कोल्हापूर

12th Student Case : बारावीच्या विद्यार्थिनीने घराच्या तुळईला घेतला गळफास; परीक्षेच्या तणावातून टोकाचे पाऊल? स्नेहाचा मोबाईल गायब झाल्याने वाढले गूढ!

Tragic end life of 19-Year-Old HSC Student in Kolhapur During Board Exams : कोल्हापुरातील कनाननगर येथे बारावीत शिकणाऱ्या स्नेहा सोनवणे या विद्यार्थिनीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. परीक्षेचा तणाव की अन्य काही कारण, याचा शोध शाहूपुरी पोलीस घेत आहे.
Missing Mobile Phone Adds Mystery to Kolhapur Student Sneha Sonawane's Death

सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : बारावीच्या परीक्षेचे पेपर देणाऱ्या स्नेहा शिवाजी सोनवणे (वय १९, रा. कनाननगर) हिने काल दुपारी राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या (Class 12 student case Kolhapur 2026) केली. रविवारी दुपारी बाराच्या सुमारास हा प्रकार उघडकीस आला. आत्महत्येचे पाऊल उचलण्यामागे परीक्षेचा तणाव की अन्य काही कारण आहे याचा तपास पोलिस करीत आहेत. याची नोंद शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात झाली.

