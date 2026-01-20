कोल्हापूर

Kolhapur Noise Pollution : वाहनांची वाढ, रस्ते तेच; संशोधनातून वास्तव उघड कोल्हापुरात ध्वनी प्रदूषणाने रुग्णालये संकटात

Hospital Risk and Silent Zones : शांतता क्षेत्रासाठी ठरवलेल्या केंद्रीय मर्यादेपेक्षा सकाळी व रात्री जास्त ध्वनी पातळी नोंदवली,वाहतूक कोंडी, वाहनांची वाढ आणि हॉर्न वापरामुळे रुग्णांच्या उपचारांवरही नकारात्मक परिणाम
Heavy traffic near hospitals highlights rising noise pollution

ओंकार धर्माधिकारीसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शहरात वाहनांची संख्या वाढली; पण रस्ते तेवढेच आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी नित्याची झाली आहे. यामुळे शहरातील ध्वनी प्रदूषणाची पातळीही वाढली असून, याचा सर्वाधिक धोका रुग्णालयांना आहे.

