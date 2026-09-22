Poonam Shinde Death : कोल्हापुरात खराब रस्त्याने घेतला कर्त्या महिलेचा जीव; मोपेड घसरून पडल्यानंतर डंपरच्या चाकाखाली चिरडले डोके, मुलगी जखमी

कोल्हापूर : खराब रस्त्यामुळे काल सकाळी एका कुटुंबातील कर्त्या महिलेला प्राण गमावावा लागला. मोपेड घसरून त्या रस्त्यावर पडल्या आणि त्याचवेळी पाठीमागून येणाऱ्या डंपरच्या चाकाखाली त्यांचे डोके चिरडले (Shahupuri Road Accident) गेले. पूनम रामेश्वर शिंदे (वय ४६, रा. उद्योग भवनशेजारी, कनाननगर, कोल्हापूर) असे त्यांचे नाव आहे. त्यांच्या सोबत असणारी त्यांची मुलगी एंजल (२०) किरकोळ जखमी झाली..न्यू शाहूपुरी येथील वायल्डर चर्चजवळ अपघात झाला. पूनम कुटुंबाच्या आधारस्तंभ होत्या. या धक्क्याने घटनास्थळी व सीपीआर परिसरात आलेल्या नातेवाइकांनी फोडलेला हंबरडा गलबलून टाकणारा होता. या अपघाताची नोंद शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात झाली आहे. अपघातानंतर डंपरचालक तेथून पसार झाला..Phaltan-Pandharpur Railway Project : ब्रिटिशकालीन फलटण-पंढरपूर रेल्वे प्रकल्पाला वेग! जमीन मोजणी पूर्ण, रेल्वेकडे हस्तांतरणाची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू.महापालिकेचे दुर्लक्षअपघात झालेल्या परिसरातील रस्ता खराब झाला आहे. काही ठिकाणी खोदकाम केले आहे. याबाबत महापालिकेला अनेकवेळा कळवूनही काहीच झालेले नाही. खराब रस्त्यामुळेच पूनम यांचा अपघाती मृत्यू झाल्याची चर्चा नातेवाईक व नागरिकांमध्ये होती..Miraj Government Hospital Slab Collapse : मिरज शासकीय रुग्णालयाच्या आवारात मोठी दुर्घटना; नवीन कमानीचा स्लॅब कोसळला, 7 कामगार जखमी, एकाची प्रकृती गंभीर.पसार डंपरचालक ताब्यातन्यू शाहूपुरी येथील वायल्डर चर्चजवळ अपघातप्रकरणी पसार झालेल्या डंपरचालक अभिषेक मनीष रजपूत (वय २७, रा. जवाहरनगर, कळंबा रस्ता, सध्या रा. आझादनगर, गोकुळ शिरगाव) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले..माय-लेकी दुचाकीवरून दाभोळकर कॉर्नर परिसरातील एका दुकानात खरेदीसाठी गेल्या होत्या. साहित्य खरेदी करून त्या सकाळी दहाच्या दरम्यान घराकडे येत होत्या. न्यू शाहूपुरी येथील वायल्डर चर्चजवळील वळणावर त्यांची दुचाकी खराब रस्त्याने घसरली. पूनम खाली पडल्या. त्याचवेळी पाठीमागून येणाऱ्या डंपरचे पाठीमागील चाक त्यांच्या डोक्यावरून गेल्याने त्या जागीच ठार झाल्या..मुलगी एंजल दुसऱ्या बाजूला पडून किरकोळ जखमी झाली. अपघातानंतर नागरिकांची मोठी गर्दी झाली. ही माहिती मिळताच अपघातस्थळी नातेवाईक आले. त्यांनी दोघींना तातडीने सीपीआरमध्ये नेले. तेथे डॉक्टरांनी पूनम यांना मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. एंजलवर उपचार करण्यात आले. शाहूपुरी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक संतोष डोके घटनास्थळी दाखल झाले. यानंतर पंचनामा करण्यात आला. न्यायवैद्यक पथकानेही पाहणी केली. दरम्यान, पूनम यांचा मृतदेह शेंडा पार्क येथे उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.