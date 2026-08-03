Kolhapur News: टेरेसवर खेळताना विजेच्या धक्क्याने ९ वर्षीय मुलाचा मृत्यू, घराच्या वास्तूशांतीआधीच काळाचा घाला

कसबा सांगाव: सुळकूड (ता. कागल) येथे घराच्या टेरेसवर खेळत असताना उच्चदाबाच्या वीजवाहिनीचा स्पर्श झाल्याने ९ वर्षीय बालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. रविवारी सायंकाळी घडलेल्या या हृदयद्रावक घटनेमुळे सुळकूड गावावर शोककळा पसरली आहे. .शर्विल सागर महादेव (वय ९, मराठी शाळेजवळ, बीएसएनएल टॉवर परिसर, सुळकूड, ता. कागल) असे मृत बालकाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास शर्विल परिसरातील इतर मुलांसोबत लपाछपीचा खेळ खेळत होता..Pune Police Van Accident : पुण्यात धक्कादायक अपघात! पोलीस व्हॅनने उडवल्या ७ गाड्या; CCTV व्हिडिओ व्हायरल.यावेळी तो शेजारील घराच्या टेरेसवर गेला असता घरालगत गेलेल्या उच्चदाबाच्या वीजवाहिनीचा त्याच्या हाताला स्पर्श झाला. विजेचा जोरदार धक्का बसल्याने तो गंभीर जखमी झाला. घटनेनंतर ग्रामस्थांनी त्याला तातडीने कागल ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले..मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीनंतर उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. याप्रकरणी शर्विलचे वडील सुधीर बाबूराव महादेव यांनी कागल पोलिस ठाण्यात वर्दी दिली. आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. घटनेचा पुढील तपास सहायक फौजदार डोईफोडे करीत आहेत..DK Shivakumar Cabinet : डी. के. शिवकुमार यांच्या मंत्रिमंडळात तब्बल 20 नव्या चेहऱ्यांची एन्ट्री! पाहा, कोणत्या आमदारांचं उजळलं नशीब? शपथविधीची वेळही ठरली!.घराच्या वास्तुशांतीपूर्वीच काळाचा घाला सागर महादेव यांनी नवीन घर बांधले आहे. या घराच्या टेरेसजवळूनच वीज वाहिनी गेली आहे. श्रावण महिन्यात या घराची वास्तुशांती करण्याचे नियोजित केले होते. त्या दृष्टीने तयारी सुरू होती. नव्या घराच्या वास्तुशांतीपूर्वीच शर्विलवर काळाने घाला घातल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. शर्विल चौथीच्या वर्गात शिकत होता. शर्विलच्या मागे आई-वडील, बहीण, आजोबा असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.