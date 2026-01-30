कोल्हापूर

Kolhapur Drugs : सोशल मीडियातून नशेचा सापळा; GPS च्या मदतीने कोल्हापूर बनले ड्रग्ज तस्करीचे नवे केंद्र

Online Drug Market : कोल्हापूरमध्ये गुन्हेगारीच्या पद्धतींमध्ये धोकादायक बदल दिसून येत आहे. ड्रग्ज तस्करी करणारी जाळी आता GPS ट्रॅकिंग आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हायटेक पद्धती वापरत आहेत.
Police seized large quantities of drugs linked to GPS-based smuggling networks in Kolhapur.

sakal

गौरव डोंगरेसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : ‘जीपीएस’सारखी हायटेक यंत्रणा वापरून केली जाणारी गांजा तस्करी पोलिसांनी उघडकीस आणली. कर्नाटकात नेण्यात येणारा ८३ किलो गांजा पकडण्यात राजारामपुरी पोलिसांना यश आले.

Kolhapur
Social Media
police
crime
Youth
online
Cyber Crime
Drugs
Crime Against Youth
mental health
GPS System
Narcotics Control Bureau
Addiction

