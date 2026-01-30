Kolhapur Drugs : सोशल मीडियातून नशेचा सापळा; GPS च्या मदतीने कोल्हापूर बनले ड्रग्ज तस्करीचे नवे केंद्र

कोल्हापूर : ‘जीपीएस’सारखी हायटेक यंत्रणा वापरून केली जाणारी गांजा तस्करी पोलिसांनी उघडकीस आणली. कर्नाटकात नेण्यात येणारा ८३ किलो गांजा पकडण्यात राजारामपुरी पोलिसांना यश आले. .यानिमित्ताने पुन्हा एकदा कोल्हापूरमार्गे चालणाऱ्या तस्करीची चर्चा होत आहे. मागील दोन वर्षांत कोल्हापूर पोलिसांनी तब्बल ५०० किलो गांजा व ७२ किलो अमली पदार्थ कारवाई करून पकडले. दोन कोटींहून अधिकचा हा ‘माल’ जिल्ह्यात सापडल्याने कोल्हापूर अमली पदार्थ तस्करीचे ‘हब’ झाल्याचे दिसून येते. .Kolhapur Crime : कोकोपीठच्या नावाखाली चालली होती ड्रग्स तस्करी; कोल्हापुरात ८३ किलो गांजा पकडला.बदलत्या जीवनशैलीसोबत व्यसनाधीनतेकडे वळालेली तरुणांची पावले गंभीर रूप धारण करू लागली आहेत. मद्यपानासोबत गांजा, चरस, एम. डी. ड्रग्ज, मॅफेटेरामाईन इंजेक्शनचा नशेसाठी वापर वाढला आहे. सोशल मीडियाचा आधार घेत याची खुलेआम चाललेली विक्री रोखण्यासाठी पोलिसांना अधिक सतर्कपणे काम करावे लागत आहे. .बुधवारी राजारामपुरी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत कुरिअरच्या नावाखाली चाललेली गांजाची तस्करी उजेडात आल्याने जिल्ह्यातील अमली पदार्थांच्या बाजाराचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. सीमाभागातून गांजाची ने-आण कर्नाटकातून गांजा घेऊन येणाऱ्या महिलेला काही महिन्यांपूर्वी लक्ष्मीपुरी पोलिसांनी पकडले होते..Chorla Ghat Crime : चोर्ला मार्गावर तब्बल 400 कोटींची लूट; नाशिकच्या रिअल इस्टेट एजंटला अपहरण करुन मारहाण, बेळगावातही होणार चौकशी.तिचा साथीदार कारागृहात असल्याने तस्करीची सूत्रे हातात घेऊन एका अल्पवयीन मुलाच्या मदतीने ही महिला कर्नाटकातून गांजा कोल्हापूर जिल्ह्यात आणत होती. तिच्यावर झालेल्या कारवाईनंतर सीमाभागातील रॅकेटचा पर्दाफाश झाला होता; पण आता पुण्याहून कर्नाटकात गांजा पाठविण्याचा प्रकार समोर आला. यासाठी टेम्पोतून कोकोपीठच्या नावाखाली हे उद्योग करण्यात आले..तंत्रज्ञानाची जोड... मॅफेटेरामाईनची विक्री करणाऱ्या तरुणाला पोलिसांनी पकडले. त्याच्याकडे आलेला साठा कोठून खरेदी केला, याची चौकशी केली. यावेळी त्याने इन्टाग्रामवर एका जाहिरातीवरून नशेसाठी वापरली जाणारी इंजेक्शन मागविल्याची कबुली दिली. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या चिठ्ठीशिवाय हे इंजेक्शन दिले जात नसताना सोशल मीडियावरून मात्र खुली विक्री सुरू आहे. .गांजा तस्करांनी पाठवलेले पार्सल वेळेवर व योग्य ठिकाणी पोहोचविण्यासाठी त्या टेम्पोवर ‘जीपीएस’ तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याचेही समोर आले. तस्करीला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन तस्करी ‘हायटेक’ झाले आहेत. .गांजा ओढणाऱ्यांवरही कारवाईचा बडगा शहर, जिल्ह्यातील निर्जन ठिकाणे, उद्याने, मैदानांवर अमली पदार्थ सेवन करणाऱ्यांवरही कारवाईचे आदेश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.दोन वर्षांत ३१७ जणांवर कारवाई केली आहे. या तरुणांचे समुपदेशन करून व्यसनमुक्तीसाठी पोलिस प्रयत्न करीत आहेत. तसेच त्यांना अमली पदार्थ पुरविणाऱ्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारला आहे. .परप्रांतीयांकडून तस्करीला हातभार जिल्ह्यात कामाच्या निमित्ताने राहणाऱ्या परप्रांतीय तरुणांकडून गांजा तस्करीला हातभार लावला जात असल्याचे दिसून येते.राजस्थान, ओडिशा, बिहार, कर्नाटकातील संशयितांवर झालेल्या कारवाईतून हे दिसून आले. विशेषतः महामार्गालगतच्या हॉटेल्समध्ये थांबणाऱ्या ट्रकचालकांकडून असा ‘माल’ आणला जात असल्याचेही उघडकीस आले आहे. .गांजा कारवाई वर्ष गांजा कारवाया किंमत जप्त गांजा २०२४ ३५ २३ लाख ९५ किलो २०२५ ८९ १ कोटी ८ लाख २३ हजार ३०५ किलो . ड्रग्ज कारवाई वर्ष ड्रग्ज कारवाया जप्त माल २०२४ ६ ४१ किलो २०२५ ११ ३१ किलो .गुटखा यांची विक्री करणाऱ्या पान टपऱ्यांवर कारवाईची मोहीम राबविली होती. यासोबतच गांजासह अमली पदार्थांची विक्री रोखण्यासाठी सर्व पोलिस ठाण्यांना आदेश दिले आहेत. आपल्या आसपास असे प्रकार घडत असल्यास नागरिकांनी ११२ क्रमांकावर संपर्क साधावा. - योगेशकुमार गुप्ता, पोलिस अधीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.