचे पत्र प्रशासनाने दिले. त्या पत्रानुसारही कार्यवाही झालेली नाही..या उदासीन भूमिकेमुळे संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दोन सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. अध्यक्ष दिनकर आवळे, मुख्य संघटक संजय भोसले, उपाध्यक्ष विजय चरापले, कार्याध्यक्ष अनिल साळोखे, सरचिटणीस अजित तिवले, रवींद्र काळे आदींसह पदाधिकारी या आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत..कर्मचाऱ्यांच्या १९ मागण्यांमध्ये लाड पागे समिती शिफारशीनुसार वारसांना नियुक्ती, गणवेश द्यावेत, सातव्या वेतन आयोगाचा फरक द्यावा, महत्त्वाच्या विभागात कर्मचारी नियुक्त करावेत, तीन वर्षांपेक्षा जास्त एकाच ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची बदली करावी, ऐच्छिक व वैद्यकीय निवृत्तीची प्रकरणे मंजूर करावीत, निलंबन आढावा घ्यावा आदींचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.