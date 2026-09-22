कोल्हापूर

Poonam Shinde Death : कोल्हापुरात खराब रस्त्याने घेतला कर्त्या महिलेचा जीव; मोपेड घसरून पडल्यानंतर डंपरच्या चाकाखाली चिरडले डोके, मुलगी जखमी

Kolhapur New Shahupuri road accident : कोल्हापुरातील न्यू शाहूपुरी येथे खराब रस्त्यावर मोपेड घसरून पूनम शिंदे यांचा डंपरखाली येऊन मृत्यू झाला. मुलगी एंजल किरकोळ जखमी झाली असून चालक पसार झालाय.
Kolhapur accident Poonam Shinde death

Kolhapur accident Poonam Shinde death

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : खराब रस्त्यामुळे काल सकाळी एका कुटुंबातील कर्त्या महिलेला प्राण गमावावा लागला. मोपेड घसरून त्या रस्त्यावर पडल्या आणि त्याचवेळी पाठीमागून येणाऱ्या डंपरच्या चाकाखाली त्यांचे डोके चिरडले (Shahupuri Road Accident) गेले. पूनम रामेश्‍वर शिंदे (वय ४६, रा. उद्योग भवनशेजारी, कनाननगर, कोल्हापूर) असे त्यांचे नाव आहे. त्यांच्या सोबत असणारी त्यांची मुलगी एंजल (२०) किरकोळ जखमी झाली.

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