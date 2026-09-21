Honey Price Update : शासकीय दर 500 रुपये तर खासगी बाजारात मिळतोय 1000 रुपयांपर्यंत भाव; पाटगावच्या मध उत्पादकांचा शासनाकडे दरवाढीचा आग्रह

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील पाटगावसह विविध गावांत मध उत्पादनाचा व्यवसाय वाढत असताना शासकीय खरेदी दर आणि खासगी बाजारातील दरात मोठी तफावत असल्याने नव्या हंगामात मध उत्पादकांकडून शासकीय दरवाढीची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मध संचालनालयाकडून उत्पादकांकडून सध्या ५०० रुपये किलोप्रमाणे मधाची खरेदी केली जाते. त्याच मधाला खासगी बाजारपेठेत ८०० ते १ हजार रुपये किलो दर मिळत असल्याने बहुतांश उत्पादक खासगी ग्राहकांकडे मध विक्रीस प्राधान्य देतात..राज्यातील जंगली आणि डोंगरी भागातील नागरिकांना मध उत्पादनातून रोजगार मिळावा, यासाठी शासनाच्या माध्यमातून मध उत्पादनाला प्रोत्साहन देते. खादी ग्रामोद्योग आणि मध संचालनालयाच्या माध्यमातून राज्यात सहा ‘मधाची गावे’ विकसित केली आहेत. यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाटगाव ‘मधाचे गाव’ म्हणून ओळखले जाते..पाटगावसह जिल्ह्यात तयार होणारा मध महाबळेश्वर येथील शासकीय मध संचालनालय केंद्राकडे पाठविला जातो. तेथे मधाची शुद्धता तपासल्यानंतर त्याचे ब्रँडिंग करून विक्री केली जाते. मधाला मागणी असतानाही उत्पादकांना मिळणारा शासकीय दर कमी असल्याने काही उत्पादक खासगी बाजारपेठेकडे वळत आहेत..Gokul Election Kolhapur : 'गोकुळ' निवडणुकीत महायुतीला मोठा धक्का? माजी अध्यक्ष डोंगळे यांचा थेट इशारा, म्हणाले 'आमच्याशिवाय पर्याय शोधल्यास...'.आयुर्वेदिक दवाखाने, हॉटेल्स तसेच काही खासगी ग्राहकांकडून किलोमागे २०० ते ५०० रुपये अधिक दर मिळत असल्याचे उत्पादक सांगतात. कोल्हापुरातून वर्षाला शासकीय यंत्रणेकडे सुमारे एक हजार किलो, तर खासगी बाजारपेठेत तब्बल १५ हजार किलो मधाची विक्री होत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे यंदा शासकीय खरेदी दरात वाढ होऊन ही तफावत कमी होणार का?, याकडे मध उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे..नोव्हेंबरपासून नव्या हंगामातील मधपावसाळा संपत आल्याने मध उत्पादक नव्या हंगामाच्या तयारीला लागले आहेत. मधमाश्यांच्या पेट्या स्वच्छ करून वाळविणे, जुनी पोळी काढून नवीन पोळी तयार करणे तसेच मधमाश्यांचे वास्तव्य असलेल्या ठिकाणी पेट्या बसविण्याची कामे सुरू आहेत. पुढील महिनाभरात ही तयारी पूर्ण होऊन त्यानंतर मधमाशा पेट्यांत दाखल होतील. त्यानंतर तीन आठवड्यांनी मध संकलनाला सुरुवात होऊन नोव्हेंबरपासून नव्या हंगामातील मध बाजारात येण्याची शक्यता आहे..European Roller Spotted in Chowkul : युरोप, आफ्रिकेनंतर थेट सिंधुदुर्गात मुक्काम; चौकुळमध्ये झाले देखण्या 'युरोपियन रोलर'चे दर्शन, काय आहे पक्षाचे वैशिष्ट्य?.१० पेट्यांच्या एका युनिटसाठी सुमारे ८० हजार खर्च येतो. त्यापैकी ४० हजारांचे अनुदान मिळते. मधाच्या गावातील युनिटसाठी ९० टक्के अनुदानाची तरतूद आहे. त्यामुळे अनेक जण यात येत असून, मध उत्पादकांची संख्या आणि उत्पादन वाढण्यास मदत होत आहे.-दिग्विजय पाटील, माजी मध संचालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.