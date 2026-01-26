Kolhapur Police : आधी वाटले पंचगंगा नदीपात्रात मृतदेहच तरंगतोय..; महिलेला वाचवले लक्ष्मीपुरी ठाणे अंमलदारांची कामगिरी

कोल्हापूर : सकाळी नऊची वेळ...शिवाजी पुलाखाली पंचगंगा नदीपात्रात मृतदेह तरंगत असल्याचा फोन कंट्रोल रूममध्ये खणाणला...लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्याचे चार्ली पथक काठावर पोहोचले....नदीच्या मध्यावर तरंगणाऱ्या महिलेची हालचाल पोलिसांनी टिपली...क्षणाचाही विलंब न करता गौतम कृष्णात कांबळे या पोलिसाने पाण्यात उडी घेतली...३०- ३५ मीटर पोहोत जाऊन महिलेला पाण्याबाहेर काढले. पोलिसांच्या तत्परतेने जरगनगरातील या महिलेचे प्राण वाचले..Nashik Crime : बसस्थानकांवरील महिला प्रवाशांचे दागिने चोरणारी 'लेडी चोर' जेरबंद; सीसीटीव्हीमुळे फुटले बिंग.शिवाजी पुलाखालून एका महिलेचा मृतदेह प्रवाहासोबत जात असल्याचे काहींना दिसले. स्थानिकांनी याची माहिती पोलिसांना कळवली. अवघ्या पाचच मिनिटांत पोलिस अंमलदार गौतम कांबळे, सौरभ कोळी, सी. बी. लोहार नदीकाठावर आले. .लोकांनी हात करून ती व्यक्ती दाखवली. इतक्यात संबंधित महिलेने हातांची हालचाल केली. ती जिवंत असल्याचे समजताच गौतम कांबळे यांनी बूट, कमरेचा बेल्ट, मोबाईल बाजूला काढून स्वतः पाण्यात उतरण्याचा निर्णय घेतला..Solapur Crime:'साेलापुरात पोलिस अधिकाऱ्याच्या भावाच्या घरी चोरी'; दोन लाखांचे दागिने लंपास, पोलिसांत गुन्हा !.संबंधित महिलेला बाहेर आणण्यासाठी एखादी इनर किंवा दोरी शोधण्याचा प्रयत्न केला. पण, काही मिळत नसल्याने गौतमने एका व्यक्तीला मदतीला सोबत येण्यास सांगत पाण्यात उडी घेतली. काही वेळात त्या महिलेजवळ पोहोचून तिला खेचत बाहेर आणले. .पाण्यात बराच वेळ राहिल्याने ती महिला थंडीने गारठली होती. १०८ रुग्णवाहिका बोलावून तिला तातडीने सीपीआरमध्ये नेण्यात आले. मदतीला धावण्याची वृत्ती.....गौतम कांबळे हा २०११ मध्ये मुंबई पोलिस दलात भरती झाला. २०१९ मध्ये कोल्हापुरात परतला. राजारामपुरी पोलिस ठाण्यातील कार्यकाल पूर्ण करून तो लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात रुजू झाला आहे. .राधानगरी तालुक्यातील मोहडे गावचा रहिवासी असलेला गौतम नेहमीच सर्वांच्या मदतीला धावून जातो. डोळ्यांसमोर घडणाऱ्या घटनेत एखाद्याला आपली मदत होणार असेल तर तिथे आपण प्राणाचीही पर्वा करत नाही, याची शिकवण आई, वडिलांकडूनच मिळाल्याच्या भावना गौतमने यानिमित्ताने व्यक्त केल्या. पोलिस निरीक्षक श्रीराम कन्हेरकर यांनीही गौतमच्या पाठीवर शाबासकीची थाप दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.