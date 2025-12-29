'निवारा ट्रस्ट'च्या नावाखाली गोरगरिबांना 22 लाखांचा गंडा; पूजा भोसलेला 3 वर्षांनी अटक, कोल्हापुरात वेगवेगळ्या हॉलमध्ये लोकांना बोलवत होती!

कोल्हापूर : गरजू, गोरगरिबांना ‘निवारा ट्रस्ट’कडून २५ लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत मिळवून देण्याच्या बहाण्याने (Kolhapur Fraud Case) अनामत रकमेपोटी २२ लाख ३७ हजारांची फसवणूक करून पसार झालेल्या पूजा अजित भोसले ऊर्फ पूजा अनंत जोशी (वय ४१, रा. राजारामपुरी ३ री गल्ली) हिला अटक करण्यात आली. तीन वर्षांपूर्वी तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल होताच ती पसार झाली होती. ती सध्या भोसरी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात अटकेनंतर येरवडा कारागृहात असल्याची माहिती मिळताच तिथून ताबा घेण्यात आला. .याबाबत अधिक माहिती अशी, मे ते ऑगस्ट २०२३ कालावधीत संशयित पूजा भोसले-जोशी (Pooja Bhosale Arrest) कोल्हापुरातील वेगवेगळ्या हॉलमध्ये लोकांना बोलावत होती. याठिकाणी बोलताना निवारा ट्रस्ट हा पुण्यातील सरकारमान्य ट्रस्ट असून, परदेशातून मोठ्या देणग्या त्यांना मिळत असल्याचे खोटे सांगून लोकांची दिशाभूल करत होती. स्वतः या ट्रस्टची सीईओ असल्याचे सांगत तिने बॅंक खात्यांची खोटी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवली. या ट्रस्टच्या माध्यमातून गरजू, गोरगरिबांना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले..Black Magic : भूतबाधेच्या अंधश्रद्धेतून विवाहितेवर अमानुष हल्ला; पाच वर्षांच्या मुलासमोरच कडुलिंबाच्या काठ्यांनी क्रूरपणे मारहाण.४५०० अनामत रक्कम भरा...ट्रस्टकडून २५ लाखांची एफडी मिळविण्यासाठी प्रोसेसिंग चार्जेस ३९०० रुपये व नोटरीसह कागदपत्रांसाठी ६०० रुपये, असे एकूण ४५०० रुपये भरून घेतले. पाचशेहून अधिक लोकांनी तिच्यावर विश्वास ठेवून रक्कम पूजा भोसले - जोशी हिच्यासह संचालकांकडे सुपूर्द केली. यामध्ये संशयित राहुल रमेश भोसले, भरत श्रीपाल गाट अशांनीही लोकांमध्ये जाऊन ही रक्कम भरून घेतली होती. जवळपास २२ लाख ३७ हजार २०० रुपयांची रक्कम हडप करून पूजा भोसले - जोशी पसार झाली होती..नागपुरात मध्यरात्री थरार! आईच्या कुशीतून बाळाला उचललं, चिमुकलीच्या शरीराचे लचके तोडत प्राण्याने छातीसह खाल्ले दोन्ही हात.तीन वर्षांपासून शोध...गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काही संचालकांना पोलिसांनी अटक केली. मात्र, पूजा भोसले-जोशी पोलिसांना मिळून आली नव्हती. तिच्याविरोधात भोसरी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यातही गुन्हा दाखल झाला. यामध्ये तिची रवानगी येरवडा कारागृहात झाली होती. याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस निरीक्षक संतोष डोके यांनी कारागृहाशी पत्रव्यवहार करून तिला ताब्यात घेतले. तिला जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर केले असता २९ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.