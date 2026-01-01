कोल्हापूर

Heart Attack Case : क्रिकेट खेळताना मैदानावरच बारावीत शिकणाऱ्या युवकाला हृदयविकाराचा झटका; उत्कर्षच्या मृत्यूने हळहळ

Sudden Heart Attack Claims Life of 18-Year-Old Student in Kolhapur : पाटगाव येथील १८ वर्षीय विज्ञान शाखेतील विद्यार्थी उत्कर्ष देसाई याचा खेळताना अचानक हृदयविकाराच्या झटक्याने दुर्दैवी मृत्यू झाला.
Student Death Kolhapur News

Student Death Kolhapur News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

गारगोटी : पाटगाव (ता. भुदरगड) येथील उत्कर्ष सुरेश देसाई (वय १८) या उमद्या, कष्टाळू महाविद्यालयीन तरुणाचा खेळत असताना हृदयविकाराच्या झटक्याने (Heart Attack) दुर्दैवी मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Cricket
student
heart attack
heart attack symptoms

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com