Kolhapur ZP : डॉ. विनय कोरे यांची कसोटी! पन्हाळ्यात सत्ता राखण्यासाठी जनसुराज्यची रणनीती निर्णायक

पन्हाळा : जिल्हा परिषद निवडणुकीचे पन्हाळा तालुक्यात राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. तालुक्यात आमदार डॉ. विनय कोरे यांचा प्रभाव अबाधित असून, जनसुराज्यशक्ती पक्षाचा पन्हाळा हा बालेकिल्ला मानला जातो..मात्र, यंदाच्या निवडणुकीत राजकीय परिस्थिती वेगळी असल्याचे चित्र आहे. महायुतीतील भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) या घटक पक्षांत स्थानिक पातळीवर होऊ घातलेल्या सोयीच्या आघाड्यांमुळे ‘जनसुराज्य’समोर सत्ता टिकवण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. - राजेंद्र दळवी.Kolhaur ZP : आरक्षणाने उलथापालथ! हातकणंगलेत दिग्गज बाजूला, नव्या चेहऱ्यांचा उदय.गत २०१७ च्या निवडणुकीत जनसुराज्य शक्ती पक्षाने जिल्हा परिषदेच्या तीन जागा जिंकल्या होत्या, तर तब्बल आठ जागांवर कब्जा मिळवत पंचायत समितीत सत्ता स्थापन करत आमदार डॉ. कोरे यांनी आपला प्रभाव सिद्ध केला होता. .या निवडणुकीत पन्हाळा तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सहा जागांपैकी कोडोली, सातवे व पोर्ले तर्फ ठाणे या तीन जागा खुल्या झाल्या आहेत. त्यात यवलूज गट खुल्या महिलेसाठी, तर कोतोली व कळे हे दोन गट ओबीसी महिलेसाठी राखीव आहेत..Kolhapur ZP : महायुती नावापुरतीच; जनसुराज्यचा फटका कोणाला? तालुकानिहाय राजकीय समीकरणे बदलली.पंचायत समितीच्या १२ जागांपैकी सातवे, कोडोली पूर्व, कोतोली, बाजारभोगाव या चार जागा खुल्या झाल्या आहेत, तर माले, वाडीरत्नागिरी, वाघवे हे तीन पंचायत समिती गण खुल्या महिलेसाठी, तर कोडोली पश्चिम हा गण अनुसूचित जातीसाठी, वेतवडे गण अनुसूचित जाती महिलासाठी तसेच कळे गण नागरिकांचा मागास व पोर्ले तर्फ ठाणे आणि यवलूज हे दोन गण ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित आहेत..जनसुराज्यकडे उमेदवारी देताना योग्य समतोल राखणे आणि नाराज गटांना सांभाळणे हे आमदार कोरे यांच्यासमोर आव्हान आहे. दोन जिल्हा परिषद गटांचे कार्यक्षेत्र करवीर विधानसभा मतदारसंघात येते. या भागात शिवसेनेचे (शिंदे गट) आमदार चंद्रदीप नरके यांचा प्रभाव असून, तेथे शिवसेनेकडून तयारी सुरू आहे. .स्थानिक पातळीवर शिवसेना आणि भाजप यांच्यात समन्वय साधण्याचे प्रयत्न सुरू असून, जनसुराज्यच्या पारंपरिक मतदारांत फूट पाडण्याचा डाव आखला जात आहे. पोर्ले तर्फ ठाणे आणि सातवे गटांत राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) अधिक सक्रिय असल्याचे चित्र आहे. सातवे आणि यवलूज गटात भाजपने विशेष लक्ष घातले आहे..कोतोली गटात महायुतीतील सर्वच घटक पक्ष एकत्र येत आघाडीच्या माध्यमातून एकच उमेदवार देण्याच्या तयारीत आहेत, तर पूर्वीपासूनच ताब्यात असलेल्या कळे गटात शिवसेनेचा (शिंदे गट) उमेदवार देऊन आमदार नरके पूर्ण ताकदीने उतरणार यात शंकाच नाही. पण, उर्वरित कोडोली गटाबाबत सर्वांनीच आपले पत्ते गुलदस्त्यात ठेवल्याने या लढतीकडे लक्ष आहे..