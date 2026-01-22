कोल्हापूर

Kolhapur ZP : डॉ. विनय कोरे यांची कसोटी! पन्हाळ्यात सत्ता राखण्यासाठी जनसुराज्यची रणनीती निर्णायक

Mahayuti’s Local Alliances : पन्हाळा तालुका, जो आतापर्यंत जनसुराज्य शक्ती पक्षाचा अभेद्य बालेकिल्ला मानला जात होता, तो यंदाच्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत पहिल्यांदाच गंभीर आव्हानासमोर उभा ठाकला आहे.
Political leaders and party workers strategize ahead of the Panhala Zilla Parishad elections.

Political leaders and party workers strategize ahead of the Panhala Zilla Parishad elections.

sakal

सकाळ वृत्तसेवाराजेंद्र दळवी
Updated on

पन्हाळा : जिल्हा परिषद निवडणुकीचे पन्हाळा तालुक्यात राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. तालुक्यात आमदार डॉ. विनय कोरे यांचा प्रभाव अबाधित असून, जनसुराज्यशक्ती पक्षाचा पन्हाळा हा बालेकिल्ला मानला जातो.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Panhala
ZP
Vinay Kore
panchayat samiti election
panchayat samiti
Jilha Parishad
Mahayuti
Political Accountability
local governance elections
Mahayuti alliance

Related Stories

No stories found.