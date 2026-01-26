कोल्हापूर

Kolhapur Police : आधी वाटले पंचगंगा नदीपात्रात मृतदेहच तरंगतोय..; महिलेला वाचवले लक्ष्मीपुरी ठाणे अंमलदारांची कामगिरी

Woman Rescued : सकाळी नऊच्या सुमारास पंचगंगा नदीत मृतदेह तरंगत असल्याचा फोन आला आणि काही क्षणांतच ही घटना थरारात बदलली.
Police constable from Laxmipuri Police Station rescues a woman from Panchganga river

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : सकाळी नऊची वेळ...शिवाजी पुलाखाली पंचगंगा नदीपात्रात मृतदेह तरंगत असल्याचा फोन कंट्रोल रूममध्ये खणाणला...लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्याचे चार्ली पथक काठावर पोहोचले...

