कोल्हापूर

Honey Price Update : शासकीय दर 500 रुपये तर खासगी बाजारात मिळतोय 1000 रुपयांपर्यंत भाव; पाटगावच्या मध उत्पादकांचा शासनाकडे दरवाढीचा आग्रह

Kolhapur’s Honey Production Business Expands : कोल्हापूर जिल्ह्यात मध उत्पादन वाढत असताना सरकारी आणि खासगी बाजारातील दरात मोठी तफावत आहे. शासकीय दरवाढीची अपेक्षा असल्याने उत्पादक खासगी विक्रीला प्राधान्य देत आहेत.
Kolhapur Honey Production News

Kolhapur Honey Production News

esakal

शिवाजी यादव
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कोल्हापूर : जिल्ह्यातील पाटगावसह विविध गावांत मध उत्पादनाचा व्यवसाय वाढत असताना शासकीय खरेदी दर आणि खासगी बाजारातील दरात मोठी तफावत असल्याने नव्या हंगामात मध उत्पादकांकडून शासकीय दरवाढीची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मध संचालनालयाकडून उत्पादकांकडून सध्या ५०० रुपये किलोप्रमाणे मधाची खरेदी केली जाते. त्याच मधाला खासगी बाजारपेठेत ८०० ते १ हजार रुपये किलो दर मिळत असल्याने बहुतांश उत्पादक खासगी ग्राहकांकडे मध विक्रीस प्राधान्य देतात.

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