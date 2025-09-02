कोल्हापूर

Kolhapur Municipal : कोल्हापूर महापालिकेत राबणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवायला वेळ नाही?, बेमुदत आंदोलनाचे हत्यार

Kolhapur Employees Protest : संघाने यापूर्वी दोनदा संपाचा इशारा दिला होता; मात्र त्यानंतरही प्रशासनाने आश्‍वासनांबाबत कार्यवाही केली नसल्याचा कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे.
Municipal Workers Strike : मागण्यांबाबत प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे महापालिका कर्मचारी संघाने मंगळवारी (ता. २) मध्यरात्रीनंतर बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा प्रशासनाला दिला आहे. संघाने यापूर्वी दोनदा संपाचा इशारा दिला होता; मात्र त्यानंतरही प्रशासनाने आश्‍वासनांबाबत कार्यवाही केली नसल्याचा कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे.

