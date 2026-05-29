Balgram Student Success : अनाथ आश्रमातून थेट मुंबई पोलिस दलात! विश्वजितची प्रेरणादायी यशोगाथा; पन्हाळकरांचा ऊर अभिमानाने भरला, 50 वर्षांत असं पहिल्यांदाच घडलं

कोल्हापूर : अनाथ, निराधार, निराश्रित मुलांच्या आयुष्याला दिशा देणाऱ्या श्री. दिलीपसिंहराजे घाटगे बालग्राम, पन्हाळा या संस्थेचा विद्यार्थी विश्वजित विष्णू यादव यांची मुंबई पोलिस दलात निवड (Mumbai Police recruitment success story) झाली. संस्थेच्या पन्नास वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या विद्यार्थ्याने पोलिस दलात नोकरी मिळवली. .बालग्रामचे संस्थापक स्वर्गीय बाबासाहेब जाधव हे पोलिस खात्यात 'आयजी ऑफ प्रिजन'सारख्या अत्यंत मोठ्या आणि मानाच्या पदावर कार्यरत होते. त्यांनी आयुष्यभर शिस्त आणि समाजसेवेचा वस्तुपाठ घालून दिला. त्यांच्याच संस्थेतील एका अनाथ मुलाने खाकी वर्दी परिधान करून पोलिस दलात प्रवेश मिळवणे ही मोठी बाब आहे. मुंबई पोलिस दलात भरती होणारा विश्वजित हा पहिलाच विद्यार्थी ठरला आहे..विश्वजितला बालग्रामच्या सुमित्रा बेनाडीकर, संस्थेचे सर्व संचालक मंडळ, अधीक्षक संतोष गायकवाड, विनायक यादव यांचे सहकार्य लाभले. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुहास वाईंगडे, बाल कल्याण समितीच्या सदस्या ॲड. शिल्पा सुतार, पद्मजा गारे यांचे प्रोत्साहन लाभले..बालग्राम परिवाराकडून आनंदोत्सवप्रतिकूल परिस्थितीतून आलेला एक मुलगा थेट मुंबई पोलिसात भरती झाला आहे. हुशार विद्यार्थी म्हणून ओळख असलेल्या विश्वजितच्या यशामुळे बालग्राम परिवारात आनंदाचे वातावरण आहे.