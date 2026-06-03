Panhala Tourism Tax : पन्हाळागडावर पर्यटकांची उघड लूट? पर्यटन कराच्या नावाखाली वर्षाकाठी 5 ते 7 लाखांचा घोळ; 'या' गोष्टीमुळे संशय वाढला!

कोल्हापूर : पन्हाळागडावर येणाऱ्या हजारो पर्यटकांकडून नियम धाब्यावर बसवून पर्यटन कराची वसुली केली जात असल्याचे दिसते. वर्षाकाठी अंदाजे पाच ते सात लाख रुपयांच्या कर पावत्या नोंदीविना फाडल्या जात असल्याची शक्यता (Panhala tourism tax receipt irregularities) आहे..राज्यातील फक्त पाच नगरपरिषदांप्रमाणे पन्हाळा गिरीस्थान नगरपरिषदेला कर वसुली करण्यास शासनाची परवानगी आहे. त्यानुसार पन्हाळागडाच्या प्रवेशद्वारावर कर वसुलीचे पथक चारचाकी किंवा दुचाकी वाहनाधारंकाकडून प्रवाशांच्या संख्येनुसार कर वसूल करते. प्रतिव्यक्ती १५ रुपये पर्यटन कर घेतात. याशिवाय वाहन पार्किंगसाठी २० रुपये घेतात. यात तत्त्वतः गैर काही नाही..मात्र, कर भरताना ऑनलाईन पद्धतीने पैसे स्वीकारणे टाळतात. पर्यटकांनी आग्रह धरला तरच ऑनलाईन पैसे स्वीकारतात. त्यानंतर पावती देतात. उदाहरणार्थ, एका वाहनात चार प्रवासी असल्यास ६० रुपये पर्यटन कर आणि २० रुपये पार्किंग शुल्क, असे एकूण ८० रुपये आकारतात..Gopalgad Fort : शिवकालीन गोपाळगड किल्ल्याबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ऐतिहासिक वारशाचा वाद आता मिटणार? मंत्री शेलारांनी दिले जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट आदेश.या पावतीबाबत अनेक प्रश्न आहेत. पावतीवर तारीख व वेळ नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र रकाना असतानाही त्यात नोंद नसते. पन्हाळा गिरीस्थान नगरपरिषदेचा शिक्का अर्धवट मारला जातो. पावतीखाली कार्बन प्रत नसते. पावतीवर शासकीय नोंदणी क्रमांक किंवा अधिकृत संदर्भ क्रमांक नमूद नाही. कर वसुली कोणत्या नियमांनुसार होते याचाही उल्लेख नसतो. त्यामुळे कर अधिकृत असला, तरी त्याची वसुलीची पद्धत संशयास्पद आणि नियमबाह्य असल्याचे चित्र आहे..पन्हाळ्यावर दोनच ठिकाणी अधिकृत पार्किंगइतरत्र जागा मिळेल तिथे वाहने उभी केली जातात. असे असताना सर्व वाहनांकडून सरसकट २० रुपये पार्किंग शुल्क का आकारले जाते, याचे समाधानकारक उत्तर कोणीच देत नाही. सुटीच्या दिवशी पर्यटक संख्या व कर वसुली दुप्पट वाढते. नगरपरिषदेकडून ठरावीक रकमेची आणि ठरावीक पावत्यांची बिल पुस्तके कर वसुली विभागाला दिली जातात..त्या बिल पुस्तकांतील पावत्यांनुसार जमा होणारी, वसूल झालेल्या कराची रक्कम नगरपरिषदेकडे भरली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात बिल पुस्तकात १०० पावत्या असल्यास कर वसुली नाक्यावर १६० पावत्या फाडल्या गेल्या नसतील, याची खात्री कोण देणार?, तारीख व वेळ नोंद नसलेल्या पावत्यांमधून जमा झालेली रक्कम नेमकी कुठे जाते?, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे..Rajapur Gangatirth : 14 व्या शतकातील चमत्कार! काही फुटांवर असलेल्या 'या' 14 कुंडांमधील पाणी वेगवेगळ्या तापमानाचे कसे? राजापूरच्या गंगेची अनोखी गोष्ट.माहिती घेऊन आवश्यक सुधारणा करू - कांबळेपन्हाळा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी चेतनकुमार माळी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कर वसुली विभागाचे प्रमुख नंदकुमार कांबळे यांच्याशी बोलणे करून दिले. कांबळे म्हणाले, ‘तारीख व वेळ नोंदविणे राहून गेले असल्यास त्याबाबत तातडीने सूचना दिल्या जातील. तसेच भविष्यात इलेक्ट्रॉनिक मशीनद्वारे कर वसुली केली जाणार असल्याने अशा अडचणी दूर होतील. आजवर घडलेल्या प्रकाराची माहिती घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.