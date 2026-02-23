12th Student Case : बारावीच्या विद्यार्थिनीने घराच्या तुळईला घेतला गळफास; परीक्षेच्या तणावातून टोकाचे पाऊल? स्नेहाचा मोबाईल गायब झाल्याने वाढले गूढ!

कोल्हापूर : बारावीच्या परीक्षेचे पेपर देणाऱ्या स्नेहा शिवाजी सोनवणे (वय १९, रा. कनाननगर) हिने काल दुपारी राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या (Class 12 student case Kolhapur 2026) केली. रविवारी दुपारी बाराच्या सुमारास हा प्रकार उघडकीस आला. आत्महत्येचे पाऊल उचलण्यामागे परीक्षेचा तणाव की अन्य काही कारण आहे याचा तपास पोलिस करीत आहेत. याची नोंद शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात झाली. .याबाबत अधिक माहिती अशी, सोनवणे कुटुंब मूळचे सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ गावचे असून, तिचे वडील गवंडी काम करतात. रविवारी तिचे वडील शेतीच्या कामानिमित्त गावे गेले होते. बारावीची परीक्षा सुरू असल्याने स्नेहा इकडेच थांबली. तर, आई अनिता व बहीण मानसी कामानिमित्त घराबाहेर गेल्या होत्या..दुपारी बाराच्या सुमारास अनिता सोनवणे घरी परतल्या असता स्नेहाने आतून दार बंद केले होते. बराच वेळ हाक देऊनही प्रतिसाद मिळत नसल्याने दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला असता स्नेहाने घराच्या तुळईला गळफास घेतल्याचे दिसून आले. मृतदेह पाहून त्यांनी आरडाओरडा केला. शाहूपुरी पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवला. रात्री उशिरा मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला..Police Recruitment Youth Death : पोलिस भरतीवेळी धावताना सांगलीच्या 23 वर्षीय तरुणाचा दुर्दैवी अंत; 1600 मीटरची 'ती' धाव ठरली शेवटची, खाकीचं स्वप्न उराशी, पण....आत्महत्येमागील कारणाचा शोध सुरू, मोबाईल गायबस्नेहाजवळ मोबाईल होता; परंतु, घरात कोठेच तिचा मोबाईल मिळून आलेला नाही. तिच्यावर अभ्यासाचा तणाव होता का?, तिने शेवटचे काही कॉल कोणाकोणाला केले?, कोणाशी काही वाद झाला होता का?, याचा तपास केला जाणार आहे. कुटुंबीयांनाही आत्महत्येमागील नेमके कारण माहिती नसल्याने पोलिस अधिक तपास करणार आहेत..National Highway Crime : पुणे-सोलापूर हायवेवर रक्ताचा सडा! दुचाकीला पिकअपची धडक अन् कोयत्याने सपासप वार; साडेचार वर्षांनंतर घेतला दुहेरी खुनाचा बदला?.बारावीची परीक्षा सुरू असतानाच...शिवाजी सोनवणे पत्नी, दोन मुली व मुलासोबत कनाननगरात राहण्यास आहेत. गवंडी काम करून ते मुलांना शिकवत होते. स्नेहानेही बारावी उत्तीर्ण होऊन नोकरी करावी, अशी त्यांची इच्छा होती; परंतु, परीक्षा सुरू असतानाच तिने केलेल्या आत्महत्त्येमुळे कुटुंबीयांना धक्का बसला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.