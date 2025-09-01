कोल्हापूर

पन्हाळा तालुक्यात घरगुती वादातून सेवानिवृत्त सैनिकाकडून मेव्हण्यावर गोळीबार; दोन वेगवेगळ्या गोळीबाराच्या घटनांनी जिल्हा हादरला

Family Dispute Leads to Firing in Nawali, Kolhapur : दोन वेगवेगळ्या गोळीबाराच्या घटनांनी जिल्हा हादरला, मेव्हणा गंभीर जखमी
Kolhapur Firing Case
Kolhapur Firing Caseesakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

देवाळे (ता. पन्हाळा) : नावली गावात घरगुती वादातून गोळीबार (Kolhapur Firing) झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सेवानिवृत्त सैनिक नीलेश राजाराम मोहिते यांनी आपला मेहूणा विनोद अशोक पाटील यांच्यावर गोळीबार केला. या घटनेत विनोद पाटील गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना तातडीने कोडोली येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

Kolhapur
police case
crime marathi news

