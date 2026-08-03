कोल्हापूर

Kolhapur News: टेरेसवर खेळताना विजेच्या धक्क्याने ९ वर्षीय मुलाचा मृत्यू, घराच्या वास्तूशांतीआधीच काळाचा घाला

High Voltage Wire Claims Young Life in Kolhapur: कोल्हापूरच्या सुळकूड येथे टेरेसवर खेळताना उच्चदाबाच्या वीजवाहिनीचा स्पर्श झाल्याने ९ वर्षीय मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू. वास्तुशांतीपूर्वीच कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर.
Kolhapur News

Kolhapur News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कसबा सांगाव: सुळकूड (ता. कागल) येथे घराच्या टेरेसवर खेळत असताना उच्चदाबाच्या वीजवाहिनीचा स्पर्श झाल्याने ९ वर्षीय बालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. रविवारी सायंकाळी घडलेल्या या हृदयद्रावक घटनेमुळे सुळकूड गावावर शोककळा पसरली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
child safety awareness
community safety awareness