जनसुराज्य शक्तीसमोर विरोधकांच्या वाढत्या एकत्रिकरणाचे आव्हान आहे, तर आमदार कोरे यांनी संघटनात्मक ताकद, स्थानिक विकासकामे आणि कार्यकर्त्यांच्या विश्वासाच्या जोरावर सत्ता कायम ठेवली. मात्र, बदलत्या राजकीय समीकरणात ही रणनीती कितपत यशस्वी ठरणार, याकडे लक्ष आहे. .तालुक्यात महाविकास आघाडीमधील शिवसेना ठाकरे गट सोडला, तर कोणताही पक्ष निवडणूक रिंगणात दिसत नाही. केवळ महायुतीतीलच पक्ष निवडणूक लढवताना दिसत आहेत. प्रत्येक गटात बहुरंगी लढतीची शक्यता आहे. सत्ता अबाधित राखण्यासाठी जनसुराज्यला प्रभावी उमेदवारांची निवड, कार्यकर्त्यांमधील समन्वय आणि विरोधकांच्या आघाड्यांना तोंड देणारी रणनीती आखावी लागणार आहे. जनसुराज्य पुन्हा बालेकिल्ला कायम राखणार की, महायुतीतील घटक पक्षांच्या सोयीच्या आघाड्या त्यात भगदाड पाडतात, हे काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे..सोयीचे राजकारण कोणाच्या पथ्यावर?सातवे जिल्हा परिषद मतदारसंघात ‘मैत्रिपूर्ण लढत’असे गोंडस नाव देत जनसुराज्य, भाजप आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) या तिन्ही पक्षांनी उमेदवार जाहीर केले आहेत; मात्र नेत्यांच्या या सोयीच्या राजकारणामुळे मतदारांत संभ्रम निर्माण झाला आहे. एकमेकांविरुद्ध उभे राहूनही आघाडीची भाषा करणाऱ्या नेत्यांच्या भूमिकेमुळे राजकीय गणिते गुंतागुंतीची झाली असून, या सोयीच्या राजकारणाचा फायदा कोणाला होणार, हेच या मतदारसंघातील चर्चेचे केंद्रबिंदू ठरले आहे.. दृष्टिक्षेपाततालुक्यात एकूण मतदान केंद्रे = २५४एकूण मतदान = २ लाख १८ हजार ३४१इतर मतदान = ७पुरुष मतदार = १, १२, ३५८महिला मतदार = १, ०५, ९७६.कोडोली गटात ‘जनसुराज्य’च्या भूमिकेवरून कार्यकर्त्यांत नाराजीकोडोली जिल्हा परिषद गटात गोकुळ संचालक अमरसिंह पाटील हे जनसुराज्यच्या पाठिंब्यावर अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणार आहेत. यामुळे जनसुराज्यच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांत नाराजी आहे. कार्यकर्त्यांनी या उमेदवारीला विरोध दर्शविला आहे. .या पार्श्वभूमीवर सोयीच्या राजकारणाचे आरोप आमदार विनय कोरे यांच्यावर होत आहेत, त्यांना पक्षांतर्गत रोषाचा सामना करावा लागत आहे. या गटात ‘जनसुराज्य’मधून बंडखोरी होणार की, नेतृत्वाकडून तोडगा काढला जाणार, हे दोन दिवसांत स्पष्ट होणार आहे..२०१७ चे जिल्हा परिषद बलाबलएकूण - ६ जागाजनसुराज्य ः तीन जागा - कोडोली, सातवे, कोतोलीराष्ट्रवादी - एक जागा - पोर्ले तर्फ ठाणेभाजप - एक जागा - यवलूजशिवसेना(शिंदे) - एक जागा - कळे.पंचायत समितीतील बालबल गणएकूण -१२ जागाजनसुराज्य ः आठ जागा- कोडोली पूर्व, कोडोली पश्चिम, सातवे, माले, वाडीरत्नागिरी, पोर्ले तर्फ ठाणे, कोतोली व वाघवेशिवसेना ः चार जागा - यवलूज, कळे, वेतवडे व बाजारभोगाव.दृष्टिक्षेपातबालेकिल्ल्यातच नाराजी टाळत समन्वयासाठी ‘जनसुराज्य’ची कसरतलाडक्या बहीण योजनेचा फायदा कोणाला होणारपंचायत समिती सभापतिपद खुले असल्याने मातब्बरांची फिल्डिंगतालुक्यात पुरुष मतदारांची संख्या अधिकतीन गटांतील आरक्षण खुले पडल्याने अनेकजण रिंगणात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.