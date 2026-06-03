कोल्हापूर

Panhala Tourism Tax : पन्हाळागडावर पर्यटकांची उघड लूट? पर्यटन कराच्या नावाखाली वर्षाकाठी 5 ते 7 लाखांचा घोळ; 'या' गोष्टीमुळे संशय वाढला!

Panhala Fort tourism tax collection issues : पन्हाळागडावर पर्यटन कर आणि पार्किंग शुल्क वसुली प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचे आरोप होत आहेत.
Panhala Fort tourism tax collection controversy

Panhala Fort tourism tax collection controversy

esakal

शिवाजी यादव
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कोल्हापूर : पन्हाळागडावर येणाऱ्या हजारो पर्यटकांकडून नियम धाब्यावर बसवून पर्यटन कराची वसुली केली जात असल्याचे दिसते. वर्षाकाठी अंदाजे पाच ते सात लाख रुपयांच्या कर पावत्या नोंदीविना फाडल्या जात असल्याची शक्यता (Panhala tourism tax receipt irregularities) आहे.

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