Kolhapur Land scheme : सरकार जमीन देईना, घरांचे स्वप्न सत्यात येईना; भटके-विमुक्त समाज बेवारस

Nomadic Community Housing : भटके-विमुक्त समाजाला स्थैर्य देण्यासाठी राज्य सरकारने यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुरू केली. मात्र, कोल्हापूर जिल्ह्यात या योजनेसाठी आवश्यक जमीनच उपलब्ध करून दिली गेली नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : भटके विमुक्तांच्या जीवनात स्थैर्य यावे, यासाठी राज्य सरकारने यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना कार्यान्वित केली. मात्र, या योजनेसाठी जिल्ह्यात प्रशासनाकडून जागाच मिळाली नसल्याने स्वतःच्या घराचे स्वप्न अजूनही सत्यात उतरलेले नाही.

