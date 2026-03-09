Kolhapur Land scheme : सरकार जमीन देईना, घरांचे स्वप्न सत्यात येईना; भटके-विमुक्त समाज बेवारस

कोल्हापूर : भटके विमुक्तांच्या जीवनात स्थैर्य यावे, यासाठी राज्य सरकारने यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना कार्यान्वित केली. मात्र, या योजनेसाठी जिल्ह्यात प्रशासनाकडून जागाच मिळाली नसल्याने स्वतःच्या घराचे स्वप्न अजूनही सत्यात उतरलेले नाही. .शासकीय विभागांकडे जमिनी आहेत; पण त्या या योजनेसाठी दिल्या जात नाहीत. लोकप्रतिनिधी यासाठी पाठपुरावा करताना दिसत नाहीत. प्रशासनही या प्रश्नावर फारसे सकारात्मक नाही. त्यामुळे समाजातील उपेक्षित घटकाला न्याय मिळत नाही..पंतप्रधानांच्या ड्रीम प्रोजेक्टमधील ११,२०० लाभार्थींना मिळेना घरकुलाची ‘चावी’! राहायला जाण्यापूर्वीच १०० घरांच्या फुटल्या काचा; देशातील सर्वात मोठा सोलापुरातील गृहनिर्माण प्रकल्प....कोडोलीचा प्रश्न भिजतचपन्हाळा तालुक्यातील कोडोलीत डवरी समाजाची ३५ कुटुंबे आहेत. वर्षानुवर्षे ते ज्या जमिनीवर राहतात ती त्यांची नाही. यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून ते जमिनीची मागणी करत आहेत. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनेही झाली. मात्र, अद्याप शासनाने जागा दिलेली नाही. यासाठी मंत्र्यांच्या भेटी, निवेदने दिली. मात्र, अद्याप त्यांना हक्काची जागा मिळालेली नाही..रस्त्यात घरे जाणार, मग कुठे राहणार?कसबा बावडा येथे भगतसिंग नगरमध्ये डोंबारी समाजाची ४० कुटुंबे राहतात. शहर विकास आराखड्यातील डीपी रोडमध्ये यातील बहुतांशी कुटुंबाची जमीन जाणार आहे. त्यांना गोळीबार मैदानात जागा द्यावी, अशी त्यांची मागणी असून, यासाठीही वारंवार निवेदने दिली आहेत. मात्र, अद्याप याचा निर्णय झालेला नाही. रस्त्यात घरे गेल्यावर मग राहायचे कुठे, हा प्रश्न या ४० कुटुंबांसमोर आहे..Jalgaon News : कर्जमाफीचा शब्द पाळला! पालकमंत्री गुलाबराव पाटलांकडून स्वागत, तर खडसेंकडून सरकारवर टीकास्त्र.जागा वन विभागाची असल्याचे ४० वर्षांनंतर कळले करवीर तालुक्यातील शियेत गोपाळ, कांजारभाट समाजाची वसाहत आहे. सुमारे १५० कुटुंबे ४० वर्षांपासून येथे राहात आहेत. अचानकपणे त्यांना असे सांगण्यात आले की ही जमीन वन विभागाची आहे. त्यानंतर याबाबतची प्रशासनाबरोबरची चर्चा सुरू झाली. .जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत बैठकही घेतली. यातील काही जणांना वनहक्कमधून जमीन देता येईल का, याची चाचपणीही केली जात आहे. मात्र, अचानकपणे सांगितल्याने येथील लोकांसमोर जागेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. .अंबप येथे जागेची मागणीहातकणंगले तालुक्यातील अंबपमध्ये गोपाळ, लमाण, डवरी, गोसावी समाजाची वसाहत आहे. येथे सुमारे ४०० कुटुंबे राहतात. त्यांनाही हक्काची जमीन मिळावी, यासाठी वारंवार निवेदने दिली आहेत. यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावाही सुरू आहे..मंजूर १५ गुंठे; दिली ८ गुंठेचशहरातील सायबर परिसरात डवरी समाजाची वस्ती आहे. त्यांच्या यशवंत गृहनिर्माण संस्थेसाठी १५.८ गुंठे जमीन शासनाने मंजूर केली; पण प्रत्यक्षात जेव्हा जागा मोजली गेली, त्यावेळी ती ७ ते ८ गुंठेच होती. त्यातही महापालिकेची सांडपाणी वाहून नेणारी जलवाहिनी याच भागातून जाते. .त्यामुळे मिळालेल्या जागेतीलही काही जागा यासाठी जाणार आहे. शासनाने मंजूर केलेली तेवढीच जमीन शहरात किंवा करवीर तालुक्यात कोठेही द्यावी, अशी मागणी समाजाने केली. त्यासाठी वारंवार आंदोलने झाली. मात्र, अजूनही हा प्रश्न सुटलेला नाही..आम्हाला जागा मिळणार का?बालिंगा येथे लमाण समाजाची वसाहत आहे. त्यांचाही गेल्या काही वर्षांपासून जागेचा पाठपुरावा सुरू आहे. लमाण समाज हा पूर्वी भटके जीवन जगत होता. मात्र, आता या समाजातील व्यक्तींनीही काळानुरूप व्यवसाय सुरू केले आहेत. त्यामुळे आम्हाला जागा मिळणार का? असा सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला आहे..राज्य सरकारने भटके विमुक्तांच्या घरांसाठी जागा मिळावी, यासाठी योजना कार्यान्वित केली. राज्यात या योजनेंतर्गत काही ठिकाणी जागा दिल्या आहेत. जिल्ह्यात मात्र शासनाकडे जागा नाही, असे सांगितले जाते. त्यामुळे अद्याप एकही वसाहत झाली नाही. या जागा त्यांना दिल्या गेल्या तर भटके-विमुक्त्यांच्या घराचे स्वप्न सत्यात येईल.- शशांक देशपांडे, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, भटके विमुक्त विकास परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.